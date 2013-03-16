Facebook, Android uygulamasının market dışı güncellemesine açıklık getirdi

Hatırlayacağınız üzere Facebook , Android platformu için geliştirilen mobil uygulamasını market dışı güncellemeye başlamıştı. Kullanıcıların pek de alışık olmadığı bu güncelleme yöntemi, kuralların ihlal edilip edilmediği veya herhangi bir güvenlik sorunun olup olmadığı yönünde akıllarda soru işaretleri bırakmıştı.





Konuyla ilgili olarak konuşan şirketin ürün müdürlerinden Ragavan Srinivasan, Facebook'un yardım sayfasında uygulamayı daha hızlı geliştirebilmek için böyle bir yönteme başvurduklarını belirtmiş olsa da, bu açıklama kullanıcıları tatmin etmeye yetmemişti. Bunun üzerine Facebook, konuyla ilgili olarak The Verge'e yeni bir açıklamada yaparak duruma netlik kazandırdı.





Facebook, açıklamasında güncellemenin sadece bir beta testi olduğunu belirtirken, geniş kitlelere ulaşmadan önce geniş çaplı bir deneme yaptıklarını ifade etti. Daha önce ürün müdürünün de dile getirdiği üzere, güncellemenin sadece Wi-Fi üzerinden yapılabildiğine de değinen Facebook, bu sayede kullanıcılarının veri paketlerini de koruduklarını belirtti. Şirket, güncellemenin kullanıcıların isteği doğrultusunda yapıldığına da dikkat çekti.





Facebook'un market dışı güncellemeyle ilgili olarak yapmış olduğu açıklamanın kullanıcıları ne denli tatmin edeceğini tahmin etmek zor. Ancak, şu an için konuyla ilgili olarak Google cephesinden herhangi bir açıklama gelmiş değil.

http://www.theverge.com/2013/3/15/4109528/facebook-updating-android-app-outside-google-play-test-new-features