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Facebook Messenger'ın iOS versiyonu yapışkanlarla güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook Messenger'ın iOS versiyonu yapışkanlarla güncellendi
 
Facebook, iOS platformu için geliştirdiği Facebook Messenger uygulamasını güncelleyerek, çeşitli yenilikleri kullanıcılarının beğenisine sundu.

Güncellemeyle birlikte uygulamaya eklenen yeniliklerden en dikkat çekeni Facebook Home'dan aşina olduğumuz yapışkanlar oldu. Kullanıcıların hislerini daha kolay bir şekilde ortaya koymalarına yardımcı olan bu yapışkanlara yazı kutucuğunda bulunan gülücük işareti üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca, sahip olduğu yapışkanların sayısını arttırmak isteyen kullanıcılar için bir yapışkan marketi de uygulamadaki yerini almış durumda. Daha önce uygulamada yer alan kaydırarak sil işlevi ise, bu güncellemeyle birlikte yeniden uygulamaya eklenmiş durumda. 

Tüm bu yeniliklerin yanı sıra, güncellemenin uygulamadaki bazı hataları da düzelttiğini belirtelim. Facebook Messenger'ın 2.4 versiyon numaralı son sürümüne Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. 



https://itunes.apple.com/tr/app/facebook-messenger/id454638411?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolf silver 6 yıl
Yanılmıyorsam Bunlar android de vardı
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Anlatın Ben Dinlerim 6 yıl
abi bunları nasıl kaldırırz biri söyleyebilirmi cidden sinir bozucu
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chatlaxs 6 yıl
yapışkan ?
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Zenci Forvet 6 yıl
Şekiller hoşuma gitti.
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AktifProje 6 yıl chatlaxs
chatlaxs

yapışkan ?

Sticker
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