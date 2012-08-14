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Facebook, aylık 235 milyonluk bir oyuncu potansiyeline ulaştı

6 yıl
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Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, bünyesinde yer alan oyunları oynayan kullanıcıların sayısı geride bıraktığımız yıla göre %15 oranında artarak 205 milyondan 235 milyona yükseldiğini açıkladı.

Facebook üzerinden oyun oynayan kullanıcıların sayısındaki artışın en büyük nedenlerinden biri olarak da kısa bir süre önce devreye sokulan ''App Center'' gösterildi. Bunun yanı sıra oyunların yeniden oynanma oranında da artış yaşandığının altı çizildi. Ayrıca, ''App Center'' ile birlikte kullanıcıların oyunları yükleme oranının 2.4 kat arttığı dile getirilirken, bu oranda oyuna geri dönüş rakamları da önemli yer aldı. ''App Center'' ile birlikte kullanıcıların %35'lik bir kısmı yükledikleri oyunu oynamak için ertesi gün döndüğü belirtilirken, haftalık bu oran %17 olduğu ifade edildi. Ayrıca, App Center'ın geçtiğimiz ay 150 milyonluk bir kullanıcı sayısına ulaştığını belirtmekte fayda var.

Avrupa Oyun Geliştiricileri Konferansında açıklanan bu rakamlara baktığımızda Facebook'un ''App Center'' üzerinden yayınladığı oyunların ilerleyen dönemlerde oldukça büyük bir oyun pazarı oluşturacağını söylemek pekte yanlış olmayacak. 

http://techcrunch.com/2012/08/14/facebook-says-it-now-has-235m-monthly-gamers-app-center-hits-150m-monthly-users/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 yıl
2 boyutlu soft oyunlar anca interneti yeni tanıyan yeni başlayan kullanıcıları cezbeder ki
facebook 3 boyutlu sanal dünya ile sosyal medyayı bir adım daha ileri taşıyabilmeli
çünkü facebook'un bir adım ilerisinde bu var tabi lafımız sözden anlayana !
facebook bu kafa ile giderse bir süre sonra diğer yenilikçi sosyal ağların gerisinde kalacak gibi duruyor !
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Amedra 6 yıl
İşsiz çok, kek çok. Geriye firmaların yaptığı abudik bubudik oyunları kakalayıp bir taraflarını sererek para kazanmak var.
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Psydia 6 yıl
Bu facebook'un modasi gecmedi mi arkadas ya hala ergenler 900 arkadas kasip populer olduklarini saniyorlar
Resmen coluk cocuk, bos insanla dolu bir yer olmus baksana 4 uyeden biri oyun oynamak icin fb'a giriyor.
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