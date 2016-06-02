Facebook Messenger'a opsiyonel uçtan uca şifreleme özelliği geliyor

The Guardian'a göre Facebook bu yaz Messenger uygulaması için uçtan uca şifrelemeye ilişkin önemli bir güvenlik güncellemesi yayınlayacak. Messenger 900 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip ve şirket şifreleme özelliğini opsiyonel olarak sunmak istiyor. Yani varsayılan olarak etkin olmayacak.

Geçen ay Facebook şirketlerin kullanıcılarına otomatik müşteri desteği ve içerik sunmalarına olanak sağlayacak bot özelliğini kullanıma sunmuştu. Şimdi ise insanların paylaştıkları içerikleri korumaları için uçtan uca şifreleme sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca yeni özellik Google'ın en son mesajlaşma uygulaması Allo'ya benzer şekilde şifrelemeyi etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak gibi seçeneklerle gelecek.

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Bu yılın başlarında Facebook'un WhatsApp uygulaması da sesli aramalar ve mesajlaşmalar için uçtan uca şifreleme uyguladı. Sinyal Protokolü'ne dayalı uçtan uca şifreleme WhatsApp'ın Android ve iOS sürümlerinde geçerli olmak üzere bir milyar kullanıcıya sunulmuş durumda. Uçtan uca şifreleme zaten Telegram uygulaması tarafından uzun zamandır tercih ediliyor.

Facebook Messenger kullanıcılarının iki seçenek arasından tercih yapmaları gerekecek. Ya Facebook'un mesajları okumasına ve analiz etmesine izin vererek makine öğrenimi sayesinde akıllı cevap özelliğinden yararlanacaklar. Ya da uçtan uca şifrelemeyi etkinleştirecekler ancak önerilen cevapların avantajlarından faydalanamayacaklar. Uçtan uca şifreleme özelliğinin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağı bildiriliyor.

https://www.theguardian.com/technology/2016/may/31/facebook-messenger-bot-encryption-secure-messaging