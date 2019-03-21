Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Almanca Vikipedi, AB telif hakkı reformunu boykot etmek amacıyla bir günlüğüne erişime kapatıldı

Avrupa Birliği’nin planladığı yeni telif hakları reformunu protesto etmek isteyen Wikipedia, Almanca sayfasını bir günlüğüne erişme kapadı. Wikipedia bu yasanın sansüre neden olabileceğini söylüyor.
2 ay
2,9b
1
7
Web Siteleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Almanca Vikipedi, AB telif hakkı reformunu boykot etmek amacıyla bir günlüğüne erişime kapatıldı
Tam Boyutta Gör
Avrupa Birliği’nin telif hakları konusunda daha kapsamlı düzenlemeler hazırlığında olduğu uzun zamandır biliniyor. 26 Mart tarihinde de bu telif hakları reformu Avrupa Parlamentosu’nda oylamaya sunulacak. Wikipedia bu konuya dikkat çekmek amacıyla Almaca Vikipedi’yi bir günlüğüne erişime kapadı.

Yeni telif hakkı düzenlemesi neden istenmiyor?

Oylamaya sunulacak olan Telif Hakları Yasa Tasarısı’nın 13. maddesiyle birlikte, internet siteleri kullanıcılar tarafından eklenen telif hakkı ihlal eden uygulamaları önceden önlemeye zorunlu olacaklar. Wikipedia bu durumun hatalı ve kötü niyetli sansür uygulamalarına neden olabileceğini belirtiyor. Almanca Vikipedi’nin bir günlüğüne erişime kapatılması altındaki ana sebep de bu.

Şu an Almanca Vikipedi’ye girmeye çalıştığınızda “Bu son şansımız. Avrupa telif hakkı yasasını modernleştirmemize yardımcı olun.” başlıklı Almanca makale ile karşılaşıyorsunuz. Bu makale içerisinde 13. maddeye ek olarak her yazı için lisans alma zorunluluğu getiren 11. maddeye de değiniliyor.

Ayrıca Bkz. "Yapay zeka destekli Google Doodle ile kendi melodinizi yapın"

Wikipedia, kullanıcılarından Avrupa Parlamentosu Üyeleri ile iletişim kurmalarını ve planlanan reform konusundaki görüşlerini dile getirmelerini istiyor. 2.3 milyon başlığı bulunan Almanca Vikipedi’nin günlük 30 milyon ziyaret aldığını da belirtelim.


https://www.dw.com/tr/wikipediadan-ab-telif-haklar%C4%B1-reformuna-boykot/a-48004531?maca=tur-Bundle_VT_tr-18841-xml-hurriyet&utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mesudum 2 ay en beğenilen
Çağdaş ülkeler, çağdaş dertler
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dehşetengiz 2 ay
bizim de varlık kuyruğumuz var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hendrik Johannes Cruijff 2 ay
Telif hakkı önemli birşey sonuçta kaç milyon para demek.Asıllı veya asıllı izinsiz kullanımda icra yolu ve mahkemeye gider iş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
U Mad BRO 2 ay
O da bir şey mi ? Bizde her gün kapalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joven 2 ay
“Medeniyet”! dediğin tek dişi kalmış canavar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jack Reacher 2 ay
Şu ülkelerin uğraştığı dertlere bak ne de güzel..
Birde bizim uğraştığımız milyon tane dertlere bak..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 2 ay en beğenilen
Çağdaş ülkeler, çağdaş dertler
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 2 ay Mesudum
Çalıyor ama çalışıyor...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Disksiz Xbox One S’in çıkış tarihi belli oldu 2 ay WhatsApp Business uygulaması sonunda iOS'a geliyor 2 ay 5G özellikli Samsung Galaxy S10, 5 Nisan'da satışa sunulacak 2 ay Facebook yüz milyonlarca kullanıcı şifresini düz metin olarak sakladı 2 ay Oyun akış hizmeti sunan şirketler arasına Walmart da katılıyor 2 ay Volkswagen CEO'su açıkladı: Beetle'ın elektrikli versiyonunu üretme planımız yok 2 ay En ucuz Amazon Kindle, dahili bir ışıkla güncellendi 2 ay Volvo, araç içi kameralarla sarhoş sürücüleri tespit edip, müdahale edecek 2 ay Avrupalıların dörtte biri, ülkeleri politikacılar yerine yapay zekalı robotların yönetmesini istiyor 2 ay John Wick 3: Parabellum'un yeni fragmanı yayınlandı 2 ay Çin bu sefer de bir polis köpeğini klonladı 2 ay Hyundai Tucson N Line, hibrit motor seçenekleriyle tanıtıldı 2 ay Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan beyin ameliyatı başarılı oldu 2 ay Türkiye’de hidrolik çatlatma yöntemi ile ilk kuyu açıldı, günde 200 varil petrol 2 ay Pek çok yeni oyun EPIC Store platformuna özel olarak duyuruldu 2 ay TUSAŞ'ın çift motorlu İHA'sı AKSUNGUR ilk kez gökyüzüyle buluştu 2 ay Nvidia halen elindeki madencilik kartlarını eritemedi 2 ay PSA Grubu'nun yeni bir birleşme için FCA ile ilgilendiği ortaya çıktı 2 ay Deniz suyundan hidrojen yakıtı üretilebilecek 2 ay Tek bir kusuru var "Huawei P Smart 2019 incelemesi" 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Almanca Vikipedi, AB telif hakkı reformunu boykot etmek amacıyla bir günlüğüne erişime kapatıldı Sonraki HBM2E bellek üretimi başlıyor 2 ay Denuvo şimdi de hile yapanları engelleyecek 2 ay Yapay zeka destekli Google Doodle ile kendi melodinizi yapın 2 ay Apple Watch kayışları ve iPhone kılıfları bahar renkleriyle yenilendi 2 ay HardOCP sitesinin kurucusu Intel’e katıldı 2 ay E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor [Özel Haber] 2 ay ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı 2 ay Oculus Rift S sanal gerçeklik kaskı duyuruldu 2 ay Facebook Messenger uygulamasına alıntı ile cevap verme özelliği geldi 2 ay Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sonunda piyasaya sürülüyor 2 ay Yerli girişim Pixery Labs ödüllü yazılım turnuvası düzenliyor 2 ay Tarantino'nun yeni filmi 'Once Upon a Time in Hollywood' için ilk fragman geldi 2 ay Damla çentik ve Helio P35 işlemcili Oppo A5s resmen duyuruldu 2 ay Opera tarayıcısının Android uygulamasına dahili VPN özelliği geldi 2 ay Kanada, elektrikli araçlara teşvik için fiyatları düşürme kararı aldı 2 ay Galaxy S10 ailesinde Bixby butonunun işlevi nasıl değiştirilir? 2 ay GeForce GTX 1050 oyun bilgisayarına yeter mi? | Monster Abra A5 v13.2 incelemesi 2 ay Milyon dolarlık süper otomobil Koenigsegg Jesko, tanıtıldığı gibi yok sattı 2 ay İşte karşınızda yeni Apple AirPods 2 ay Samsung, yüzde 1 pazar payı olan Çin'de yükselişe geçmeyi hedefliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim