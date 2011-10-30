Facebook, Güvenilir Arkadaşlar özelliğini test ediyor

800 milyonu geçen kullanıcı sayısıyla sosyal ağların lideri durumundaki Facebook spam mesajlar ve kimlik dolandırıcılığı konularıyla da gündemden düşmüyor. Devreye aldığı yeni güvenlik sistemi ile saniyede 600 000'den fazla hareketi anlık olarak izleyebilen Facebook son kararı ile yine oldukça konuşulacak.





Facebook şu anda test sürecini devam ettirdiği "Güvenilir Arkadaşlar" adlı yeni sistemini kısa süre sonra devreye almaya hazırlanıyor. Sistem, kullandığı tarayıcı çerezlerinde kayıtlı olan kullanıcı adı ve şifresi herhangi bir durum nedeniyle silinen ve bu bilgileri hatırlayamayan kullanıcılara hitap ediyor. Standart olarak parola hatırlatma prosedürü olsa da Facebook farklı bir yöntem daha geliştirdi.





Sistem kullanıcıdan 3 ve 5 arasında bir arkadaş listesi oluşturmasını istiyor ve bu liste "Güvenilir Arkadaşlar" adıyla anılıyor. Kullanıcı parolasını hatırlayamadığı durumlarda bu arkadaşlara aktivasyon kodu gönderiliyor ve siteye giriş sağlanıyor. Facebook bu yöntemi ev anahtarını kaybetme ihtimaline karşı kişilerin samimi arkadaşlarına yedek anahtar vermesi olarak tanımlıyor.