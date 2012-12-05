Facebook Messenger'ın güncellenen Android uygulaması üyelik şartını ortadan kaldırıyor

Facebook Messenger uygulaması Android platformu için güncellenerek, herhangi bir Facebook hesabı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırdı.





Söz konusu güncellemeyle birlikte sosyal ağın mesaj programını kullanmak için sadece ad, soyad ve bir cep telefonu numarası yeterli oluyor. Ancak, bu yenilik şu an için sadece belirli bölgelerde hizmet veriyor. Bu bölgeler arasında; Hindistan, Endonezya, Avustralya, Venezuella ve Güney Afrika gibi ülkeler yer alıyor. Ayrıca, Facebook Messenger'ın güncellenmiş Android uygulaması grup sohbetleri ve fotoğraf paylaşımını da destekliyor.





Güncellemeyle birlikte WhatsApp Messenger ve iMessage gibi servislere rakip olma yolunda ilerleyen Facebook Messenger'ın bu özelliğinin iOS platformunda ne zaman yer edineceği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Facebook hesabına bağlı kalma zorunluluğunu ortadan kaldıran özellik henüz ülkemizde faaliyete geçmiş olmasa da, uygulamaya Google Pay üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2012/12/4/3725498/facebook-messenger-account-requirement-sms-whatsapp-bbm