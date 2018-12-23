Facebook dolara endeksli bir kripto para üzerinde çalışıyor

Son dönemde sosyal ağ ve iletişim uygulamalarının blok zinciri teknolojilerine olan ilgisi büyüyor. Telegram’ın büyük kripto para projesinin ardından Facebook da dolara endeksli bir birim için çalışmalara başladı.

Hedefler büyük

Kripto paralar bugün önemli bir yatırım aracı olarak görülmesine rağmen farklı çözümlerde de kullanılıyor. Örneğin sohbet uygulaması Line bir süre önce hayata geçirdiği kripto parasını etkileşimi yüksek kullanıcılara ödüllendirme olarak kullanıyor.

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Telegram 2 milyar dolar civarında yatırım topladı ve TON birimini gelecek yıl piyasaya sürecek. Ayrıca blok zinciri ağında pek çok merkezi olmayan uygulamaya da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kanadalı Kik de yine hem kendi parasını çıkardı hem de ağını geliştiricilere açtı.

Facebook ise daha farklı bir yol izleyecek. Bahar aylarında faaliyete geçen blok zinciri teknolojileri bölümü, stablecoin yani gerçek bir para birimine endeksli kripto para projesi üzerinde çalışıyor. Dolara endeksli olacağı tahmin edilen para birimi dalgalanmalardan da etkilenmeyecek.

Bilindiği üzere Tether ve USD Coin gibi birimler özellikler parasını kripto dünyasına aktaran ancak dalgalanmalardan korunmak için sığınacak bir liman arayan yatırımcıların gözdesi haline geldi. En iyi 100 kripto para birimi içerisinde Tether ve USDC dahil pek çok stablecoin yer alıyor.

Facebook sabit kripto parası ile daha fazla yatırımcı çekmek niyetinde. Ayrıca WhatsApp üzerinden bu para birimi ile paylaşım yapılabileceği de ifade ediliyor. Diğer taraftan firmanın ürünleri içerisinde kripto para tabanlı finans hizmetleri sunabileceği de belirtiliyor.

Facebook, kripto para projesine eski Coinbase yöneticisi David Marcus liderlik ediyor. Şimdilik bu gizemli kripto para birimi ne zaman kullanıma sunulacak veya son kullanıcıya açılacak mı bilinmiyor.