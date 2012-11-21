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Facebook, ''Photo Sync'' özelliğini iOS platformu ile buluşturdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook, iOS kullanıcılarının profillerine fotoğraf yüklemesini daha kolay hale getirecek olan ''Photo Sync'' özelliğini devreye soktu.

Photo Sync sayesinde kullanıcılar fotoğrafları yüklemek yerine iOS cihazlarındaki fotoğrafların otomatik olarak Facebook ile eş zamanlanmasını sağlayabiliyor. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar Facebook'a fotoğraf yüklemek için ayırdıkları zamandan tasarruf etmiş oluyor. Çektiği tüm fotoğrafların Facebook'ta yayınlanmamasını isteyen kullanıcılar içinde bir emniyet kilidi sunuyor. Bu emniyet kilidi sayesinde, eş zamanlanan fotoğrafların görünür hale gelebilmesi için kullanıcının onay vermesi gerekiyor. Yayınlanacak fotoğrafların düzenlemesi ve onayın verilmesi hem mobil hem de masaüstünden gerçekleştirilebiliyor.

Facebook'un Photo Sync özelliğini kullanabilmek için Facebook uygulamasının son sürümüne ve iOS6 işletim sistemine sahip olmak gerekiyor. Facebook uygulamasının son sürümüne Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. 


https://www.facebook.com/help/photosync Yorum Yaz
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des0uza 7 yıl
Arkadaslar hangi özelliğin kapatılacağı konusunda bilgi verseniz de bizde patlmasak.
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SİMBA 7 yıl
nasıl yapıldıgı nasıl aktif edildiği hakkında bilgisi olan varmı?
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Poinoo 7 yıl
İyi güzelde ya onay almadan paylaşırsa millete rezil olmayalım
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Cartoon 7 yıl Poinoo
Poinoo

İyi güzelde ya onay almadan paylaşırsa millete rezil olmayalım

+1 saçma bir uygulama ben beğenmedim, ayarları nerede bu uygulamanın kapatayım tamamen.
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Amedra 7 yıl Poinoo
Poinoo
İyi güzelde ya onay almadan paylaşırsa millete rezil olmayalım

Hocam buna gore ayarlama yapılıyor diye biliyorum ben. Hem izinsiz paylasım olsaydı apple buna izin vermezdi mutlaka bu konuda kisiye gore secenek sunmalı.
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korayalttantire 7 yıl
iOS6'nın en faydalı özelliği bu oldu herhalde.
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