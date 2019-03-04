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Facebook kulaklıksız ses teknolojisi geliştiriyor

Sosyal medya devi Facebook, kulaklık kullanmadan ses sağlamak için "kıkırdak iletimi" teknolojisini kullanmayı düşünüyor. İşte şirketin aldığı patent ve bu teknolojinin detayları.
2 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook, artırılmış gerçeklik teknolojisinde ses sağlama konusunda yeni bir yaklaşım düşünüyor. Herhangi bir kulaklık takmanıza gerek kalmadan ses duyabileceğiniz "kıkırdak iletimi" (cartilage conduction) teknolojisi.

Facebook'un patenti gelecekle ilgili ipucu veriyor

Facebook'un Şubat ayı sonlarında yaptığı bir patent başvurusunda ayrıntılandırdığı potansiyel çözümü, kulaklıktan tamamen kaçınmak. Bunun yerine yeni patent, kullanıcının kulağının arkasına oturan ve çevredeki dünyadan ortam sesini engellemeden ses üreten bunu da kıkırdakta oluşan titreşimlerle kullanıcının kulaklarına ileten bir teknolojiyi içeriyor.
Facebook gibi teknoloji devleri yüzlerce patent için dosya oluşturuyor ve bu nedenle bu fikrin ticari bir ürüne dönüşeceğinin garantisi yok. Ancak Facebook ortaya çıkan bu patentle, artırılmış gerçeklik kulaklıklarındaki temel sorunlardan bazılarını, kendi çabalarıyla nasıl çözmeye çalıştığı hakkında fikir veriyor. Ayrıca kulaklık teknolojisinin ileride hangi aşamalara geldiği hakkında da ipuçları sunduğu kesin.

http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=20190058938.PGNR. Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 ay
kulaklık kulağı havasız bıraktığı için !
bazı mikrobik sağlık sıkıntılarına sebep olabiliyor.
bu açıdan olayı değerlendirmek lazım !
sonuç olarak tensel aktarımlarda istenilen seviyede tiz seslere ulaşılamayacağı ortada !
diğer bir taraftan ise insanların beynini yıkamak için kullanılmaması için
hiç bir engel yok ! dahası iç ses sanki kişi kendi düşüncesiymiş gibi algılayabilir. ! bu konuda bir dünya komple teorisi var zaten !
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tugares 2 ay
Osman Pazarlama isimli filme döndü artık muhabbet 😄
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FerdosParadise 2 ay
Spatial Mpeg-H yeni nesil 360 derece ses formatı ile ilgili bir makale yazabilirmisin lütfen uğur kardeş?
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Adnan B 2 ay
O da bi şey mi. Çin Facebook'suz internet geliştiryor.
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