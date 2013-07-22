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Facebook for Every Phone, 100 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook for Every Phone, 100 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı
iOS ve Android başta olmak üzere günümüzün popüler mobil platformları için uygulama desteği sunan Facebook, bu platformları kullanmayan cep telefonlarında Facebook for Every Phone ile varlığını sürdürüyor.

Facebook'un temel özelliklerini 3 binden fazla cep telefonuna taşıyan Java uygulamasının kullanıcı sayısı 100 milyonu aştı. Bu rakamla birlikte oldukça önemli bir başarı elde eden Facebook for Every Phone bazı ülkelerde operatör desteğiyle ücretsiz veya indirimli paketlerle kullanıcıların sosyal ağ erişimini sağlıyor.

Hedefinde gelişmekte olan ülkedeki kullanıcıların olduğu Facebook for Every Phone uygulamasının Facebook'un mobil kullanıcı sayısını arttırmakta bir hayli etkili olduğunu da belirtelim. 
http://thenextweb.com/facebook/2013/07/22/facebooks-every-phone-app-for-feature-phones-passes-100-million-monthly-active-users/ Yorum Yaz
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W.Fichtner 6 yıl
anasayfada takılmak için pek kullanışlı değildi bende eskiden olduğu halde m.facebook tan girerdim
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MyWorldLife 6 yıl
2009'da 5800'ım ile kullanmıştım. Hey gidi günler


Şimdi iPhone'da ki ve Android'de ki Facebook'u görünce bunlar çok basit kalıyor
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DH Misafiri 6 yıl
Aynen eskiden sony ericson telefonuma snaptuyu yüklemiştim telefonun kontörü de gitmiyordu açıkcası facebook'a gşrerken resimleri de gösteriyordu :)
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pogomania 6 yıl
bu programın temeli snaptu:) diye bi programdı sanırım facebook onu satın alıp facebook for every yaptı. zira o programa daha ulaşamıyorum o çok daha kapsamlı idi herşeyi ile...
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