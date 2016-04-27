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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo 3DS, patent davasından kurtuldu

Gözlüksüz olarak 3 boyutlu oyun oynatma yeteneğine sahip olan Nintendo 3DS, bu yeteneği nedeniyle yıllardır patent ihlali suçlamasına karşı hukuk mücadelesi veriyor.
3 yıl
3,5b
1
6
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo’nun oyunları 3 boyutlu olarak gözlüksüz oynayabildiğiniz 3DS el konsolu, piyasaya çıktığı 2011 yılında oldukça ses getirmiş ve önemli satış rakamlarına ulaşmıştı. Bununla birlikte, patent davaları konsolun yakasını bırakmadı.

Tomita Technologies adlı bir firma, konsolun piyasaya çıkışı ile yaklaşık olarak aynı yıl içerisinde Nintendo aleyhine mahkemeye başvurdu. Tomita iddiasında, konsolda kullanılan gözlüksüz olarak 3 boyutlu görüntüleri izleyebilme teknolojisinin kendisine ait olduğunu belirtti ve Nintendo’dan tazminat talep etti.

2013 yılında ABD’de bir yerel mahkemede görülen davada, Nintendo aleyhine 30 milyon dolarlık bir tazminat kararı verilmişti. Nintendo daha sonra karara itiraz etti ve 2015 yılında New York federal mahkemesinde yeniden ihlal konusu görüşülmeye başlandı.

Ayrıca Bkz. "Artık resmi: Nintendo NX konsolu 2017 Mart ayında"

Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra, federal mahkeme yargıcı Jed Rakoff, Nintendo 3DS konsolunda kullanılan gözlüksüz 3D teknolojisinin, Tomita firmasınınkinden çok farklı olduğu hükmüne vardı. Böylece 30 milyon dolarlık tazminat tamamen geçersiz hale geldi ve 3DS konsolu bir nevi aklamış oldu.

Dünya çapında yaklaşık olarak 60 milyon adet satan Nintendo 3DS konsolunun patent ihlali davasından aklanması, özellikle Nintendo NX konsolunun çıkışı öncesi firmaya büyük bir moral kaynağı olacaktır. 

 

http://www.engadget.com/2016/04/26/court-nintendos-3ds-patents-are-not-guilty-of-infringement/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 3 yıl en beğenilen
gördükçe alasım geliyor şu 3ds leri.

new 3ds xl alacağım bir ara.
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1 Yanıt Yanıtla +7
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herqele18 2 yıl
nintento 3DS fiyat nedir ?
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jubeii 3 yıl
3d bu gözlük kullanmaktan kaynaklı baş ağrılarını çözemediler mi hala.
Sırf bu yüzden soğudum . Bide standart gözlük kullanıyorsan iyice bitik
oluyorsun. 3d geleceği yok gibi media kullanımında. Evde 3d projektor var
100 inç düz ekran kullanıyorum. hala 3d izlemedim.
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koçari 3 yıl jubeii
jubeii
3d bu gözlük kullanmaktan kaynaklı baş ağrılarını çözemediler mi hala.
Sırf bu yüzden soğudum . Bide standart gözlük kullanıyorsan iyice bitik
oluyorsun. 3d geleceği yok gibi media kullanımında. Evde 3d projektor var
100 inç düz ekran kullanıyorum. hala 3d izlemedim.

İncelemelere göre "new 3ds" modelde bu sorun aşılmış. Bu kadar pahalı olmasa bende almak isterim.
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olağan_şüpheli 3 yıl en beğenilen
gördükçe alasım geliyor şu 3ds leri.

new 3ds xl alacağım bir ara.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl olağan_şüpheli
Çözünürlük çok kötüymüş ama ya
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