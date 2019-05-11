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Facebook istemeden de olsa terör örgütlerine alet oluyor

Yayınlanan yeni bir araştırma terör örgütlerinin Facebook'u aktif olarak kullandıklarını, sosyal medya devinin istemeden de olsa terörist içerik ürettiğini ortaya koydu.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Perşembe günü yayınlanan yeni bir araştırma, terör örgütlerinin Facebook platformunu aktif olarak kullandığını ve bu nedenle sosyal medya devinin istemeden de olsa "terörist içerik" ürettiğini ortaya koyuyor.
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National Whistleblowers Center tarafından yapılan beş aylık bir araştırma kapsamında terör örgütleriyle bağlantısı olan 3.000 üyenin sayfası analiz edilirken IŞİD ve El Kaide'nin platformda açıkça bir ağ oluşturduğu tespit edildi.

Facebook'un çabaları yetersiz

AFP'ye göre Facebook'un terör içeriğini engelleme çabaları zayıf ve etkisiz. Konuyla ilgili açıklama yapan sosyal medya devi ise teknolojisini daha iyi hale getirmek için yatırım yaptığından beri terörle bağlantılı içeriği “iki yıl öncesine kıyasla çok daha yüksek bir başarı oranında” kaldırdığını söyledi.
Şirket, geçen yılın sonunda yaptığı bir açıklamada terörist içeriği ayıklamak için makine öğrenimi teknolojisi kullandığını açıkladı. Facebook, 17 dakika süren Yeni Zelanda'daki cami saldırısı canlı yayını nedeniyle çevrimiçi terördeki rolüyle ilgili olarak büyük bir baskıyla karşı karşıya kalmıştı.

http://time.com/5587108/facebook-generating-terror-content/ Yorum Yaz
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MANGUTAY 4 hf.
Donanımhaber de çok farklı değil artık. Basit alakasız şeylere bile 7 gün ceza kesen modlar, terör yandaşlarını şikayet edilmesine rağmen cirit attırıyor forumda.
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Askaparta 1 ay
İşi bitsin şu sitenin.
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Omisis046 1 ay
Facebook eninde sonunda batacak. Mark Zuckerberg bence facein en şaşalı dönemlerinde satmalıydı, elinde patlayacak gibi duruyor.
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smart1978 1 ay
Feto Cemaat filan resmi kullanilmaliydi. Facebook ta yozlasti. Ne icin kurulmustu simdi ise nelere alet edilmekte... Zaten cok gec uye oldum ve aktif bile degilim ... Eski ilk baslardaki ortami ideal ederdim ...
Ici bos anlamini kaydirmis dev bir kitle olmus face ...
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Rachsuchtig 1 ay
Iyi de Twitterda da bir sürü IŞİD, el kaide, PKK üyesi kişinin hesapları var oradan açık açık propaganda yapıyorlar. Son zamanlarda sürekli Facebook hakkında olumsuz haberler çıkıyor. Bu haberle birlikte bunda kasıt olduğunu düşünmeye başladım. Tamam ben de artık sevmiyorum Facebook'u ama
Birileri Zucc'in fişini çekmek istiyor herhalde.
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