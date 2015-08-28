Facebook inanılmaz bir rekorun altına imzasını attı

Sosyal medyanın temelini oluşturan Facebook, geçtiğimiz pazartesi günü tarihinde ilk defa tam 1 milyar kişi tarafından ziyaret edildi. Yani dünyadaki her yedi kişiden biri gün içerisinde Facebook oturumunu açtı.

Tarihinin en kalabalık gününü yaşayan Facebook'un bu önemli kilometre taşını Mark Zuckerberg resmi hesabı üzerinden duyurdu ve ufak bir kutlama mesajı yayınladı. Şuan için "aylık" 1.5 milyar aktif kullanıcısı olduğunu belirten şirket, 1 milyardan fazla aylık kullanıcı sayısına 2012 yılında ulaşmıştı.

Mark Zuckerberg'in konu hakkında açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/facebook/2015/08/27/over-1b-people-used-facebook-in-a-single-day-for-the-first-time-ever/