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Facebook Messenger'a opsiyonel uçtan uca şifreleme özelliği geliyor

Facebook önümüzdeki aylarda Messenger uygulaması için uçtan uca şifreleme özelliği sunacak. Ancak yeni şifreleme özelliği Google'ın Allo uygulamasındaki gibi varsayılan olarak aktif şekilde gelmeyecek
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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The Guardian'a göre Facebook bu yaz Messenger uygulaması için uçtan uca şifrelemeye ilişkin önemli bir güvenlik güncellemesi yayınlayacak. Messenger 900 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip ve şirket şifreleme özelliğini opsiyonel olarak sunmak istiyor. Yani varsayılan olarak etkin olmayacak.
Geçen ay Facebook şirketlerin kullanıcılarına otomatik müşteri desteği ve içerik sunmalarına olanak sağlayacak bot özelliğini kullanıma sunmuştu. Şimdi ise insanların paylaştıkları içerikleri korumaları için uçtan uca şifreleme sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca yeni özellik Google'ın en son mesajlaşma uygulaması Allo'ya benzer şekilde şifrelemeyi etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak gibi seçeneklerle gelecek.
Ayrıca Bkz. "Google, Android kodu üzerine Oracle ile girdiği savaşı kazandı"
Bu yılın başlarında Facebook'un WhatsApp uygulaması da sesli aramalar ve mesajlaşmalar için uçtan uca şifreleme uyguladı. Sinyal Protokolü'ne dayalı uçtan uca şifreleme WhatsApp'ın Android ve iOS sürümlerinde geçerli olmak üzere bir milyar kullanıcıya sunulmuş durumda. Uçtan uca şifreleme zaten Telegram uygulaması tarafından uzun zamandır tercih ediliyor.
Facebook Messenger kullanıcılarının iki seçenek arasından tercih yapmaları gerekecek. Ya Facebook'un mesajları okumasına ve analiz etmesine izin vererek makine öğrenimi sayesinde akıllı cevap özelliğinden yararlanacaklar. Ya da uçtan uca şifrelemeyi etkinleştirecekler ancak önerilen cevapların avantajlarından faydalanamayacaklar. Uçtan uca şifreleme özelliğinin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağı bildiriliyor.

https://www.theguardian.com/technology/2016/may/31/facebook-messenger-bot-encryption-secure-messaging Yorum Yaz
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Ohol Oula 2 yıl
Ne getirirse getirsin ilgimi çekmez.
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Daxteroy 2 yıl
Bazıları komik komik şeyler yazıyor.

Yurt dışında Messenger kullanımı Whatsapp'dan çok daha fazla. Özellikle Avrupa ülkelerinde Messenger daha çok tercih ediliyor.

Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Çok iyi ram yiyor
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Zampara1234 2 yıl
En iyisi facebook ta işin olduğu zaman tarayıcıdan girip çıkıcan. Ne facebook ne de messenger yüklemeyeceksin
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Deleted_User-04 2 yıl
Facebookun hem kendi uygulaması hem de messenger zıkkımı yüzünden hesabımı kapatmıştım seneler önce
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addidas_85 2 yıl
Facebook ile ilgili hangi uygulama varsa hepsi telefonun anasını ağlatıyor. Sürekli kasılıyor telefon. O yüzden bıraktım kullanmayı. Artık da kullanmam. Hatta dün mobil facebook sitesine girdim. Orada da messenger yükle deyip durdu, pc versiyonunu açtım ama o programı kullanmam
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enders07 2 yıl
MegaWolt38
Çok gereksiz bir uygulama. Kendi uygulaması içinde mesajlaşma varken ayrı bir uygulama yapan firmalara ayar oluyorum. Fourquare de böyleydi, swarm denen mallığı ortaya çıkardı.Zaten facebook messenger ı kullanan var mı, ben denk gelmedim.

hocam öyle diyorsun ama mesengerda görüntülü konuşma özelliğini falan kullanıyoruz aynı zamanda konum özelliğide veriyor ve başkaları
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MegaWolt38 2 yıl
Çok gereksiz bir uygulama. Kendi uygulaması içinde mesajlaşma varken ayrı bir uygulama yapan firmalara ayar oluyorum. Fourquare de böyleydi, swarm denen mallığı ortaya çıkardı.
Zaten facebook messenger ı kullanan var mı, ben denk gelmedim.
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SiNaPSiS 2 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
Çok gereksiz bir uygulama. Kendi uygulaması içinde mesajlaşma varken ayrı bir uygulama yapan firmalara ayar oluyorum. Fourquare de böyleydi, swarm denen mallığı ortaya çıkardı.
Zaten facebook messenger ı kullanan var mı, ben denk gelmedim.

Lazım oluyor :))
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