Microsoft HoloLens, ameliyatlarda cerrahlara yardımcı olacak

Microsoft'un ilk olarak 2015 yılında tanıttığı ve geçtiğimiz yıl geliştiricilerin kullanımına sunduğu HoloLens'in bugüne kadar pek çok farklı alanda kullanıldığına şahit olduk. Artırılmış gerçeklik gözlüğü olan HoloLens, NASA'nın bazı etkinliklerinde ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılırken son zamanlarda bazı ev dekorasyon şirketleri tarafından müşterilerin hizmetine sunulmuştu. HoloLens şimdi de tıp dünyasında cerrahlarla birlikte görev almaya hazırlanıyor.





Artırılmış gerçekliği ile birlikte mixed reality teknolojisini (hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklikte ögeler barındıran ve daha fazla kişiselleştirilmiş olan) tıp dünyasında kullanmayı amaçlayan Scopis isimli şirket, Holografik Gezinti Platformu ile Microsoft HoloLens'i cerrahi operasyonlara katmaya hazırlanıyor.





Oldukça hassas yapılması şart olan ve en ufak hatada ciddi riskler doğurma potansiyeli barındıran omurga ameliyatları için geliştirilen Holografik Gezinti Platformu sayesinde cerrahlar sadece HoloLens kaskını takarak omurgaya yerleştirilecek olan platinlerin tam olarak nereye yerleştirileceği hem hastanın bedeni üzerinde hem de HoloLens ile cerrahın görüş alanında açabildiği bir pencere sayesinde tam olarak tespit edilebilecek.





Ameliyat Süresini Kısaltırken Riskleri de Azaltacak

3D konumlandırma ismi verilen bu teknik sayesinde hem omurga ameliyatlarının süresinin kısalması hem de olası risklerin önüne geçilebilmesi hedefleniyor. Üstelik günümüzde omurgaya yerleştirilecek platinler için en uygun noktanın belirlenmesi adına kullanılan floroskopi cihazlarının yerine sadece HoloLens ile bu işlemin yapılması hastaların yüksek radyasyona maruz kalmasının da önüne geçecek.





Şu an için Scopis tarafından halen üzerinde çalışılan sistemin kısa bir süre sonra şirket tarafından kullanıma hazır hale getirilerek cerrahların hizmetine sunulması bekleniyor.

HoloLens'in ameliyatlardaki kullanımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: