Facebook, 'Yakınlardaki Arkadaşını Bul' özelliğini kullanıcılarına sunmaya başladı





Facebook, 'Find Friends Nearby' yani yakınlardaki arkadaşını bul ismini taşıyan özelliği sessiz sedasız hayata geçirdi.





Henüz resmi olarak duyurulmayan bu yeni özellik Facebook'un internet sitesi, iOS ve Android uygulamaları aracılığıyla kullanıma sunuldu. Özelliğin yatırımcısı Ryan Patterson, bu özelliğin yeni tanışılan ve iletişimin korunmak istendiği kişileri Facebook'ta bulmak ve eklemek için ideal olduğunu dile getirdi, ayrıca özelliğin iletişim bilgilerinin paylaşımını kolaylaştıracağını belirtti. Şu an için düşük bir kullanım oranına sahip bu özelliğin ilerleyen günlerde resmi duyurusunun yapılmasıyla bu oranın artması bekleniyor.





Bu özelliğin Facebook'un sosyal yapısına ne kadar faydalı bir şekilde kullanacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

http://techcrunch.com/2012/06/24/friendshake-facebooks-new-mobile-feature-for-finding-people-nearby-and-a-highlight-killer/