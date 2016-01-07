Facebook, Android'den kopmanın planlarını yapıyor





İnternet dünyasında Facebook ve Google birbirinden çok uzakta iki dev olarak görülmüştür. Google, sosyal ağ pazarında etkili olamadığı için doğrudan bir rekabet de söz konusu değil ancak sektörden gelen bilgiler ikili arasında soğuk rüzgarlar estiğini belirtiyor. Gerginliğin sebebi ise çok tanıdık.





Birbirinden uzak gibi görünen iki internet devi aslında büyük bir çekişme içerisinde. Her ay milyarlarca kullanıcının ziyaret ettiği firmaların ortak iki paydası var. Reklamlar ve arama ilgileri. Google internette geniş bir alanda reklam yayıncılığı yapıyor ve arama motoru da çok geniş kapsamlı. Facebook ise kendi içerisinde reklam gösterimi ve arama motoru teknolojisi kullanıyor. Bununla birlikte önemli gelir sağlayan bu iki kategori rekabete sebebiyet veriyor.





Sektörden gelen bilgilere göre, Facebook yakın zamanda Google'dan kopmanın planlarını yapıyor. Firma, oluşan sıkı rekabet neticesinde Android uygulamalarının her an Google Play mağazasından çıkarılabileceğini veya sözleşme şartlarının kısıtlanabileceğini düşünüyor. Bu bakımdan uzun süredir Google'sız yaşama formülleri üzerinde çalışıyor.





Firmanın ilk etapta amacı Android uygulamalarını ve güncellemelerini farklı bir kaynak üzerinden kullanıcıya sunabilmek. Bilindiği gibi Facebook'un yaklaşık 1.3 milyar civarında mobil web ve uygulamalardan gelen trafiği var. Bunu bir anda kaybetmek istemiyor. Bu bakımdan bir alternatif uygulama mağazası da planlar halinde. Ayrıca Facebook, yer bildirimlerinde de Google Haritalar hizmetinden vazgeçmek istiyor.





Android uygulamaları kullanıcılara ulaştıran 300 civarında alternatif mağaza var. Bunların yaklaşık 200 tanesi Çin kaynaklı. Amazon, alternatif uygulama mağazaları arasında en iyisi. Xiaomi de ülkesinde başarılı işler yapan bir uygulama mağazasına sahip. Bu bakımdan Facebook önünde pek çok önemli örnek bulunuyor.





Diğer taraftan firmanın sadece mobil web uygulamasına yönelmesi de söz konusu. Bazı kaynaklar Facebook'un bilerek Android uygulamasında bazı çökme hatalarına sebep olduğunu ve bu yolla kullanıcıların tepkilerini ölçmek istediğini belirtiyor. Özellikle Android uygulamadan vazgeçenlerin mobil webe yönelme oranı firmayı yakından ilgilendiriyor.





Şimdilik Facebook'un yakın zamanda Google'dan uzaklaşacağına dair herhangi bir işaret yok. Google'ın karşı bir hamleye girişmesi kendisi için de dezavantaj olacaktır zira uygulama mağazasında Facebook uygulamaları milyarlarca kez indirildi ve halen ilgi görüyor. Ayrıca uygulama içi satın alımlardan Google da belirli bir kesinti alıyor. Eğer Facebook böyle bir karar alırsa muhtemelen yılın en önemli teknolojik olaylarından birisi olacaktır.

http://www.engadget.com/2016/01/04/facebook-android-backup-plan/