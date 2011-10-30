Facebook, Güvenilir Arkadaşlar özelliğini test ediyor

Haber Editörü
800 milyonu geçen kullanıcı sayısıyla sosyal ağların lideri durumundaki Facebook spam mesajlar ve kimlik dolandırıcılığı konularıyla da gündemden düşmüyor. Devreye aldığı yeni güvenlik sistemi ile saniyede 600 000'den fazla hareketi anlık olarak izleyebilen Facebook son kararı ile yine oldukça konuşulacak.
Facebook şu anda test sürecini devam ettirdiği "Güvenilir Arkadaşlar" adlı yeni sistemini kısa süre sonra devreye almaya hazırlanıyor. Sistem, kullandığı tarayıcı çerezlerinde kayıtlı olan kullanıcı adı ve şifresi herhangi bir durum nedeniyle silinen ve bu bilgileri hatırlayamayan kullanıcılara hitap ediyor. Standart olarak parola hatırlatma prosedürü olsa da Facebook farklı bir yöntem daha geliştirdi.
Sistem kullanıcıdan 3 ve 5 arasında bir arkadaş listesi oluşturmasını istiyor ve bu liste "Güvenilir Arkadaşlar" adıyla anılıyor. Kullanıcı parolasını hatırlayamadığı durumlarda bu arkadaşlara aktivasyon kodu gönderiliyor ve siteye giriş sağlanıyor. Facebook bu yöntemi ev anahtarını kaybetme ihtimaline karşı kişilerin samimi arkadaşlarına yedek anahtar vermesi olarak tanımlıyor.
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guvenilirmi tartisilir tabiikide. ama facebook iptali konusunda yaniliyorsunuz.facebook'u tamamen silmek coooktan var olan bir ozellik,ama 15 gun hic kullanmamam sarti kosuyorlar.
Lütfen Kimliğini Doğrula
Görünüşe göre hesabınız gerçek olmayabilir. Facebook gerçek insanların gerçek kimliklerini kullanarak paylaşım ve etkileşimde bulunduğu bir topluluktur.
Facebook aşağıdaki tür hesaplara izin vermez:
Bir başkasını taklit eden
Sahte bir ad kullanan
Gerçek bir kişiyi temsil etmeyen
Hesabınıza yeniden erişebilmek için, lütfen hesabınızı doğrulamamıza ve Facebook'u güvenli tutmamıza yardımcı olacak aşağıdaki güvenlik kontrolünü tamamlayın.
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