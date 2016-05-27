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Google, Android kodu üzerine Oracle ile girdiği savaşı kazandı

Oracle'ın Android'le ilgili Google'a karşı açtığı telif davası sonuçlandı. Mahkeme Google'ın adil kullanım çerçevesinde hareket ettiğini belirterek yasalara aykırı bir durum olmadığı kararına vardı.
2 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki bir federal mahkeme, Android'de telif hakkı korumalı kod kullanmakla yargılanan Google'ın yasalara aykırı hareket etmediğine ve adil kullanım gerçekleştirdiğine hükmetti. Bahsi geçen kod üzerinde hak sahibi olan Oracle, haksız kullanım nedeniyle 9 milyar dolar tazminat talebinde bulunmuştu.
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Davanın temelinde, dış programların kolayca Java programları ile etkileşime girmesini sağlayan, Java tarafından geliştirilmiş ve Oracle'ın sahip olduğu bir API yer alıyor. Android de aynı API'yi kullanıyor ve 2014 yılında bir federal temyiz mahkemesi Oracle'ın Google'ı potansiyel milyarlarca dolar tazminat ödemeye mahkum edebilecek API koduyla ilgili bir telif hakkı iddiasında bulunabileceğine hükmetmişti.
Son turda Google, API'nin Android'de yeniden uygulanmasının Oracle'ın telif haklarının dışına çıkmadan kod kullanımına izin verecek adil kullanım çerçevesinde gerçekleştirildiğini söylemişti. Savunma jüriyi ikna etmiş görünüyor. Adil kullanım kararları davaya göre şekillendirildiği için bugünün mahkeme kararları için hiçbir hukuki emsal teşkil etmeyecek. Google'ın Go ve Apple'ın Swift dillerinin her ikisi de gelecekte böyle bir takım olasılıkları engelleyecek şekilde lisanslanmış durumda.

http://www.theverge.com/2016/5/26/11754002/oracle-google-verdict-copyright-infringement-ruling-api-fair-use Yorum Yaz
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Ömürcan 2 yıl en beğenilen
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Turkforce 2 yıl
7.4 milyar dolara aldığı şirketin 3-5 API'si için 9 milyar dolar tazminat alma niyetiyle dava açıp şirketi beleşe getirip üstüne de kâr etmeye çalışan şark kurnazlarına mahkeme dur demiş. :)
7.4 milyar dolara aldığı şirketin 3-5 API'si için 9 milyar dolar tazminat alma niyetiyle dava açıp şirketi beleşe getirip üstüne de kâr etmeye çalışan şark kurn...
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aventus43 2 yıl
Bu neymis arkadas son 5 senede bu tur davalar patlama oldu...eskiden niye bu kadar yoktu...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
linux üzerinde sanal makine ;
sanal makine üzerinde ; android !
işte bu yüzden cep telefonu 3 kat daha yavaş çalışıyor !
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DraGonS 2 yıl
Oracle kesin temyiz felan gidecektir. İnşallah Google kazanır. Zira google kazanamazsa tekelleşmeye yol açacak bir karar olacaktır.

Sınıf ve fonksiyon isimlerinin aynı olmasından dolayı oracle'ın açtığı dava o kadar saçma sapan birşey ki. Anlamayan arkadaşlara şöyle açıklayayım;

Oracle diyor ki, ben üçgen alanı hesaplama işlemi yapan bir fonksiyon yazdım. Ve bu fonksiyonun adı ucgenHesaplama(int taban, int yukseklik). Bunu yıllardır kullanıyorum.

Google'da diyor ki bende üçgen alanı hesaplama diye bir fonksiyon yazdım. Benim fonksiyonumun adıda ucgenHesaplama(int taban, int yukseklik). Ancak benim fonksiyonumun hesaplama işlemi oracle'inkinden farklı. (gerçi üçgenin alanı ne kadar farklı hesaplanabilir ki? Örneğim biraz maruz görün o konuda)


oracle'da diyor ki; evet senin fonksiyonun içeriği farklı ama benim fonksiyonumun ismini kullanamazsın. Google'da diyor ki fonksiyon isimleri fikri mülkiyet hakkına giremez. Zaten mantığıda doğru. hesaplaUcgen demenin bir mantığı yok. Bunu böyle yapmanın sebebi, oracleJDK'da kod yazan birisi, android dede kod yazarsa yeni bir fonksiyon ismi öğrenmeye kalkması, eski yazdığı programları değiştirmeden android de derleyebilsin diye.

