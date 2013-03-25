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Facebook, "Etkinlikler" özelliğine hava durumu tahminlerini de dahil etti

6 yıl
367
1
Web Siteleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook,
Facebook kullanıcıları "Etkinlikler" özelliğine gelen güncelleme sayesinde, artık etkinliklerini oluştururken, etkinliğin düzenleneceği zaman hakkındaki hava durumu tahminlerini görebilecekler.

Söz konusu özellik sayesinde, kullanıcılar etkinlik günü için tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklıkları görerek gerekli tedbirleri alabilecekler. Facebook'un masaüstü ve mobil versiyonlarında devreye giren bu özellik pek fazla şaşkınlık yaratacak türden değil. Ancak, şirketin her türlü bilgiyi tek bir kaynaktan kullanıcılarına sunma hedefi için bu özelliğin oldukça faydalı olduğu da bir gerçek.

Açık mekanlarda düzenlenen etkinliklerde oldukça kullanışlı bir özellik olacak olan hava durumu tahminlerinin dışında sosyal ağın ne gibi yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıkacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.slashgear.com/facebook-events-now-show-weather-forecasts-23275099/ Yorum Yaz
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