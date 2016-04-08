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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger 900 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Facebook’un WhatsApp ile birlikte mesajlaşma kategorisindeki diğer önemli silahı Messenger, kullanıcı sayısını hızlı bir şekilde artırıyor. Uygulama, WhatsApp’ı yakalamak üzere.
3 yıl
1,9b
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6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mesajlaşma uygulamaları kategorisinde, son dönemde ilginç bir rekabet yaşanıyor. Her ikisi de Facebook bünyesinde faaliyet gösteren Messenger ve WhatsApp, aktif kullanıcı sayısı açısından kıyasıya bir rekabet içerisinde. Üstelik, ikisi de sektörün lokomotifi haline gelmiş durumda.

WhatsApp uygulaması Şubat başlarında 1 milyar aktif kullanıcı sayısını geride bıraktığını duyurmuştu. Facebook Messneger da, 900 milyon aylık aktif kullanıcı sayısını geride bırakmış durumda. Uygulama , sadece 3 ayda 100 milyon kullanıcı kazandı.

WhatsApp, 2010 yılında bu yana istikrarlı bir büyüme göstererek 1 milyar rakamına ulaştı. Facebook Messenger ise, bir dönem sosyal ağ içerisinde entegre sohbet sistemi olarak yer alıyordu. Daha sonra mobil uygulamalar geliştirilse de, bu entegre sistem kullanıcıları ağ içerisinde tutmaya devam etti.

Ayrıca Bkz. "Güncel Android kullanım oranları açıklandı"

2014 yılında Facebook Messenger tamamen bağımsız bir uygulama haline geldi ve mobil Facebook kullanıcılarının sohbet için uygulamaya geçiş yapması zorunlu kılındı. Böylece, Facebook Messenger sektördeki rekabete katılmış oldu.

Halen 1.5 milyar Facebook kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde, Messenger uygulamasının potansiyeli oldukça yüksek. Muhtemelen yıl bitmeden WhatsApp kullanıcı sayısını da geride bırakacaktır. Bunun için, sürekli bir güncelleme stratejisi uygulanıyor.

Son güncellemede, şirketlerin kullanıcıları ile daha etkileşim kurulabilmesi, Messenger Link adında kısaltılmış işletme URL’leri, Messenger Code adında barkod tarayarak aynı linke gidebilme, işletme ile pop-up ekranda yeni bir sohbet başlatma özelliği de gibi yenilikler getiriliyor. Güncelleme önümüzdeki günlerde başlayacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Facebook-Messenger-crosses-900m-active-users-announces-new-Snapchat-like-feature_id80032 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Whatsapptan çok daha iyi. Görüntülü gorusme de var. Materyal Design ile daha bir tatlı oldu uygulama. Çıkartmalar yönünden çok zengin. Eskisi gibi ram ve pil kullanımı da kötü değil. Optimize edildi. Daha ne olsun.
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kadirirdem 3 yıl
Facebook un dayatmasıyla oldu, yoksa olmazdı adam kendine rakip...
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WoXeD 3 yıl
herkesi herşeyi her beğeniyi her paylaşımı tek tek silip başka bir e posta alıp ona kaydedip adını değiştirip hesabıda dondurdum.kafam raad.
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Ussuz 3 yıl
İçinde facebook geçen herşey uzak durmak için yeterli
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tolgatelli 3 yıl
adam kendisiyle yarışıyor,
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Fenomenon 3 yıl
Lite kullanın uğraşmayın böyle şeylerle
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