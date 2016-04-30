Facebook, sanal gerçeklikte yol gösterici olmak istiyor

Önceki yıllarda Oculus Rift geliştiricisini satın alarak sanal gerçeklik alanına büyük yatırımlar yapacağının sinyallerini veren Facebook, yavaş yavaş sosyal ağına entegre etmeye başladı. Firmanın gelecek planları ise daha büyük.

Bir toplantıda konuşan Facebook patronu Mark Zuckerberg, hali hazırda oyuncuların ve geliştiricilerin Oculus platformuna ilgi gösterdiğini belirtti. Zuckerberg, gelecekte en önemli bilişim platformlarından birisinin sanal gerçeklik konsepti olacağına ve geniş kitlelere ulaşacağına inanıyor.

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Facebook, bu yolda yol gösterici olabilmek için gerekli tüm yatırımları yapacağını ifade ediyor. Oculus Rift kaskı için 50 civarında oyun ve uygulama hazır durumda. Bununla birlikte şimdilik Oculus platformunun ana akım olması beklenmiyor.

Sanal gerçeklik platformunun önündeki en büyük engel maliyetler. Akıcı bir sistem kurabilmek için 1500$’dan fazla bir rakamın gözden çıkarılması gerekiyor. Bu da, her tüketicinin verebileceği bir meblağ değil. Bu bakımdan, ilk etapta maliyetlerin aşağı çekilmesi ve herkesin erişebileceği bir seviyeye getirilmesi şart.