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Microsoft HoloLens, ameliyatlarda cerrahlara yardımcı olacak

Microsoft'un artırılmış gerçeklik gözlüğü HoloLens'in kullanım alanı genişliyor. HoloLens, oldukça hassas ve hata kabul etmeyen omurga operasyonlarında cerrahlara asistanlık edecek.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Microsoft HoloLens, ameliyatlarda cerrahlara yardımcı olacak
 

Microsoft'un ilk olarak 2015 yılında tanıttığı ve geçtiğimiz yıl geliştiricilerin kullanımına sunduğu HoloLens'in bugüne kadar pek çok farklı alanda kullanıldığına şahit olduk. Artırılmış gerçeklik gözlüğü olan HoloLens, NASA'nın bazı etkinliklerinde ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılırken son zamanlarda bazı ev dekorasyon şirketleri tarafından müşterilerin hizmetine sunulmuştu. HoloLens şimdi de tıp dünyasında cerrahlarla birlikte görev almaya hazırlanıyor.


Artırılmış gerçekliği ile birlikte mixed reality teknolojisini (hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklikte ögeler barındıran ve daha fazla kişiselleştirilmiş olan) tıp dünyasında kullanmayı amaçlayan Scopis isimli şirket, Holografik Gezinti Platformu ile Microsoft HoloLens'i cerrahi operasyonlara katmaya hazırlanıyor. 


Oldukça hassas yapılması şart olan ve en ufak hatada ciddi riskler doğurma potansiyeli barındıran omurga ameliyatları için geliştirilen Holografik Gezinti Platformu sayesinde cerrahlar sadece HoloLens kaskını takarak omurgaya yerleştirilecek olan platinlerin tam olarak nereye yerleştirileceği hem hastanın bedeni üzerinde hem de HoloLens ile cerrahın görüş alanında açabildiği bir pencere sayesinde tam olarak tespit edilebilecek.


Ameliyat Süresini Kısaltırken Riskleri de Azaltacak 

3D konumlandırma ismi verilen bu teknik sayesinde hem omurga ameliyatlarının süresinin kısalması hem de olası risklerin önüne geçilebilmesi hedefleniyor. Üstelik günümüzde omurgaya yerleştirilecek platinler için en uygun noktanın belirlenmesi adına kullanılan floroskopi cihazlarının yerine sadece HoloLens ile bu işlemin yapılması hastaların yüksek radyasyona maruz kalmasının da önüne geçecek.


Şu an için Scopis tarafından halen üzerinde çalışılan sistemin kısa bir süre sonra şirket tarafından kullanıma hazır hale getirilerek cerrahların hizmetine sunulması bekleniyor. 

HoloLens'in ameliyatlardaki kullanımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://www.engadget.com/2017/05/05/microsoft-hololens-becomes-an-ar-assistant-for-spinal-surgery/ Yorum Yaz
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fatalrhymex 2 yıl en beğenilen
İşte şöyle mükemmel haberler okumak çok hoşuma gidiyor. En önemli teknoloji sağlık açısından geliştirilen teknolojidir. Keşke ülkemizde de savunma sanayiine verilen önem kadar sağlık ve toplum düzeyi geliştirme açısından yeniliklerde olsa bunları görebilelim diye imreniyorum artık.
İşte şöyle mükemmel haberler okumak çok hoşuma gidiyor. En önemli teknoloji sağlık açısından geliştirilen teknolojidir. Keşke ülkemizde de savunma sanayiine ve...
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Macella 2 yıl
her sene benzer haberler bir arada 41 mp kamerasıyla ameliyat yapıyorlardı
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anlergl 2 yıl Macella
Macella

her sene benzer haberler bir arada 41 mp kamerasıyla ameliyat yapıyorlardı

Belirtilen cihazın distribütörüyüz, Temmuz ayından itibaren satışları gerçekleşecek. İş devletin ne kadar destekleyeceğine kalıyor.
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kadirirdem 2 yıl
İşte böyle gelişmeler görmek teknoloji yönündeki en sevdiğim şeylerdir.
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anormal.insan 2 yıl
Özellikle cerrahi operasyonlarda milimetrik hesaplar gerekiyor, Hololens bu milimetrik hesaplamaları hatasız yapabilecek kapasitede ise gerçekten mükemmel bir haber.
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fatalrhymex 2 yıl en beğenilen
İşte şöyle mükemmel haberler okumak çok hoşuma gidiyor. En önemli teknoloji sağlık açısından geliştirilen teknolojidir. Keşke ülkemizde de savunma sanayiine verilen önem kadar sağlık ve toplum düzeyi geliştirme açısından yeniliklerde olsa bunları görebilelim diye imreniyorum artık.
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