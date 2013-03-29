Facebook Messenger'ın sesli görüşme desteği İngiltere'deki Android kullanıcılarının da beğenisine sunuldu

ABD ile Kanada'daki iOS ve Android kullanıcılarına Messenger uygulaması üzerinde ücretsiz olarak sesli görüşme yapma imkanı sunan Facebook, geçtiğimiz günlerde bu özelliği İngiltere'deki iOS kullanıcılarının da beğenisine sunmuştu. Bu özelliğin kapsadığı kullanıcı sayısını arttırmaya devam eden Facebook, İngiltere'deki Android kullanıcılarının uygulama üzerinden ücretsiz olarak sesli görüşme gerçekleştirebilmesinin önünü açmış durumda.





Özelliğin kullanılabilmesi ekstra bir güncellemeye gerek duyulmazken, kullanıcıların arkadaşlarıyla sesli görüşme yapabilmeleri için mobil veri paketine veya herhangi bir internet bağlantısına sahip olmaları gerekiyor. Sosyal ağ aboneleri için bu özelliği kullanan kişilerle görüşmek için oldukça yararlı olan bu özelliğin diğer Avrupa ülkelerine ne zaman geleceği ise, halen merak konusu.

http://thenextweb.com/facebook/2013/03/27/facebook-quietly-rolling-out-voip-calling-on-its-android-messenger-app-in-the-uk/