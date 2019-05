Facebook for Every Phone, 100 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı

iOS ve Android başta olmak üzere günümüzün popüler mobil platformları için uygulama desteği sunan Facebook, bu platformları kullanmayan cep telefonlarında Facebook for Every Phone ile varlığını sürdürüyor.

Facebook'un temel özelliklerini 3 binden fazla cep telefonuna taşıyan Java uygulamasının kullanıcı sayısı 100 milyonu aştı. Bu rakamla birlikte oldukça önemli bir başarı elde eden Facebook for Every Phone bazı ülkelerde operatör desteğiyle ücretsiz veya indirimli paketlerle kullanıcıların sosyal ağ erişimini sağlıyor.Hedefinde gelişmekte olan ülkedeki kullanıcıların olduğu Facebook for Every Phone uygulamasının Facebook'un mobil kullanıcı sayısını arttırmakta bir hayli etkili olduğunu da belirtelim.