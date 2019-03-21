Almanca Vikipedi, AB telif hakkı reformunu boykot etmek amacıyla bir günlüğüne erişime kapatıldı

Avrupa Birliği’nin telif hakları konusunda daha kapsamlı düzenlemeler hazırlığında olduğu uzun zamandır biliniyor. 26 Mart tarihinde de bu telif hakları reformu Avrupa Parlamentosu’nda oylamaya sunulacak. Wikipedia bu konuya dikkat çekmek amacıyla Almaca Vikipedi’yi bir günlüğüne erişime kapadı.

Yeni telif hakkı düzenlemesi neden istenmiyor?

Oylamaya sunulacak olan Telif Hakları Yasa Tasarısı’nın 13. maddesiyle birlikte, internet siteleri kullanıcılar tarafından eklenen telif hakkı ihlal eden uygulamaları önceden önlemeye zorunlu olacaklar. Wikipedia bu durumun hatalı ve kötü niyetli sansür uygulamalarına neden olabileceğini belirtiyor. Almanca Vikipedi’nin bir günlüğüne erişime kapatılması altındaki ana sebep de bu.

Şu an Almanca Vikipedi’ye girmeye çalıştığınızda “Bu son şansımız. Avrupa telif hakkı yasasını modernleştirmemize yardımcı olun.” başlıklı Almanca makale ile karşılaşıyorsunuz. Bu makale içerisinde 13. maddeye ek olarak her yazı için lisans alma zorunluluğu getiren 11. maddeye de değiniliyor.

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Wikipedia, kullanıcılarından Avrupa Parlamentosu Üyeleri ile iletişim kurmalarını ve planlanan reform konusundaki görüşlerini dile getirmelerini istiyor. 2.3 milyon başlığı bulunan Almanca Vikipedi’nin günlük 30 milyon ziyaret aldığını da belirtelim.

https://www.dw.com/tr/wikipediadan-ab-telif-haklar%C4%B1-reformuna-boykot/a-48004531?maca=tur-Bundle_VT_tr-18841-xml-hurriyet&utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle