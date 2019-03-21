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Facebook yüz milyonlarca kullanıcı şifresini düz metin olarak sakladı

Facebook yeni bir skandalla daha gündemde. Sosyal medya devinin yüz milyonlarca şifreyi düz metin olarak sakladığı ortaya çıktı. Konu hakkında detaylar haberimizde.
2 ay (Son Güncelleme: 2 ay)
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Güvenlik
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Facebook yüz milyonlarca kullanıcı şifresini düz metin olarak sakladı
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Neredeyse her ay farklı bir skandalla gündeme gelen Facebook, bu ayı da boş geçmedi. KrebsOnSecurity tarafından yapılan araştırma sonucu yüz milyonlarca kullanıcı şifresinin düz metin olarak saklandığı öğrenildi.

Şifreler dışarı sızmadı

Teknoloji devleri bu tarz bilgileri korumalı hale getirmek için şifreleyerek saklarlar. Böylece herhangi bir sızıntı durumunda şifreleriniz gizli kalmış olur. Facebook, sayıları 200 milyon ila 600 milyon arasında olan kullanıcıların şifresini düz metin olarak tuttuğu için oldukça büyük bir güvenlik açığına sebep oldu. Sosyal medya devinin söylemine göre bu şifrelerden dışarı sızan olmadı. Ancak şirket çalışanlarının şifrelenmemiş bu verileri görmesi mümkün.

Etkilenen hesaplardan büyük çoğunluğu Facebook Lite kullanıcılarına ait. Geri kalan küçük bir kısmı ise diğer Facebook ve Instagram kullanıcıları oluşturuyor. Güvenlik açığının 2012 yılından bu yana devam ettiği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Almanca Vikipedi, AB telif hakkı reformunu boykot etmek amacıyla bir günlüğüne erişime kapatıldı"

Facebook, şifreler dışarı sızmadığı için korkulacak bir şey olmadığını ve açığı kapatıp etkilenen hesaplara bildirim yolladığını söylese de her ihtimale karşı özellikle Facebook Lite kullanıcılarının şifrelerini yenilemelerini önerebiliriz. Facebook’un son birkaç ay içerisinde başına gelen güvenlik skandallarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.


https://www.theverge.com/2019/3/21/18275837/facebook-plain-text-password-storage-hundreds-millions-users Yorum Yaz
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Ayyıldız Türk 2 ay en beğenilen
Facebook’ta eskiden insanlar eş dost arkadaşlarını bulurdu şimdi belasını buluyor
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java 2 ay
Bu facebook kadar boş bir iş yok... İçerik zaten iyice siyaset vs. çöp oldu... Kendisi de zaten varlığıyla güvenlik açığı...
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kymelria 2 ay
Şifreler.txt
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Facebook hala kullanılıyor mu?
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SEO-Uzmanı 2 ay
hackface
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Askaparta 2 ay
Fişletin kendinizi.
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35plt35 2 ay
2015'den beri kullanmıyorum. Ve bu şirkete ait instagram kullandığım için kendi fotoğrafımı bile paylaşmıyorum.
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carloska 2 ay
bu kadar basit güvenlik açığı vs.. den sonra facebook un CIA&MOSSAD ürünü olmadığını inkar etmek zor..
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The.Mafia 2 ay
Güzel güvenlik açığı 😅
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crazywinner3 2 ay
Teknoloji devlerinin aslında o kadar da dev olmadıklarını anlamak gerçekten üzücü. Herhangi bir web developer'a şifreleri hash'lemeden saklıyorum ben derseniz kıçıyla güler.
1 Yanıt Yanıtla +1
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kreat 2 ay crazywinner3
crazywinner3
Teknoloji devlerinin aslında o kadar da dev olmadıklarını anlamak gerçekten üzücü. Herhangi bir web developer'a şifreleri hash'lemeden saklıyorum ben derseniz kıçıyla güler.

Ben kasıtlı olarak düz metin olarak saklandığını düşünüyorum. Koca firmanın yaptığı hataya(!) bak sen. Tabi yersen
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Rachsuchtig 2 ay
Galiba Facebook'u bitirme çalışmaları bunlar. Geçen seneden beri Facebook'u sadece skandalları ile anar olduk.
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Ayyıldız Türk 2 ay en beğenilen
Facebook’ta eskiden insanlar eş dost arkadaşlarını bulurdu şimdi belasını buluyor
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