Facebook Messenger 900 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Mesajlaşma uygulamaları kategorisinde, son dönemde ilginç bir rekabet yaşanıyor. Her ikisi de Facebook bünyesinde faaliyet gösteren Messenger ve WhatsApp, aktif kullanıcı sayısı açısından kıyasıya bir rekabet içerisinde. Üstelik, ikisi de sektörün lokomotifi haline gelmiş durumda.

WhatsApp uygulaması Şubat başlarında 1 milyar aktif kullanıcı sayısını geride bıraktığını duyurmuştu. Facebook Messneger da, 900 milyon aylık aktif kullanıcı sayısını geride bırakmış durumda. Uygulama , sadece 3 ayda 100 milyon kullanıcı kazandı.

WhatsApp, 2010 yılında bu yana istikrarlı bir büyüme göstererek 1 milyar rakamına ulaştı. Facebook Messenger ise, bir dönem sosyal ağ içerisinde entegre sohbet sistemi olarak yer alıyordu. Daha sonra mobil uygulamalar geliştirilse de, bu entegre sistem kullanıcıları ağ içerisinde tutmaya devam etti.

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2014 yılında Facebook Messenger tamamen bağımsız bir uygulama haline geldi ve mobil Facebook kullanıcılarının sohbet için uygulamaya geçiş yapması zorunlu kılındı. Böylece, Facebook Messenger sektördeki rekabete katılmış oldu.

Halen 1.5 milyar Facebook kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde, Messenger uygulamasının potansiyeli oldukça yüksek. Muhtemelen yıl bitmeden WhatsApp kullanıcı sayısını da geride bırakacaktır. Bunun için, sürekli bir güncelleme stratejisi uygulanıyor.

Son güncellemede, şirketlerin kullanıcıları ile daha etkileşim kurulabilmesi, Messenger Link adında kısaltılmış işletme URL’leri, Messenger Code adında barkod tarayarak aynı linke gidebilme, işletme ile pop-up ekranda yeni bir sohbet başlatma özelliği de gibi yenilikler getiriliyor. Güncelleme önümüzdeki günlerde başlayacak.