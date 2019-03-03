Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AB: Facebook, Google ve Twitter sahte haberlerle savaşamadı

Reuters'ın haberine göre Avrupa Birliği, teknoloji devleri Google, Facebook ve Twitter'dan memnun değil. Çünkü üç şirket de sahte haberlerin yayılmasını engelleyemedi.
2 ay
2,5b
1
3
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ekim ayında bu üç şirket, Avrupa’da kendilerine karşı uygulanan daha katı yasalara alternatif olarak, platformlarında çoğalan siyasi yanlış bilgilendirme ile mücadele etmek için gönüllü bir söz vermeyi kabul etti . Ancak, şirketlerin aylık ilerleme raporlarına dayanarak, Avrupalı yetkililer artık yeterince çalışmadıklarını düşünüyor.

Dev şirketler katı kurallar koymadı

Avrupa Komisyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada, üç teknoloji devinin her birinin yetersiz kaldığı konularda bir açıklama yaptı. Örneğin Facebook, siyasi reklamlar üzerinde incelemeyi nasıl artırdığı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Google'ın paylaştığı veriler, şirketin sorunlarına gerçekten değinip değinilmediğini söyleyemeyecek kadar belirsiz ve eksik.
Twitter ise Ocak ayı raporunda hiçbir bilgiyi Avrupa Komisyonu ile paylaşmadı. Komisyon ekibi tarafından kaleme alınan bir açıklamada da, bu dev şirketlerin istenilen katı düzenlemeleri yürürlüğe koymadığı ve artık onlardan istenen standartları sağlamaları gerekeceği ifade edildi.
https://www.reuters.com/article/us-eu-tech-fakenews/google-facebook-twitter-fail-to-live-up-to-fake-news-pledge-idUSKCN1QH1O5 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tugrul_512bit 2 ay en beğenilen
Önce politikalarını düzeltsinler, sonra haberler kendiliğinden gerçek olur merak etmesinler. Önce bir yalan uyduruyorlar sonra başka şeylerle ters düşünce yeni yalanlar uyduruyorlar ve her yeni yalan haberden sonra kontrol etmek güçleşiyor, sonra yalanları açığa çıkıyor, örtbas etmek için troll kiralıyorlar. Kendi kiraladıkları trollere de sahte haberle savaşıyoruz deyip geçiştiriyorlar. Tıpkı terörle savaştıklarını söyleyip terörist besledikleri gibi. Youtube niye TSK 'nın terörist avladığı videolarını siliyor ama diğer ülkelerin videolarını silmiyor? Terörist her yerde terörist değil midir?
Youtube önce "şiddet içerikli" video tanımını tüm videolara uygulasın. Sahte haberler de kendiliğinden kaybolur.
Önce politikalarını düzeltsinler, sonra haberler kendiliğinden gerçek olur merak etmesinler. Önce bir yalan uyduruyorlar sonra başka şeylerle ters düşünce yeni ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pspoor 2 ay
Sahte ve yalan haberlerin en buyuk destekcisi yine AB nin kendisidir. Isine gelmeyen her haberi yasaklar, baski ve sansur ile ortadan kaldirir, sonra da utanmadan baskalarina camur atmaya calisir. Avrupa Birliginin ikinci bir sovyetlerden farki yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay
"istenen standartları sağlamaları"
bu standartları çok şey etkiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 2 ay en beğenilen
