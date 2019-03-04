Facebook kulaklıksız ses teknolojisi geliştiriyor

Teknoloji Editörü
Facebook, artırılmış gerçeklik teknolojisinde ses sağlama konusunda yeni bir yaklaşım düşünüyor. Herhangi bir kulaklık takmanıza gerek kalmadan ses duyabileceğiniz "kıkırdak iletimi" (cartilage conduction) teknolojisi.
Facebook'un patenti gelecekle ilgili ipucu veriyor
Facebook'un Şubat ayı sonlarında yaptığı bir patent başvurusunda ayrıntılandırdığı potansiyel çözümü, kulaklıktan tamamen kaçınmak. Bunun yerine yeni patent, kullanıcının kulağının arkasına oturan ve çevredeki dünyadan ortam sesini engellemeden ses üreten bunu da kıkırdakta oluşan titreşimlerle kullanıcının kulaklarına ileten bir teknolojiyi içeriyor.Facebook gibi teknoloji devleri yüzlerce patent için dosya oluşturuyor ve bu nedenle bu fikrin ticari bir ürüne dönüşeceğinin garantisi yok. Ancak Facebook ortaya çıkan bu patentle, artırılmış gerçeklik kulaklıklarındaki temel sorunlardan bazılarını, kendi çabalarıyla nasıl çözmeye çalıştığı hakkında fikir veriyor. Ayrıca kulaklık teknolojisinin ileride hangi aşamalara geldiği hakkında da ipuçları sunduğu kesin.
http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=20190058938.PGNR. Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bazı mikrobik sağlık sıkıntılarına sebep olabiliyor.
bu açıdan olayı değerlendirmek lazım !
sonuç olarak tensel aktarımlarda istenilen seviyede tiz seslere ulaşılamayacağı ortada !
diğer bir taraftan ise insanların beynini yıkamak için kullanılmaması için
hiç bir engel yok ! dahası iç ses sanki kişi kendi düşüncesiymiş gibi algılayabilir. ! bu konuda bir dünya komple teorisi var zaten !