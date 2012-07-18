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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Mühendisi Matt Jones, Imgur bağlantılarını yanlışlıkla engellediğini açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Facebook'un hafta başında popüler fotoğraf paylaşım servisi Imgur'dan gelen bağlantılarında yaşadığı sorunun sorumlusu ortaya çıktı.

Facebook'ta çalışan yazılım mühendisi MatT Jones, Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada sorunun kendisinden kaynaklandığını, kötü amaçlı URL'leri temizlemeye çalışırken böyle bir sorunun ortaya çıktığını belirtti ve sorunun en kısa zamanda çözüleceğini dile getirdi. Jones'un bu itirafının ardında sorunun ilk olarak dile getirildiği Reddit girişinin altına çok sayıda yorum yer aldı. Bu yorumları bir çoğu olumsuz nitelikteydi. Bu da doğal olarak gergin bir ortam yarattı, ancak Jones ortamı yumuşatmak adına Imgur üstünden bir fotoğraf paylaşarak sorunun çözüldüğünü belirtmiş oldu. Ortamı yumuşatmak adına Jones tarafından paylaşılan fotoğraf 4 Temmuz için giydirilmiş bir köpek resmi.


http://techcrunch.com/2012/07/16/pr-done-right-facebook-engineer-apologizes-on-reddit-for-imgur-mistake/ Yorum Yaz
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Einstein 6 yıl
Pardon kuzenim engellemiş.
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Angry Again 6 yıl
bloklandın adamım
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