Facebook, ''Photo Sync'' özelliğini iOS platformu ile buluşturdu

Facebook, iOS kullanıcılarının profillerine fotoğraf yüklemesini daha kolay hale getirecek olan ''Photo Sync'' özelliğini devreye soktu.





Photo Sync sayesinde kullanıcılar fotoğrafları yüklemek yerine iOS cihazlarındaki fotoğrafların otomatik olarak Facebook ile eş zamanlanmasını sağlayabiliyor. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar Facebook'a fotoğraf yüklemek için ayırdıkları zamandan tasarruf etmiş oluyor. Çektiği tüm fotoğrafların Facebook'ta yayınlanmamasını isteyen kullanıcılar içinde bir emniyet kilidi sunuyor. Bu emniyet kilidi sayesinde, eş zamanlanan fotoğrafların görünür hale gelebilmesi için kullanıcının onay vermesi gerekiyor. Yayınlanacak fotoğrafların düzenlemesi ve onayın verilmesi hem mobil hem de masaüstünden gerçekleştirilebiliyor.





Facebook'un Photo Sync özelliğini kullanabilmek için Facebook uygulamasının son sürümüne ve iOS6 işletim sistemine sahip olmak gerekiyor. Facebook uygulamasının son sürümüne Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.





https://www.facebook.com/help/photosync