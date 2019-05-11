Facebook istemeden de olsa terör örgütlerine alet oluyor

Perşembe günü yayınlanan yeni bir araştırma, terör örgütlerinin Facebook platformunu aktif olarak kullandığını ve bu nedenle sosyal medya devinin istemeden de olsa "terörist içerik" ürettiğini ortaya koyuyor.

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National Whistleblowers Center tarafından yapılan beş aylık bir araştırma kapsamında terör örgütleriyle bağlantısı olan 3.000 üyenin sayfası analiz edilirken IŞİD ve El Kaide'nin platformda açıkça bir ağ oluşturduğu tespit edildi.

Facebook'un çabaları yetersiz

AFP'ye göre Facebook'un terör içeriğini engelleme çabaları zayıf ve etkisiz. Konuyla ilgili açıklama yapan sosyal medya devi ise teknolojisini daha iyi hale getirmek için yatırım yaptığından beri terörle bağlantılı içeriği “iki yıl öncesine kıyasla çok daha yüksek bir başarı oranında” kaldırdığını söyledi.

Şirket, geçen yılın sonunda yaptığı bir açıklamada terörist içeriği ayıklamak için makine öğrenimi teknolojisi kullandığını açıkladı. Facebook, 17 dakika süren Yeni Zelanda'daki cami saldırısı canlı yayını nedeniyle çevrimiçi terördeki rolüyle ilgili olarak büyük bir baskıyla karşı karşıya kalmıştı.

http://time.com/5587108/facebook-generating-terror-content/