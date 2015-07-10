Facebook, müzik sektörüne gireceği iddialarını yalanladı

Son dönemlerde Facebook video gösterimi konusunda bazı yenilikler ile ön plana çıkmaya başlamıştı. Dev sosyal platformun bu konudaki adımları Youtube'a rakip olmak için hazırlandığı yönünde yorumlanıyor. Özellikle şirketin geçtiğimiz günlerde gündeme gelen gelir paylaşım modeli ile birlikte video yayınlayan kişi veya sayfaların da gelir elde edebileceği konuşuluyor.

Bunun dışında başka bir ses getiren iddia ise Facebook'un yeni bir müzik servisi hazırlayarak bu sektöre de gireceği konusundaydı. Özellikle Apple'ın da girmesiyle müzik sektörü son günlere oldukça önem kazanmış durumda. Ancak The Verge'da yer alan habere göre Facebook bu sektörde yer almayacağını açıkladı.

Açıklamada dikkat çeken detay ise dev şirketin "yeni ve benzersiz" bir farklı bir konuda çalıştığı yönünde. Bu konu ile ilgili detay verilmese de bu hizmetin yeni bir video paylaşım servisi olabileceği konuşuluyor. Yeni gelir paylaşım modeli ile birlikte gelmesi beklenen video servisinin henüz test aşamasında olduğu da iddialar arasında.