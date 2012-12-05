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Facebook Messenger'ın güncellenen Android uygulaması üyelik şartını ortadan kaldırıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook Messenger uygulaması Android platformu için güncellenerek, herhangi bir Facebook hesabı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

Söz konusu güncellemeyle birlikte sosyal ağın mesaj programını kullanmak için sadece ad, soyad ve bir cep telefonu numarası yeterli oluyor. Ancak, bu yenilik şu an için sadece belirli bölgelerde hizmet veriyor. Bu bölgeler arasında; Hindistan, Endonezya, Avustralya, Venezuella ve Güney Afrika gibi ülkeler yer alıyor. Ayrıca, Facebook Messenger'ın güncellenmiş Android uygulaması grup sohbetleri ve fotoğraf paylaşımını da destekliyor.

Güncellemeyle birlikte WhatsApp Messenger ve iMessage gibi servislere rakip olma yolunda ilerleyen Facebook Messenger'ın bu özelliğinin iOS platformunda ne zaman yer edineceği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Facebook hesabına bağlı kalma zorunluluğunu ortadan kaldıran özellik henüz ülkemizde faaliyete geçmiş olmasa da, uygulamaya Google Pay üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2012/12/4/3725498/facebook-messenger-account-requirement-sms-whatsapp-bbm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nemésis 6 yıl
Facebook yavaş yavaş messenger piyasasına giriyor demektir bu. Whatsapp'ı alabilir diye bir haber çıkmıştı, umarım bu gerçekleşmez.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bu bu nedir bu yani diğerlerine göre üstün bir özelliği falan varmı
yoksa sadece ambalaj sanayinin son ürünü mü !?
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