Önce politikalarını düzeltsinler, sonra haberler kendiliğinden gerçek olur merak etmesinler. Önce bir yalan uyduruyorlar sonra başka şeylerle ters düşünce yeni yalanlar uyduruyorlar ve her yeni yalan haberden sonra kontrol etmek güçleşiyor, sonra yalanları açığa çıkıyor, örtbas etmek için troll kiralıyorlar. Kendi kiraladıkları trollere de sahte haberle savaşıyoruz deyip geçiştiriyorlar. Tıpkı terörle savaştıklarını söyleyip terörist besledikleri gibi. Youtube niye TSK 'nın terörist avladığı videolarını siliyor ama diğer ülkelerin videolarını silmiyor? Terörist her yerde terörist değil midir?
Youtube önce "şiddet içerikli" video tanımını tüm videolara uygulasın. Sahte haberler de kendiliğinden kaybolur.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Anime Dövüş Oyunu Jump Force Nasıl Olmuş? 2 ay Tik Tok geliştiricisine ABD’de 5.7 milyon dolar ceza 2 ay Multi milyarder Arap şeyhinin yeni oyuncağı: 10 tekerlekli Dhabiyan 2 ay Yazdığınız her harf için 1 Cent ücret alan sohbet sitesi 2 ay Apple, katlanabilir iPhone'la ilgili ilk patentini aldı 2 ay Elon Musk, Tesla Model Y'nin tanıtım tarihini açıkladı 2 ay Samsung akıllı cihazlarına McAfee desteği 2 ay Henry Kissinger: Otonom silahları kontrol altında tutmak imkânsızlaşabilir 2 ay Steven Spielberg, Netflix filmlerine savaş açtı 2 ay PUBG Mobile'a ebeveynleri oldukça sevindirecek olan "Dijital Kilit" özelliği geliyor 2 ay Milli savaş uçağı için kötü haber: Rolls-Royce çekiliyor iddiası 2 ay Oyunculara ve profesyonellere: Lenovo ThinkVision P44w monitör 2 ay AMD’nin Ryzen 3000 ailesinin fiyat ve model bilgisi ortaya çıktı 2 ay MIT'nin yeni robotu ters takla atabiliyor 2 ay Binance yeni platformundan ödül dağıtıyor 2 ay Vivo V15 tanıtıldı 2 ay Firefox 67, RAM kullanımını azaltacak yeni bir özellikle gelecek 2 ay Samsung’un 2019 yılı 8K TV fiyatları: Tepe model fiyatıyla etkiliyor 2 ay Kanada, NASA'nın kuracağı Ay Uzay İstasyonu'nun ilk ortağı oldu 2 ay OnePlus 7'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN AB: Facebook, Google ve Twitter sahte haberlerle savaşamadı Sonraki Meizu 16s'in kamera özellikleri hakkında resmi açıklama geldi 2 ay QR kodlu tapu dönemi başladı 2 ay Sosyal kredisi düşük olduğu için Çin milyonlarca kişiyi toplu taşımadan yasakladı 2 ay Blackview dayanıklı telefon tanımına yeni bir yorum getiriyor 2 ay OKEx borsası Türk Lirası ile işlemlere başlıyor, İstanbul’da bir konferans düzenliyor 2 ay Hindistan ilk iletişim yongasını üretti, elit lige yükseldi 2 ay Samsung Galaxy Fold modelinin kılıfları böyle görünecek 2 ay Facebook Messenger’ın karanlık modu emoji ile açılabiliyor 2 ay Türkiye'de tasarlanıp üretilen General Mobile GM9+'ı konuştuk 2 ay Microsoft giyilebilir cihazlarına verdiği desteği sonlandırıyor 2 ay Edge of Tomorrow'un devam filmi için çalışmalar tekrar başladı 2 ay Bill Gates: Özelleştirilmiş kanser aşıları, tıpta devrim yaratacak 2 ay Samsung Galaxy A40'ın Avrupa fiyatı sızdırıldı 2 ay Ericsson'un Başkan Yardımcısı Alp Uysal ile geleceğin iletişim teknolojilerini konuştuk 2 ay 5G hayatımıza neler katacak? Ericsson'un Türkiye'deki çalışmaları neler? 2 ay Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti belli oldu 2 ay Nvidia kartlara OBS’de %66’ya varan performans iyileştirmesi geldi 2 ay Huawei Y6 2019 tanıtıldı! 2 ay Excel sayfasının fotoğrafını çekerek telefona aktarabilirsiniz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim