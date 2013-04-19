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Facebook Messenger'ın Android versiyonu, ABD'de sesli görüşme desteğine kavuştu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
298
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook Messenger'ın Android versiyonu, ABD'de sesli görüşme desteğine kavuştu
Facebook Messenger'ın sesli görüşme desteğini kademeli olarak belirli bölgelerde aktif hale getiren Facebook, bu özelliği ABD'de yaşayan Android kullanıcıları için de kullanıma sundu.

Kullanılması için uygulama üzerinde herhangi bir güncelleme yapılmasını gerektirmeyen bu özellik, cihazın internet bağlantısı üzerinden diğer kullanıcılar ile sesli görüşme imkanı sunuyor. Uygulamanın iOS versiyonunun sesli görüşme özelliğinin ülkemizde kullanılabiliyor. Android versiyonunun sesli görüşme özelliğinin ülkemizde de kullanılabilmesi için biraz daha zaman gerekiyor.

Mesajlaşma uygulamaları arasında önemli bir yere sahip olan Facebook Messenger'ın Android ve iOS uygulamalarına aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.


http://www.theverge.com/2013/4/18/4240222/facebook-rolls-out-free-voice-calling-for-android-users-in-the-us Yorum Yaz
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