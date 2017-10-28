Facebook, Cadılar Bayramı özelikleriyle güncellendi

31 Ekim'de kutlanacak olan Cadılar Bayramı için Facebook ve Facebook Messenger’a yeni özellikler ve fotoğraf efektleri eklendi.

Kamera Efektleri

Cadılar bayramı temalı yüz maskeler, fotoğraf çerçeve ve etiketleri Facebook, Facebook Live ve Messenger’a eklendi.

Perili Evden Kaçış Oyunu

Uygulamaya Perli Evden Kaçış adında mini bir oyun eklendi. Oyun kamera ile etkileşimli çalışıyor. Suratınızı oyundaki karaktere aktarıyor. Kafanızı sağa sola yatırdığınızda karakter de yön değiştiriyor.

Cadılar Bayramı Temalı Gönderiler

Facebook haber kaynağına yapılan metin paylaşımlarında Cadılar Bayramı’na temalı arka plan seçilebiliyor.

https://newsroom.fb.com/news/2017/10/celebrate-halloween-with-spook-tacular-features-from-facebook-and-messenger/