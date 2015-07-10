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Facebook, müzik sektörüne gireceği iddialarını yalanladı

3 yıl
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5
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook, müzik sektörüne gireceği iddialarını yalanladı
Son dönemlerde Facebook video gösterimi konusunda bazı yenilikler ile ön plana çıkmaya başlamıştı. Dev sosyal platformun bu konudaki adımları Youtube'a rakip olmak için hazırlandığı yönünde yorumlanıyor. Özellikle şirketin geçtiğimiz günlerde gündeme gelen gelir paylaşım modeli ile birlikte video yayınlayan kişi veya sayfaların da gelir elde edebileceği konuşuluyor.
Bunun dışında başka bir ses getiren iddia ise Facebook'un yeni bir müzik servisi hazırlayarak bu sektöre de gireceği konusundaydı. Özellikle Apple'ın da girmesiyle müzik sektörü son günlere oldukça önem kazanmış durumda. Ancak The Verge'da yer alan habere göre Facebook bu sektörde yer almayacağını açıkladı.
Açıklamada dikkat çeken detay ise dev şirketin "yeni ve benzersiz" bir farklı bir konuda çalıştığı yönünde. Bu konu ile ilgili detay verilmese de bu hizmetin yeni bir video paylaşım servisi olabileceği konuşuluyor. Yeni gelir paylaşım modeli ile birlikte gelmesi beklenen video servisinin henüz test aşamasında olduğu da iddialar arasında.

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| OMG! | 3 yıl en beğenilen
Gider şimdi spotify'ı alır bunlar.
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Requiem for a Dream 3 yıl
Klasik yükselişe geçen bir programı satın alacaklar,sıfırdan yapacaklarını düşünmüyorum
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| OMG! | 3 yıl en beğenilen
Gider şimdi spotify'ı alır bunlar.
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Pala Dayi 3 yıl
Bu yeni video paylaşım hizmeti Youtube gibi bir hizmet ise YouTube'dan oraya taşınacam.
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BekirTemel 3 yıl
WhatsApp a da çok dokunmasınlar bir zahmet.
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Blue Cloud 3 yıl
Ne yapacaklar merak ettim şimdi :)
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