Google arama sonuçlarında artık oynatılabilir Podcast'leri listeliyor

Google'ın Podcast odaklı arama sonuçları bu hafta başında Google I/O etkinliğinde duyurulduktan kısa bir süre sonra kullanıcılara sunuldu. Artık bir Podcast'i (müzk veya konuşma içerikli dijital yayınlar) arayıp bulduktan sonra, oynat düğmesine basarak podcasts.google.com'a yönlendirileceksiniz ve buradan Google'ın web oynatıcısı ile dinleyebileceksiniz.

Şirketler Podcast yayınlarına önem veriyor

Mart ayında ilk kez ortaya çıkan Google'ın bu web oynatıcısı, geçen yıl Android için kullanıma sunulan Google Podcasts uygulamasına benzer kontrollere sahip. Podcast'i ileri veya geri sarabilir, oynatma hızını kontrol edebilirsiniz. Google hesabınızı kullanarak oynatma işleminin cihazlarınız arasında senkronize bir şekilde gerçekleşmesini sağlamanız da mümkün.

Uygulamadaki en büyük sınırlama ise, arabirimin yalnızca bir Podcast'teki bölümlere göz atmanıza izin vermesi. Buradan farklı Podcast'lere geçiş yapamıyorsunuz. Google, son zamanlarda web tabanlı bir Podcast oynatıcısını kullanıma sunan tek şirket değil. Nisan ayında Apple'da Podcast'in web arayüzüne çeşitli güncellemeler getirmişti.

https://www.theverge.com/2019/5/10/18564035/google-search-podcasts-ios-desktop-web-player