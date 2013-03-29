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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger'ın sesli görüşme desteği İngiltere'deki Android kullanıcılarının da beğenisine sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook Messenger'ın sesli görüşme desteği İngiltere'deki Android kullanıcılarının da beğenisine sunuldu
ABD ile Kanada'daki iOS ve Android kullanıcılarına Messenger uygulaması üzerinde ücretsiz olarak sesli görüşme yapma imkanı sunan Facebook, geçtiğimiz günlerde bu özelliği İngiltere'deki iOS kullanıcılarının da beğenisine sunmuştu. Bu özelliğin kapsadığı kullanıcı sayısını arttırmaya devam eden Facebook, İngiltere'deki Android kullanıcılarının uygulama üzerinden ücretsiz olarak sesli görüşme gerçekleştirebilmesinin önünü açmış durumda.

Özelliğin kullanılabilmesi ekstra bir güncellemeye gerek duyulmazken, kullanıcıların arkadaşlarıyla sesli görüşme yapabilmeleri için mobil veri paketine veya herhangi bir internet bağlantısına sahip olmaları gerekiyor. Sosyal ağ aboneleri için bu özelliği kullanan kişilerle görüşmek için oldukça yararlı olan bu özelliğin diğer Avrupa ülkelerine ne zaman geleceği ise, halen merak konusu.

http://thenextweb.com/facebook/2013/03/27/facebook-quietly-rolling-out-voip-calling-on-its-android-messenger-app-in-the-uk/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
3g ile konusa bilen varmı ben sadece wifi ile konusabliorum
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egekocabas 6 yıl
çok internet yemezse ne ala
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psyshock 6 yıl
Facebook app inin cokmedigi bir platform varmi acaba ios ve androidde hep cokuyor baska seylerle ugrasicaklarina sorunlari duzeltseler once
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
facebook uygulama flan yapmasin allah icin onceden ne guzel Apple yapardi face i simdi berbat ettiler onceden daha iyiydi artik face yapiyor butun uygulamalari her tel icin
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crazy0067 6 yıl
benim facebook messengerda kişi profiline girince ücretsiz arama diye seçenek çıkıyor ama arama yapabilmek için wi fi bağlantısı istiyor
demek ki bu özellik artık türkiyeden de kullanılabiliyor
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Salona 6 yıl
Facebook uygulama olarak sağlıklı çalışsa eyvallah.
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