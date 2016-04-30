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Facebook, sanal gerçeklikte yol gösterici olmak istiyor

2 milyar dolar karşılığında sanal gerçeklik firması Oculus’u satın alan Facebook, o dönem oldukça ses getirmişti. Firmanın gelecek için yatırımlarını artırması bekleniyor.
3 yıl
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4
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Önceki yıllarda Oculus Rift geliştiricisini satın alarak sanal gerçeklik alanına büyük yatırımlar yapacağının sinyallerini veren Facebook, yavaş yavaş sosyal ağına entegre etmeye başladı. Firmanın gelecek planları ise daha büyük.

Bir toplantıda konuşan Facebook patronu Mark Zuckerberg, hali hazırda oyuncuların ve geliştiricilerin Oculus platformuna ilgi gösterdiğini belirtti. Zuckerberg, gelecekte en önemli bilişim platformlarından birisinin sanal gerçeklik konsepti olacağına ve geniş kitlelere ulaşacağına inanıyor.

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Facebook, bu yolda yol gösterici olabilmek için gerekli tüm yatırımları yapacağını ifade ediyor. Oculus Rift kaskı için 50 civarında oyun ve uygulama hazır durumda. Bununla birlikte şimdilik Oculus platformunun ana akım olması beklenmiyor.

Sanal gerçeklik platformunun önündeki en büyük engel maliyetler. Akıcı bir sistem kurabilmek için 1500$’dan fazla bir rakamın gözden çıkarılması gerekiyor. Bu da, her tüketicinin verebileceği bir meblağ değil. Bu bakımdan, ilk etapta maliyetlerin aşağı çekilmesi ve herkesin erişebileceği bir seviyeye getirilmesi şart. 

 

http://www.tweaktown.com/news/51899/zuckerberg-facebook-plans-lead-way-vr-oculus/index.html Yorum Yaz
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Algorithmic 2 yıl
Zannetmiyorum.Google Daydream ile androidteki avantajini kullanip sektördeki yerini belli etti.
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_MTB_ 2 yıl
Facebook 360 derece fotoğraf ve video yükleme dönemi başladı
konya haber
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kadirirdem 3 yıl
bence facebook kendide yapsın uygun fiyatlı tıpkı Google'ın androidone projesi gibi...
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KalemKolik 3 yıl
Sanal gözlük ve ekipmanları illaki gelişip ucuzlayacak ama gpu teknolojisi yaygınlaşması için şuan en büyük engel. Şuan 2K olan sanal gözlükler için tek gpular yetersizken aslında olması gereken en düşük çözünürlük 4K minimun 90fos olsa idi sanırım titan sli kartlar bile yetersiz kalacaktı. Eğer bu kapitalizmin en nankör firmalarından nvdia veya bir baba yiğit firma devrimsel bir gpu gelişmesi göstermezse her yıl %10-15 performans artışları ile nah yaygınlaşır sanalgözlükler.
Bu arada sanalgözlükler için 1500 dolares değerinde çift gpulu ekran kartını duyuran AMDye ne desek boş. İlerde bu pislik firmalar giriş seviyesi ekran kartlarını bile 300-400 dolara satacak sanırım.
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