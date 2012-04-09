Facebook, Instagram'ı 1 milyar dolara satın alıyor

iOS platformunda 25 milyondan fazla indirilen ve kısa süre önce Android kullanıcılarının da beğenisine sunulan popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Instagram, 800 milyondan fazla üyesiyle dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook tarafından satın alınıyor. Bu bilgi hem Facebook tepe yöneticisi ve kurucusu Marc Zuckerberg hem de Instagram tepe yöneticisi Kevin Systrom tarafından resmi olarak doğrulanmış durumda.

Gelen bilgilere göre Facebook, bu satın alma için bir kısmı nakit bir kısmı hisse karşılığı olmak üzere 1 milyar dolar ödeyecek ki bu rakam, şimdiye kadar bir akıllı telefon uygulaması için gündeme gelen yüksek meblağalardan birisi olarak hem oldukça dikkat çekici hem de uygulama dünyasının geldiği noktayı göstermesi açısından bir o kadar da önemli. Yapılan açıklamalara göre Instagram ekibinin tamamı Facebook bünyesine dahil olacak ve uygulamanın geliştirme çalışmaları bağımsız bir şekilde sürdürülecek. Ancak diğer taraftan Instagram ekibinin deneyimi, entegre Facebook özelliklerinin geliştirilmesi için de kullanılacak. Instagram ile ilk defa bir ürün ve şirket satın alına Facebook'un Mayıs ayı gibi 100 milyar dolar civarında bir bedelle borsaya girmesi bekleniyor.