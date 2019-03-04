Facebook kulaklıksız ses teknolojisi geliştiriyor

Facebook, artırılmış gerçeklik teknolojisinde ses sağlama konusunda yeni bir yaklaşım düşünüyor. Herhangi bir kulaklık takmanıza gerek kalmadan ses duyabileceğiniz "kıkırdak iletimi" (cartilage conduction) teknolojisi.

Facebook'un patenti gelecekle ilgili ipucu veriyor

Facebook'un Şubat ayı sonlarında yaptığı bir patent başvurusunda ayrıntılandırdığı potansiyel çözümü, kulaklıktan tamamen kaçınmak. Bunun yerine yeni patent, kullanıcının kulağının arkasına oturan ve çevredeki dünyadan ortam sesini engellemeden ses üreten bunu da kıkırdakta oluşan titreşimlerle kullanıcının kulaklarına ileten bir teknolojiyi içeriyor.

http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=20190058938.PGNR.

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Facebook gibi teknoloji devleri yüzlerceiçin dosya oluşturuyor ve bu nedenle bu fikrin ticari bir ürüne dönüşeceğinin garantisi yok. Ancakortaya çıkan bu patentle, artırılmış gerçeklik kulaklıklarındaki temelbazılarını, kendi çabalarıyla nasıl çözmeye çalıştığı hakkında fikir veriyor. Ayrıca kulaklıkileride hangi aşamalara geldiği hakkında da ipuçları sunduğu kesin.