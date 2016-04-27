Nintendo 3DS, patent davasından kurtuldu

Nintendo’nun oyunları 3 boyutlu olarak gözlüksüz oynayabildiğiniz 3DS el konsolu, piyasaya çıktığı 2011 yılında oldukça ses getirmiş ve önemli satış rakamlarına ulaşmıştı. Bununla birlikte, patent davaları konsolun yakasını bırakmadı.

Tomita Technologies adlı bir firma, konsolun piyasaya çıkışı ile yaklaşık olarak aynı yıl içerisinde Nintendo aleyhine mahkemeye başvurdu. Tomita iddiasında, konsolda kullanılan gözlüksüz olarak 3 boyutlu görüntüleri izleyebilme teknolojisinin kendisine ait olduğunu belirtti ve Nintendo’dan tazminat talep etti.

2013 yılında ABD’de bir yerel mahkemede görülen davada, Nintendo aleyhine 30 milyon dolarlık bir tazminat kararı verilmişti. Nintendo daha sonra karara itiraz etti ve 2015 yılında New York federal mahkemesinde yeniden ihlal konusu görüşülmeye başlandı.

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Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra, federal mahkeme yargıcı Jed Rakoff, Nintendo 3DS konsolunda kullanılan gözlüksüz 3D teknolojisinin, Tomita firmasınınkinden çok farklı olduğu hükmüne vardı. Böylece 30 milyon dolarlık tazminat tamamen geçersiz hale geldi ve 3DS konsolu bir nevi aklamış oldu.

Dünya çapında yaklaşık olarak 60 milyon adet satan Nintendo 3DS konsolunun patent ihlali davasından aklanması, özellikle Nintendo NX konsolunun çıkışı öncesi firmaya büyük bir moral kaynağı olacaktır.