AB: Facebook, Google ve Twitter sahte haberlerle savaşamadı

Ekim ayında bu üç şirket, Avrupa’da kendilerine karşı uygulanan daha katı yasalara alternatif olarak, platformlarında çoğalan siyasi yanlış bilgilendirme ile mücadele etmek için gönüllü bir söz vermeyi kabul etti . Ancak, şirketlerin aylık ilerleme raporlarına dayanarak, Avrupalı yetkililer artık yeterince çalışmadıklarını düşünüyor.

Dev şirketler katı kurallar koymadı

Avrupa Komisyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada, üç teknoloji devinin her birinin yetersiz kaldığı konularda bir açıklama yaptı. Örneğin Facebook, siyasi reklamlar üzerinde incelemeyi nasıl artırdığı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Google'ın paylaştığı veriler, şirketin sorunlarına gerçekten değinip değinilmediğini söyleyemeyecek kadar belirsiz ve eksik.

https://www.reuters.com/article/us-eu-tech-fakenews/google-facebook-twitter-fail-to-live-up-to-fake-news-pledge-idUSKCN1QH1O5

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Twitter iseayı raporunda hiçbir bilgiyi Avrupa Komisyonu ile. Komisyon ekibi tarafından kaleme alınan bir açıklamada da, bu dev şirketlerin istenilenyürürlüğe koymadığı ve artık onlardan istenensağlamaları gerekeceği ifade edildi.