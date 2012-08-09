Facebook, iOS platformu için SDK 3.0'ı yayınlandı

Haber Editörü
Kısa bir süre önce beta sürümü ile karşımıza çıkan Facebook'un iOS SDK'sı beta sürecinden çıkarak yeni özellikleriyle kullanıma sunuldu.
iOS platformuna özel olarak sunulan SDK ile birlikte kullanıma hazır kullanıcı arayüzü kontrolleri, daha iyi bir oturum yönetimi, modern Objective-C dilinin özellikleri için destek ve daha iyi bir API desteği sunuluyor. Sonbahar aylarında kullanıma sunulması beklenen iOS6 entegrasyonu içinse Apple'ın güncellemelerine son halini vermesi bekleniyor. Ancak Facebook, Apple'ın güncellemelerine son halini vermesini beklemek istemeyen geliştiriciler için ayrı bir beta kanalını da aktif tutmaya devam ediyor.
Ayrıca yeni geliştirici aracı ile birlikte Facebook'un mobil reklam desteğini beta olarak yayınladığı da belirtiliyor. Sunulan bu mobil reklam desteği kapsamında kullanıcılar Facebook'un mobil uygulamasında veya sitesinde görüntülediği Android veya iOS uygulamasının reklamına tıklandığında kullanıcı ilgili uygulamaya yönlendirilerek söz konusu uygulamayı indirebiliyor.
Beta sürecinden çıkarak geliştiricilere birçok yenilik sunan Facebook iOS SDK'sına buradan ulaşabilirsiniz.
http://developers.facebook.com/blog/post/2012/08/07/facebook-sdk-3-0-for-ios/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle