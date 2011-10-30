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Facebook, Güvenilir Arkadaşlar özelliğini test ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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800 milyonu geçen kullanıcı sayısıyla sosyal ağların lideri durumundaki Facebook spam mesajlar ve kimlik dolandırıcılığı konularıyla da gündemden düşmüyor. Devreye aldığı yeni güvenlik sistemi ile saniyede 600 000'den fazla hareketi anlık olarak izleyebilen Facebook son kararı ile yine oldukça konuşulacak.

Facebook şu anda test sürecini devam ettirdiği "Güvenilir Arkadaşlar" adlı yeni sistemini kısa süre sonra devreye almaya hazırlanıyor. Sistem, kullandığı tarayıcı çerezlerinde kayıtlı olan kullanıcı adı ve şifresi herhangi bir durum nedeniyle silinen ve bu bilgileri hatırlayamayan kullanıcılara hitap ediyor. Standart olarak parola hatırlatma prosedürü olsa da Facebook farklı bir yöntem daha geliştirdi.

Sistem kullanıcıdan 3 ve 5 arasında bir arkadaş listesi oluşturmasını istiyor ve bu liste "Güvenilir Arkadaşlar" adıyla anılıyor. Kullanıcı parolasını hatırlayamadığı durumlarda bu arkadaşlara aktivasyon kodu gönderiliyor ve siteye giriş sağlanıyor. Facebook bu yöntemi ev anahtarını kaybetme ihtimaline karşı kişilerin samimi arkadaşlarına yedek anahtar vermesi olarak tanımlıyor.

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winnerS 8 yıl en beğenilen
bizim milletimiz şaka yapmak için arkadaşının şifresini alır, bi müddet sinir ettikten sonra geri verir :D
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DH Misafiri 4 yıl
ben seçtiğim güvenilir kişileri hatırlamıyorum ve hesabım çalındı ne yapacağım
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Esmiraldo 8 yıl
theyapici
facebook kendi güvenilir mi ki üyelik iptali bile yok kim kimi test ediyor?

guvenilirmi tartisilir tabiikide. ama facebook iptali konusunda yaniliyorsunuz.facebook'u tamamen silmek coooktan var olan bir ozellik,ama 15 gun hic kullanmamam sarti kosuyorlar.
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Fuarajansi 5 yıl
arkadaşlar bana facebook konusunda yardımcı olabilecek var mı aşağıdaki hatayı alıyorum. skype adresim: sbajans@msn.com

Lütfen Kimliğini Doğrula
Görünüşe göre hesabınız gerçek olmayabilir. Facebook gerçek insanların gerçek kimliklerini kullanarak paylaşım ve etkileşimde bulunduğu bir topluluktur.
Facebook aşağıdaki tür hesaplara izin vermez:
Bir başkasını taklit eden
Sahte bir ad kullanan
Gerçek bir kişiyi temsil etmeyen
Hesabınıza yeniden erişebilmek için, lütfen hesabınızı doğrulamamıza ve Facebook'u güvenli tutmamıza yardımcı olacak aşağıdaki güvenlik kontrolünü tamamlayın.
Facebook'un Güvenlik Sistemi hakkında daha fazla bilgi al
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Recharged 8 yıl
Gerek var mı böyle bir şeye ? Bence gereksiz.
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theyapici 8 yıl
facebook kendi güvenilir mi ki üyelik iptali bile yok kim kimi test ediyor?
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winnerS 8 yıl en beğenilen
bizim milletimiz şaka yapmak için arkadaşının şifresini alır, bi müddet sinir ettikten sonra geri verir :D
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sermat 8 yıl
facebook üzerinde 3 arkadaş ile geçen yıl şifre kurtarmıştım. Sanırım sayıyı 5'e çıkarmışlar.
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JoeyBane 8 yıl
Güzel düşünülmüş. Bu devirde güvenilir arkadaş nerdeeee:P:D
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