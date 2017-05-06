Facebook, Hindistan'da 20.000 Wi-Fi noktası açıyor

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Facebook, internet.org projesi kapsamında insansız hava araçları ile internet bağlantısına sahip olmayan kişilere internet ulaştırmayı planlıyor ancak şirket, bu proje tamamen hayata geçmeden önce de en azından ucuz internetle alım gücü yüksek olmayan kişileri internetle tanıştırmak istiyor. Geçtiğimiz yıl Google'ın yerel servis sağlayıcılarla ortaklık düzenleyerek 100 adet ücretsiz Wi-Fi erişim noktası kurduğu Hindistan'da Facebook ise cazip tekliflerle kullanıcı karşısına çıkacak.





Şirket yaptığı açıklamayla Hindistan'ın önde gelen servis sağlayıcılarından Bharti Airtel ile ortaklık kurarak önümüzdeki aylarda ülke çapında 20.000 Wi-Fi erişim noktası açmayı planladığını söyledi. Facebook ilk kez böylesine geniş kapsamlı bir işe girişiyor olsa da aslında 2 yıla yakın bir süredir Wi-Fi erişim noktaları açarak internet hizmeti sunmanın hazırlığını yapıyordu. Bu hazırlık çalışmaları esnasında da Facebook, geçtiğimiz Hindistan'ın 4 eyaletinde toplam 700 Wi-Fi erişim noktası açmıştı.





Alım Gücüne Uygun Fiyatlar

Tabi aylık ortalama gelirin 160$ civarında olduğu ülkede insanların Facebook'un internet hizmetini kullanması için Facebook ucuz ve aylık, haftalık, günlük olarak insanların yararlanabileceği tarifeler oluşturmuş durumda. Kullanıcılar Facebook'un internet hizmeti için günlük sadece 0.15$(10 rupi) ödeyecek. Yani aylık tarife olarak internetten faydalanmak isteyen bir kişinin ödeyeceği miktar yaklaşık olarak 4.5$ olacak ki bu miktarın Hindistan halkı için de ucuz olduğunu söyleyebiliriz.





Facebook'un internet hizmetinde kullanıcıların hızının ne olacağı ve Wi-Fi erişim noktalarının nerelerde bulunacağı netlik henüz kazanmış değil ancak Facebook'un öncelikli olarak daha fakir ve kalabalık bölgelerde bu noktaları açacağı tahmin ediliyor.

http://money.cnn.com/2017/05/04/technology/facebook-india-cheap-wifi/index.html