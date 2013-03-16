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Facebook, Android uygulamasının market dışı güncellemesine açıklık getirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook, Android uygulamasının market dışı güncellemesine açıklık getirdi
Hatırlayacağınız üzere Facebook, Android platformu için geliştirilen mobil uygulamasını market dışı güncellemeye başlamıştı. Kullanıcıların pek de alışık olmadığı bu güncelleme yöntemi, kuralların ihlal edilip edilmediği veya herhangi bir güvenlik sorunun olup olmadığı yönünde akıllarda soru işaretleri bırakmıştı.

Konuyla ilgili olarak konuşan şirketin ürün müdürlerinden Ragavan Srinivasan, Facebook'un yardım sayfasında uygulamayı daha hızlı geliştirebilmek için böyle bir yönteme başvurduklarını belirtmiş olsa da, bu açıklama kullanıcıları tatmin etmeye yetmemişti. Bunun üzerine Facebook, konuyla ilgili olarak The Verge'e yeni bir açıklamada yaparak duruma netlik kazandırdı. 

Facebook, açıklamasında güncellemenin sadece bir beta testi olduğunu belirtirken, geniş kitlelere ulaşmadan önce geniş çaplı bir deneme yaptıklarını ifade etti. Daha önce ürün müdürünün de dile getirdiği üzere, güncellemenin sadece Wi-Fi üzerinden yapılabildiğine de değinen Facebook, bu sayede kullanıcılarının veri paketlerini de koruduklarını belirtti. Şirket, güncellemenin kullanıcıların isteği doğrultusunda yapıldığına da dikkat çekti.

Facebook'un market dışı güncellemeyle ilgili olarak yapmış olduğu açıklamanın kullanıcıları ne denli tatmin edeceğini tahmin etmek zor. Ancak, şu an için konuyla ilgili olarak Google cephesinden herhangi bir açıklama gelmiş değil. 

http://www.theverge.com/2013/3/15/4109528/facebook-updating-android-app-outside-google-play-test-new-features Yorum Yaz
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IRyujin 6 yıl
Şahsen kullandığım uygulama da bir update isteği ile karşılaşmadım.
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sertacarslan 6 yıl
goko953
Android ve stabilite... Cümlede mantık hatası var...

Hayatında kulandın mı?
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Jül Sezar 6 yıl sertacarslan
sertacarslan
goko953
Android ve stabilite... Cümlede mantık hatası var...

Hayatında kulandın mı?

Ya sen?
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VoLVoXxX99 6 yıl
Android ve stabilite... Cümlede mantık hatası var...
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Umutcan 6 yıl
Android play store'da zaten facebook uygulamasının yorumlara bakın durumu anlarsınız. Küfürler havada uçuşuyor..
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onbeskarakterli 6 yıl
Çok ciddi söylüyorum telefonun pilinin katili bu uygulama. Bu güncelleme muhabbeti başladığı gün uygulamayı kaldırdım ve telefon bekleme esnasında eskisi kadar çok pil tüketmiyor. Kaldırın gitsin.
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mert1907 6 yıl
Tarayıcı daha temizi. Zaten uygulama stabiliteyi bozmaktan başka ne yapabilir ki.
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ahmettuzlusu 6 yıl
Şu uygulamayı neden düzgün yapmazlar anlamış değilim
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El Fuego 6 yıl
bazı romlarda gömülü geliyor, bazılarında ise yok. dediğim xt910 razr için geçerli. TR rom yükledim, yokoldu. berbat, lag dolu, gereksiz... isteyen tarayıcıdan girer zaten.
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Onurcan91 6 yıl
Bu kadar berbat bir program olamaz,sürekli sıkıntı yaratıyor cihazı kitliyor,bir türlü stabil yapamadılar gitti..
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Firaristt 6 yıl
Bi gitsinler ya. Salak salak uygulama yazıyorlar sonra bütün sistemde sorun çıkıyor. Facebook'u kaldırınca canavar gibi oldu. Ama facebook bütün sistemi katlediyor. Tarayıcı ile kullanırım.
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