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Facebook, Instagram'ı 1 milyar dolara satın alıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,7b
1
109
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iOS platformunda 25 milyondan fazla indirilen ve kısa süre önce Android kullanıcılarının da beğenisine sunulan popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Instagram, 800 milyondan fazla üyesiyle dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook tarafından satın alınıyor. Bu bilgi hem Facebook tepe yöneticisi ve kurucusu Marc Zuckerberg hem de Instagram tepe yöneticisi Kevin Systrom tarafından resmi olarak doğrulanmış durumda.
Gelen bilgilere göre Facebook, bu satın alma için bir kısmı nakit bir kısmı hisse karşılığı olmak üzere 1 milyar dolar ödeyecek ki bu rakam, şimdiye kadar bir akıllı telefon uygulaması için gündeme gelen yüksek meblağalardan birisi olarak hem oldukça dikkat çekici hem de uygulama dünyasının geldiği noktayı göstermesi açısından bir o kadar da önemli. Yapılan açıklamalara göre Instagram ekibinin tamamı Facebook bünyesine dahil olacak ve uygulamanın geliştirme çalışmaları bağımsız bir şekilde sürdürülecek. Ancak diğer taraftan Instagram ekibinin deneyimi, entegre Facebook özelliklerinin geliştirilmesi için de kullanılacak. Instagram ile ilk defa bir ürün ve şirket satın alına Facebook'un Mayıs ayı gibi 100 milyar dolar civarında bir bedelle borsaya girmesi bekleniyor.

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Photograph 7 yıl en beğenilen
Ben bedava indirdim programı adam 1 milyar vermiş beyin.dll bulunamadı.
3 Yanıt Yanıtla +64
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaş donanımhaberde miyim incisözlükte miyim belli değil neyse yukardaki arkadaşlar için bi bitmediniz diyeyim bari...
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2 Avatar Avatar
Bison 5 yıl
Kendini güçlendirerek rakipleri elemek istiyor ama gerek tık bence
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MuratbanK 5 yıl
Bir Whatsapp değil demek ki. 15 instagram 1 whatsapp zor ediyor.
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xml-arif 5 yıl
Çünkü whatsapp markalar için en önemlisi insanların gizli konuşmalarını biliyorlar. İnstagram daha değersiz bu yüzden
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timuti22 7 yıl
Merhaba
İnstagram yalnizca mobil telefonlarda mi calisiyor ? Yani evdeki pc den de ulasim saglanabiliyor mu ?
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DH Misafiri 7 yıl
alt tarafı iki üç tane dandik efekt var... bunun için 1.000.000.000$ verilir mi yaaa...
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PunkBunny 7 yıl
bir uygulama için o para... garip
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Billaben 7 yıl
Paralar paralar diyorsunuzda adamlar zamanin da gece gunduz calismislar ter dokmusler kazanmislar paralari iste bunda ne varki.
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drorbital 7 yıl Billaben
Joneagle

Paralar paralar diyorsunuzda adamlar zamanin da gece gunduz calismislar ter dokmusler kazanmislar paralari iste bunda ne varki.


Yukarıdaki söze katılmakla birlikte bende bir şey eklemek istiyorum.

Instagram'ı hiç kullanmadım ama Instagram'ı kullananların artacağı bir sistemde paylaşımlar nasıl olur merakta etmiyor değilim hani ...
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E_Aydin35 7 yıl
Anlaşılan Facebook kullanıcılarına asla Photoshop gerektirtmeyecek Facebook bu türlü satın alımlarla değerini katlıyor her seferinde.. Bizde bol bol yardım ediyoruz Türkler oalrak..
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yusufqunes 7 yıl
bn olmadığından bahsetmedm ki zaten temple run ın bn oyundan sıkıldıktan sora android e çıktığını biliyorum.Aradık ve neden çıkmadı bilmiyorum.bu arada jenga içinde 3 dolar fazla deil mi ? her neyse bu sohbet çok uzadı herkesin kendine göre bi doğrusu oluyo.isteyen ios isteyen android kullansın...
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yusufqunes 7 yıl
med_cezir197
Orijinalden alıntı: yusufqunesandroid i savunanların nerdeyse hepsi ios kullanmaynlardır.daha bugün android telefona baktım arkadaşın, telefon ne kadr ii olursa olsun androidse hayatta almam :)
2 yıldır yoğun bir şekilde ios kullanıcısıyım hala kullanıyorum ios den gayet memnunum ancak 2 hafta önce kız aradaşıma android bir telefon aldık. ve ios un bulunmaz hint kumaşı olmadığını asıl ozaman anladım . kesinlikle andorid çok daha iyi, gelişmeye açık. yaptığın yorumun tersi çok daha doğru olur. android kullanmamış bir ios kullanıcısı aşırı bi ön yargı ile bakıyor androide. eline alıp kullansa binlerce ücretsiz uygulamayı fark edebilse androidin nekadar kullanıcı dostu bir platform olduğunu ozaman görür. kaldıki ücretli uygulamaları bile herhangi bir hack yada root işlemi olmadan yükleyebiliyorsun. itunes gibi yavaş çalışan bir uygulama ile uğraşmak zorunda değilsin. telefonun bütün özelliklerini son damlasına kadar kullanabiliyorsun.

Arkadaşımın telefonu da olsa bnde android e baktım.bnden real racing,temple run ,jenga gbi oyunları gördü bnada yüklermisin dedi.bnde android markette arat gelr dedim beraber aradık. 3 ünüde yükleyemedik.kendisi de teknolojiyle bnden fazla ilgilenen birisi yani 1 yıldırda kullanıyor android.ayrıca ortak olan oyunlardada bariz grafik farkı vardı...
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CCaaNN 7 yıl yusufqunes
yusufqunes

med_cezir197

yusufqunesandroid i savunanların nerdeyse hepsi ios kullanmaynlardır.daha bugün android telefona baktım arkadaşın, telefon ne kadr ii olursa olsun androidse hayatta almam :)
2 yıldır yoğun bir şekilde ios kullanıcısıyım hala kullanıyorum ios den gayet memnunum ancak 2 hafta önce kız aradaşıma android bir telefon aldık. ve ios un bulunmaz hint kumaşı olmadığını asıl ozaman anladım . kesinlikle andorid çok daha iyi, gelişmeye açık. yaptığın yorumun tersi çok daha doğru olur. android kullanmamış bir ios kullanıcısı aşırı bi ön yargı ile bakıyor androide. eline alıp kullansa binlerce ücretsiz uygulamayı fark edebilse androidin nekadar kullanıcı dostu bir platform olduğunu ozaman görür. kaldıki ücretli uygulamaları bile herhangi bir hack yada root işlemi olmadan yükleyebiliyorsun. itunes gibi yavaş çalışan bir uygulama ile uğraşmak zorunda değilsin. telefonun bütün özelliklerini son damlasına kadar kullanabiliyorsun.

Arkadaşımın telefonu da olsa bnde android e baktım.bnden real racing,temple run ,jenga gbi oyunları gördü bnada yüklermisin dedi.bnde android markette arat gelr dedim beraber aradık. 3 ünüde yükleyemedik.kendisi de teknolojiyle bnden fazla ilgilenen birisi yani 1 yıldırda kullanıyor android.ayrıca ortak olan oyunlardada bariz grafik farkı vardı...


play.google.com/...

play.google.com/...

play.google.com/...
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