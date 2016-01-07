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Facebook, Android'den kopmanın planlarını yapıyor

Apple'ın geçtiğimiz yıllarda bazı Google hizmetlerinden koparak kendi hizmetlerini geliştirmesi büyük ses getirmişti. Şimdi Facebook da benzer bir çalışma içerisinde.
3 yıl
4,3b
1
19
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook, Android'den kopmanın planlarını yapıyor


İnternet dünyasında Facebook ve Google birbirinden çok uzakta iki dev olarak görülmüştür. Google, sosyal ağ pazarında etkili olamadığı için doğrudan bir rekabet de söz konusu değil ancak sektörden gelen bilgiler ikili arasında soğuk rüzgarlar estiğini belirtiyor. Gerginliğin sebebi ise çok tanıdık.

Birbirinden uzak gibi görünen iki internet devi aslında büyük bir çekişme içerisinde. Her ay milyarlarca kullanıcının ziyaret ettiği firmaların ortak iki paydası var. Reklamlar ve arama ilgileri. Google internette geniş bir alanda reklam yayıncılığı yapıyor ve arama motoru da çok geniş kapsamlı. Facebook ise kendi içerisinde reklam gösterimi ve arama motoru teknolojisi kullanıyor. Bununla birlikte önemli gelir sağlayan bu iki kategori rekabete sebebiyet veriyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre, Facebook yakın zamanda Google'dan kopmanın planlarını yapıyor. Firma, oluşan sıkı rekabet neticesinde Android uygulamalarının her an Google Play mağazasından çıkarılabileceğini veya sözleşme şartlarının kısıtlanabileceğini düşünüyor. Bu bakımdan uzun süredir Google'sız yaşama formülleri üzerinde çalışıyor. 

Firmanın ilk etapta amacı Android uygulamalarını ve güncellemelerini farklı bir kaynak üzerinden kullanıcıya sunabilmek. Bilindiği gibi Facebook'un yaklaşık 1.3 milyar civarında mobil web ve uygulamalardan gelen trafiği var. Bunu bir anda kaybetmek istemiyor. Bu bakımdan bir alternatif uygulama mağazası da planlar halinde. Ayrıca Facebook, yer bildirimlerinde de Google Haritalar hizmetinden vazgeçmek istiyor.  

Android uygulamaları kullanıcılara ulaştıran 300 civarında alternatif mağaza var. Bunların yaklaşık 200 tanesi Çin kaynaklı. Amazon, alternatif uygulama mağazaları arasında en iyisi. Xiaomi de ülkesinde başarılı işler yapan bir uygulama mağazasına sahip. Bu bakımdan Facebook önünde pek çok önemli örnek bulunuyor. 

Diğer taraftan firmanın sadece mobil web uygulamasına yönelmesi de söz konusu. Bazı kaynaklar Facebook'un bilerek Android uygulamasında bazı çökme hatalarına sebep olduğunu ve bu yolla kullanıcıların tepkilerini ölçmek istediğini belirtiyor. Özellikle Android uygulamadan vazgeçenlerin mobil webe yönelme oranı firmayı yakından ilgilendiriyor. 

Şimdilik Facebook'un yakın zamanda Google'dan uzaklaşacağına dair herhangi bir işaret yok. Google'ın karşı bir hamleye girişmesi kendisi için de dezavantaj olacaktır zira uygulama mağazasında Facebook uygulamaları milyarlarca kez indirildi ve halen ilgi görüyor. Ayrıca uygulama içi satın alımlardan Google da belirli bir kesinti alıyor. Eğer Facebook böyle bir karar alırsa muhtemelen yılın en önemli teknolojik olaylarından birisi olacaktır.  

http://www.engadget.com/2016/01/04/facebook-android-backup-plan/ Yorum Yaz
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veteriner69 3 yıl en beğenilen
Arkadaş bu Ekrem71 i kontrol eden yok mu?
İngilizce bilen mi az editörler arasında?
Kaynak haberin başlığı:
"Facebook backup plan would keep it running on Android"
Yuh diyorum Ekrem sana artık.
Arkadaş bu Ekrem71 i kontrol eden yok mu?İngilizce bilen mi az editörler arasında?Kaynak haberin başlığı:"Facebook backup plan would keep it runnin...
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Ulfast 3 yıl
Biri bu editöre başka iş versin. Ofisteki paspasları falan temizlesin.
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x X x 3 yıl
Ben de google uygulamalarının kullanımını azaltmaya, alternatif üreticilerin uygulamalarını kullanmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Fakat çoğu zaman ideali yine google tarafı oluyor.
Şimdi facebook'un da aynı durumda olduğunu görünce
google sen vayya sen..
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SeKSandDoRT 3 yıl

Android 6 Marshmallowa izin yönetimi koyarsan burdan ekmek yiyen uygulamacıları ürkütürsün
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Teknopat76 3 yıl
Burada bahsedilği google haritalar gibi servislerden ayrılması.Androidten uygulamayı niye kaldırsın.
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benhuraxu 3 yıl
Facebook degil ama facebook messenger sıksık hata verip kapanmaya başladı. Ilginç :)
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meego 3 yıl
fark yapmaz hertürlü girilir
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ekrem71 3 yıl
Pek çok kaynakta firmanın Android uygulamasını bilerek çökerttiği ve kullanıcıların uygulamadan vazgeçip webe yönelme ihtimalini denediği söyleniyor. Yani Android uygulamasını tamamen kaldırma da değerlendiriliyor. Başlıkta bir problem yok ki.
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veteriner69 3 yıl ekrem71
ekrem71

Pek çok kaynakta firmanın Android uygulamasını bilerek çökerttiği ve kullanıcıların uygulamadan vazgeçip webe yönelme ihtimalini denediği söyleniyor. Yani Android uygulamasını tamamen kaldırma da değerlendiriliyor. Başlıkta bir problem yok ki.

Dalga geçtiğini düşünüyorum.


Orjinal başlık: "Facebook'un yedek planı (B planı) onu Android de çalışmaya devam ettirecek"

Sen diyorsun "Android'den kopma planları yapıyor."

Google Play'den çıkma ihtimallerine karşı Android de kalmak için yapılan planlar yazının esas konusu.

Ben senin samimiyetine zerre inanmıyorum.
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muticoo 3 yıl
Facebook zaten kendi browser ı ile bu sorunu çözebilir. uygulamadan çıkmadan web de dolaşma imkanı tanıyabilir ;)
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veteriner69 3 yıl
Bu arada Facebook aynı mantıkla ApppleStore'dan da çıksın görelim. :)
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shadowtr 3 yıl
Diğer taraftan firmanın sadece mobil web uygulamasına yönelmesi de söz konusu. Bazı kaynaklar Facebook'un bilerek Android uygulamasında bazı çökme hatalarına sebep olduğunu ve bu yolla kullanıcıların tepkilerini ölçmek istediğini belirtiyor. Özellikle Android uygulamadan vazgeçenlerin mobil webe yönelme oranı firmayı yakından ilgilendiriyor.


Hiç güleceğim yoktu. Liseli teorisi mi bu...

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kadirirdem 3 yıl
Webden girilir çare mi yok
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bkaakco 3 yıl
Başlıkta Android denmiş fakat haberde Facebook'un Android'den ziyade, Google hizmetlerinden kopmak istediği anlatılıyor.



Öyle bir adım atacaklarını sanmıyorum. Google Haritalar'dan vazgeçebilirler ancak Google Play Store'dan çekilmeleri ciddi bir karar olur.
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