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Facebook inanılmaz bir rekorun altına imzasını attı

3 yıl
2,1b
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12
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook inanılmaz bir rekorun altına imzasını attı
 
Sosyal medyanın temelini oluşturan Facebook, geçtiğimiz pazartesi günü tarihinde ilk defa tam 1 milyar kişi tarafından ziyaret edildi. Yani dünyadaki her yedi kişiden biri gün içerisinde Facebook oturumunu açtı.
Tarihinin en kalabalık gününü yaşayan Facebook'un bu önemli kilometre taşını Mark Zuckerberg resmi hesabı üzerinden duyurdu ve ufak bir kutlama mesajı yayınladı. Şuan için "aylık" 1.5 milyar aktif kullanıcısı olduğunu belirten şirket, 1 milyardan fazla aylık kullanıcı sayısına 2012 yılında ulaşmıştı.
Mark Zuckerberg'in konu hakkında açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/facebook/2015/08/27/over-1b-people-used-facebook-in-a-single-day-for-the-first-time-ever/ Yorum Yaz
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berkkarabacak 3 yıl en beğenilen
Technotronic
Facebook un modası geçti artık , orta ve ileri yaşlı insanların girdiği bir yer oldu.

Modayla ne alakası var bunun?Universitede okuyorum ve nerdeyse sınıftaki herkes facebook kullanıyor,Bütün proje geliştirme,etkinlik vb işlerimizle ilgili facebook üzerinden iletişim kuruyoruz.Senin tek amacın kahve fotoğrafı paylaşmaksa sen gelme zaten facebook'a, instagram'a alalım seni
TechnotronicFacebook un modası geçti artık , orta ve ileri yaşlı insanların girdiği bir yer oldu.Modayla ne alakası var bunun?Univers...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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alemburda34 3 yıl
Yorumları okuyorumda millet nefretini kusacak yer arıyor, herkes birbirine sataşıyor. Nasıl bir memleket olmuşuz
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kadirirdem 3 yıl
ben severek kullanıyorum her gün aktifim beğeniyorum yani ayrıca o kadar kulanacıyı hangi sunucuda tutuyorlar acaba :)....
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Elsa 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
ben severek kullanıyorum her gün aktifim beğeniyorum yani ayrıca o kadar kulanacıyı hangi sunucuda tutuyorlar acaba :)....

eksisozluk.com/...
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kımyasal 3 yıl
Facebook gibi platformlar aslında insanların bir birini tanımasının dahada kolaylaştığı bir sistem.Bu yüzden aktif kullanıcı sayısı zamanla dahada artacaktır ,yörüngeye yerleştirilen uydular ve bedava internet sistemi ile daha çok kitleye hitap edecek.Afrika'da yüz yıllardır dedelerinden kalma tarlayı işleten kabilelerin bile ellerindeki topraklara el konulup global tarım şirketlerine verilmesi ve bu kabilelerin orada ''Maaşlı işçi'' olarak çalıştırılması değişimin göstergesi,iyi kötü tartışılır.Sistem entegrasyonu global anlamda genişleyecek ve hızlanacak.ulaşım,tüketim hızlanırken bunların arasına iletişim platformları-sosyal medya da dahil oluyor.
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berkkarabacak 3 yıl en beğenilen
Technotronic
Facebook un modası geçti artık , orta ve ileri yaşlı insanların girdiği bir yer oldu.

Modayla ne alakası var bunun?Universitede okuyorum ve nerdeyse sınıftaki herkes facebook kullanıyor,Bütün proje geliştirme,etkinlik vb işlerimizle ilgili facebook üzerinden iletişim kuruyoruz.Senin tek amacın kahve fotoğrafı paylaşmaksa sen gelme zaten facebook'a, instagram'a alalım seni
1 Yanıt Yanıtla +12
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EnemyDestroyeD 3 yıl berkkarabacak
berkkarabacak
Technotronic
Facebook un modası geçti artık , orta ve ileri yaşlı insanların girdiği bir yer oldu.

Modayla ne alakası var bunun?Universitede okuyorum ve nerdeyse sınıftaki herkes facebook kullanıyor,Bütün proje geliştirme,etkinlik vb işlerimizle ilgili facebook üzerinden iletişim kuruyoruz.Senin tek amacın kahve fotoğrafı paylaşmaksa sen gelme zaten facebook'a, instagram'a alalım seni

sizin üniversite amele dolu desene
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Technotronic 3 yıl
Facebook un modası geçti artık , orta ve ileri yaşlı insanların girdiği bir yer oldu.
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