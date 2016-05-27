Google, Android kodu üzerine Oracle ile girdiği savaşı kazandı

Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki bir federal mahkeme, Android'de telif hakkı korumalı kod kullanmakla yargılanan Google'ın yasalara aykırı hareket etmediğine ve adil kullanım gerçekleştirdiğine hükmetti. Bahsi geçen kod üzerinde hak sahibi olan Oracle, haksız kullanım nedeniyle 9 milyar dolar tazminat talebinde bulunmuştu.

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Davanın temelinde, dış programların kolayca Java programları ile etkileşime girmesini sağlayan, Java tarafından geliştirilmiş ve Oracle'ın sahip olduğu bir API yer alıyor. Android de aynı API'yi kullanıyor ve 2014 yılında bir federal temyiz mahkemesi Oracle'ın Google'ı potansiyel milyarlarca dolar tazminat ödemeye mahkum edebilecek API koduyla ilgili bir telif hakkı iddiasında bulunabileceğine hükmetmişti.

Son turda Google, API'nin Android'de yeniden uygulanmasının Oracle'ın telif haklarının dışına çıkmadan kod kullanımına izin verecek adil kullanım çerçevesinde gerçekleştirildiğini söylemişti. Savunma jüriyi ikna etmiş görünüyor. Adil kullanım kararları davaya göre şekillendirildiği için bugünün mahkeme kararları için hiçbir hukuki emsal teşkil etmeyecek. Google'ın Go ve Apple'ın Swift dillerinin her ikisi de gelecekte böyle bir takım olasılıkları engelleyecek şekilde lisanslanmış durumda.

http://www.theverge.com/2016/5/26/11754002/oracle-google-verdict-copyright-infringement-ruling-api-fair-use