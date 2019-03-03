AB: Facebook, Google ve Twitter sahte haberlerle savaşamadı

Teknoloji Editörü
Ekim ayında bu üç şirket, Avrupa’da kendilerine karşı uygulanan daha katı yasalara alternatif olarak, platformlarında çoğalan siyasi yanlış bilgilendirme ile mücadele etmek için gönüllü bir söz vermeyi kabul etti . Ancak, şirketlerin aylık ilerleme raporlarına dayanarak, Avrupalı yetkililer artık yeterince çalışmadıklarını düşünüyor.
Dev şirketler katı kurallar koymadı
Avrupa Komisyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada, üç teknoloji devinin her birinin yetersiz kaldığı konularda bir açıklama yaptı. Örneğin Facebook, siyasi reklamlar üzerinde incelemeyi nasıl artırdığı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Google'ın paylaştığı veriler, şirketin sorunlarına gerçekten değinip değinilmediğini söyleyemeyecek kadar belirsiz ve eksik.Twitter ise Ocak ayı raporunda hiçbir bilgiyi Avrupa Komisyonu ile paylaşmadı. Komisyon ekibi tarafından kaleme alınan bir açıklamada da, bu dev şirketlerin istenilen katı düzenlemeleri yürürlüğe koymadığı ve artık onlardan istenen standartları sağlamaları gerekeceği ifade edildi.
https://www.reuters.com/article/us-eu-tech-fakenews/google-facebook-twitter-fail-to-live-up-to-fake-news-pledge-idUSKCN1QH1O5 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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