Yani aslında ortada çalınmış bir teknoloji vs. yok. Sadece aynı isimlendirmeyi yapamazsın diyor.


Matlab kullananlar bilir. Octave diye açık kaynak bir alternatifi var. Ancak octave matlab kodlarına tam olarak %100 uyumlu değil. Bazı fonksiyon isimlerini matlab'ın isimlendirmesinden farklı yapıyor bilerek. Bunun sebebi ise telif hakkından patlamasın diye.

Yani ortada bir karpuz var, birisi çıkıp diyor ki "-buna sadece ben karpuz diyebilirim!" sen ise "içi kırmızı yuvarlak meyva" diye isimlendir diyor.

Oracle bu karpuz meselesinden 9 milyar dolar kaybetmiş. Düşünün artık aç gözlülüğü.
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Rubisco 2 yıl DraGonS
Google niye aynı isimleri kullanıyor? Bütün altyapıyı baştan sona değiştirsin? Oracle artık bunun hakları bende ve açık olarak kullanılıp bundan devasa çıkarlar elde edilmesinden rahatsızıım, şimdiki patentlerin yürüyüş şekline bakarsak da bi miktar bana da hak verilmesi gerekir diyor. Google bundan çıkar sağlıyorsa ya bana da bi miktar ödeme yapsın yada herşeyi değiştirsin diyor. O kadar da haksız değil. Baştan aşağı açgözlülük değil.

Karpuz örneği uyuyo gibi olsa da, bence birisinin çıkıp karpuz tohumlarını lisanslayıp, herkesin kendi karpuzunu ektiği zaman siz bana tescillenmiş tohumu benden izinsiz kullanıyorsun demesi de benzetilebilr. Yada , coğrafi işaret olarak Diyarkabır Karpuzunu birilerinin tescilletip, bu şekilde isim kulananlardan hak talep etmesi daha iyi örnek olabilir(oysa al tohumu git üret sat isim kullanmadan vs.). Bu kadar basit olmayabilir , sırf aynı isimlendirmeden hak talep edilemesi deli saçması gibi gözükse de, eğer mülkiyet hakkında değişiklik olmuşsa, firmanın bu tarz talepde bulunulan durumların daha farklı ele alınması gerekebilir. Google , açık gibi olan bi yapıdaki özellikler için(başlangıçta tam kullanım anlaşmasına varılmamış Sun ile), bunlar benim ve benimle uyumlu olacaksan bi hak vermen gerekir diyene karşı (Oracle) , kendi altyapısının değiştirilmesi istendiği ve bunun imkansızlığına dem vurur. Burda Oracle tamamen haksız da değil Google da sonuna kadar haklı değil? İşin içinde bi tarafın çıkar elde ettiği durum varsa karışır işler.

Alakasız, Apple'ın yaptığı dayılıkların ihlallerin çoğunlukla yanına kar kalması da orda işleyen karışık sistemin sonucu.
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kadirirdem 2 yıl
Google ı devirmeye çalışıyorlar...
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alemburda34 2 yıl
Juriye iyi para yedirmistir Google ben garanti kaybeder gozuyle bakiyordum.
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Turkforce 2 yıl
7.4 milyar dolara aldığı şirketin 3-5 API'si için 9 milyar dolar tazminat alma niyetiyle dava açıp şirketi beleşe getirip üstüne de kâr etmeye çalışan şark kurnazlarına mahkeme dur demiş. :)
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GenkaNuank 2 yıl
Openjdk çağ atlayabilirdi kötü oldu bence
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Ömürcan 2 yıl en beğenilen
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kreat 2 yıl
Nim diline de bakabilirsiniz :) testlerde c++ tan hızlı gözüküyor.
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omerhakanbilici 2 yıl
Google'ın Go ve Apple's Swift dillerinin :)
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empire1530 2 yıl omerhakanbilici
omerhakanbilici
Google'ın Go ve Apple's Swift dillerinin :)

Apple farkı :)
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