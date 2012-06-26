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Facebook, 'Yakınlardaki Arkadaşını Bul' özelliğini kullanıcılarına sunmaya başladı

6 yıl
5,5b
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Web Siteleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Facebook, 'Find Friends Nearby' yani yakınlardaki arkadaşını bul ismini taşıyan özelliği sessiz sedasız hayata geçirdi.

Henüz resmi olarak duyurulmayan bu yeni özellik Facebook'un internet sitesi, iOS ve Android uygulamaları aracılığıyla kullanıma sunuldu. Özelliğin yatırımcısı Ryan Patterson, bu özelliğin yeni tanışılan ve iletişimin korunmak istendiği kişileri Facebook'ta bulmak ve eklemek için ideal olduğunu dile getirdi, ayrıca özelliğin iletişim bilgilerinin paylaşımını kolaylaştıracağını belirtti. Şu an için düşük bir kullanım oranına sahip bu özelliğin ilerleyen günlerde resmi duyurusunun yapılmasıyla bu oranın artması bekleniyor.

Bu özelliğin Facebook'un sosyal yapısına ne kadar faydalı bir şekilde kullanacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

http://techcrunch.com/2012/06/24/friendshake-facebooks-new-mobile-feature-for-finding-people-nearby-and-a-highlight-killer/ Yorum Yaz
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TaLeNDiL 6 yıl en beğenilen
beray07
Facebook öyle bir ortamki sakallı kızlar bile megan fox gibiymişcesine resim yüklüyor.Facebook ta gördüğüm kızı gerçekte görünce başım dönüyor ağlayasım geliyor.

Facebook insanlar ortam yapsın diye kurulmuş bir site değil ki, o konseptte başka siteler var. Orası tanıdığınız kişilerle paylaşımlar yapmanızı hedef alan bir site. Oradaki ortamı beğenmiyorsanız, arkadaşlarınızı gözden geçirin bence.
beray07Facebook öyle bir ortamki sakallı kızlar bile megan fox gibiymişcesine resim yüklüyor.Facebook ta gördüğüm kızı gerçekte görünce başım d...
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DH Misafiri 6 yıl
doğru bir algoritma uygulamışlar iyi bir özelllik
www.googlehabercisi.blogspot.com
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FrontLiner 6 yıl
Android uygulamasında böyle bi özellik bulamadım?
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bahadircetinkaya 6 yıl
3 hafta içerisinde hesaba girince açılıyor demissiniz... Hesap ortada yok artik, kafadan atma mail adresi ile değiştirdim. Şifresini sallayarak değiştirdim. Yani o hesabı tekrar kullanmayacagim diye ne var ne yok hatirlanmayacak şekilde değiştirildi. Ama sonra hatırladım ki kullanıcı adım facebook/bahadır.cetinkaya idi... Yani benim derdim hesabı geri açmak değil ki zaten bu mümkün değildir sanırım... Benim sorunum ve tek isteğim kullanıcı adımı tekrar nasıl geri alabilirim.. her gün tek sorunum ve yapmak istediğim şey bu adı geri almak :/ lütfen bileniniz varsa fikrinizi paylasmaniz beni çok mutlu eder.. teşekkürler.
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ketrp 6 yıl
TaLeNDiL
beray07Facebook öyle bir ortamki sakallı kızlar bile megan fox gibiymişcesine resim yüklüyor.Facebook ta gördüğüm kızı gerçekte görünce başım dönüyor ağlayasım geliyor.
Facebook insanlar ortam yapsın diye kurulmuş bir site değil ki, o konseptte başka siteler var. Orası tanıdığınız kişilerle paylaşımlar yapmanızı hedef alan bir site. Oradaki ortamı beğenmiyorsanız, arkadaşlarınızı gözden geçirin bence.

doğru söze ne denir
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bahadircetinkaya 6 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Affınıza sığınarak bir şey sormak istiyorum..
Araştırdım bulamadım en son çare kesin çözüme kavuşacağım yer olarak burasını gördüm.

Facebook da aldığımız kullanıcı adları var biliyorsunuz, örneğin benim ki; facebook.com/... idi... ben bu hesabı geçen günlerde kapattım. Mail adres değişikliği ne var ne yok hepsini yaptım... Yani hesaba girilemez hale getirip hesabı dondurdum. Şimdi ben o ismi yani adımı soyadımı tekrar nasıl geri alabilirim.. Hesap ayarlarından yeni facebook kullanıcı adı seçilen ve yalnızca bir defa değiştirilebilen alana o ismi tekrar girdiğimde " alınamaz" uyarısı ile karşılaşıyorum. Bu ismi tekrar geri alma ihtimalim ve yolu nedir.. Günlerdir uğraşını verdiğim bu konuda bana yardımcı olabilecek arkadaşa minnettar kalır bol bol dua ederim.
Cevaplarınızı sabırsızlıkla bekliyorum.


İlginize şimdiden çok teşekkür ederim.

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St Batuhan 6 yıl
Red_Devil33
Face belasından 2 yıl önce kurtuldum. Çok rahatım Aklı olan face kullanmaz ama kız tavlamak için bire bir orası ayrı başka bişeye yaramaz

Senin gibi düşünenler yüzünden zaten o hale geldiği hissediliyor ama arkadaş çevren doğru ve doğru sayfaları takip ediyorsan hiç bela değil, hatta hayatına renk katan bir başka etmen [bak bir başka diyorum zira hayatın tek başına face'den olmaması da gerek]
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dede17 6 yıl
BÜYÜK DÜŞÜNÜR DOĞRU SÖYLEMİŞ RECEP İVEDİK
TAM AMELE KAYNIYOR AMELE YUVASI FACE BOK
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Red_devil33 6 yıl
Face belasından 2 yıl önce kurtuldum. Çok rahatım Aklı olan face kullanmaz ama kız tavlamak için bire bir orası ayrı başka bişeye yaramaz
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atakan81 6 yıl
Zaman tunelindwn hala cikamiyoruz :(
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zurna 6 yıl
gayet güzel bir özellik olur.
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atakan81 6 yıl
Zaman tunelindwn hala cikamiyoruz :(
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wheelocklr 6 yıl
Facebook ta gördüğüm kızı gerçekte görünce başım dönüyor ağlayasım geliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Public_Enemy 6 yıl
şu feysbuk artık dokunmasa bıraksa da oldugu gibi kalsa bizde normal birşekilde kullansak, yaptıkları her yenilik ve ekleme igrenç çünkü. keşke ilk günkü feysbuk olsa
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