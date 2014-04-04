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Facebook Pages Manager güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
215
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Facebook Pages Manager güncellendi
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Facebook, yöneticilere sosyal ağdaki sayfalarını yönetebilme konusunda kolaylık sağlayan Pages Manager uygulamasını güncelledi.

Güncellenen Facebook Pages Manager ile yöneticiler, iPad üzerinden etkinlik oluşturabilecek ya da düzenleyebilecek, gönderileri zaman tünelinin üst bölümüne sabitleyebilecek; ayrıca zaman tünelindeki ya da fotoğraf albümündeki fotoğrafların yönünde değişiklik yapabilecekler.

Facebook Pages Manager uygulamasının App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:  

Facebook Pages Manager - Facebook, Inc.
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cntrl 5 yıl
Mesenger a da arama özelligi gelmiş deneyen varmı
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