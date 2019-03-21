Facebook yüz milyonlarca kullanıcı şifresini düz metin olarak sakladı

Şifreler dışarı sızmadı
Teknoloji devleri bu tarz bilgileri korumalı hale getirmek için şifreleyerek saklarlar. Böylece herhangi bir sızıntı durumunda şifreleriniz gizli kalmış olur. Facebook, sayıları 200 milyon ila 600 milyon arasında olan kullanıcıların şifresini düz metin olarak tuttuğu için oldukça büyük bir güvenlik açığına sebep oldu. Sosyal medya devinin söylemine göre bu şifrelerden dışarı sızan olmadı. Ancak şirket çalışanlarının şifrelenmemiş bu verileri görmesi mümkün.
Etkilenen hesaplardan büyük çoğunluğu Facebook Lite kullanıcılarına ait. Geri kalan küçük bir kısmı ise diğer Facebook ve Instagram kullanıcıları oluşturuyor. Güvenlik açığının 2012 yılından bu yana devam ettiği düşünülüyor.Ayrıca Bkz. "Almanca Vikipedi, AB telif hakkı reformunu boykot etmek amacıyla bir günlüğüne erişime kapatıldı"
Facebook, şifreler dışarı sızmadığı için korkulacak bir şey olmadığını ve açığı kapatıp etkilenen hesaplara bildirim yolladığını söylese de her ihtimale karşı özellikle Facebook Lite kullanıcılarının şifrelerini yenilemelerini önerebiliriz. Facebook’un son birkaç ay içerisinde başına gelen güvenlik skandallarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.
https://www.theverge.com/2019/3/21/18275837/facebook-plain-text-password-storage-hundreds-millions-users Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben kasıtlı olarak düz metin olarak saklandığını düşünüyorum. Koca firmanın yaptığı hataya(!) bak sen. Tabi yersen
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