Facebook spam kralı yeni bir suçlamayla karşı karşıya

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook bu alanda rakip tanımıyor olsa da maruz kaldığı spam istilası bakımından da neredeyse rakipsiz olmaya doğru gidiyor. Facebook’un spam mesajlarla başını en çok ağrıtan kişilerden birisi “Spam Kralı” olarak da bilinen Sanford Wallace.





İnternetin yaygınlaşmaya başladığı 90’lı yılların ortasından itibaren Wallace da spam mail göndermeye başlamıştı. Cyber Promotions adlı grubuyla spam mailler yollayan Wallace, korumalı bilgisayarlara saldırı, dolandırıcılık, Facebook ve Myspace gibi ağlara girişi yasaklanmasına rağmen girmek gibi 11 farklı suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.





Wallace ilk büyük davasını MySpace ağında 10 000 sahte profil ile kullanıcıları üçüncü parti sitelere yönlendirmek suçundan 230 milyon dolar tazminat ödemesi talebiyle görmüştü.





Daha sonra Kasım 2008 - Mart 2009 yılları arasında Facebook sunucuları vasıtasıyla 27 milyon spam mesaj göndererek haksız kazanç elde etmek suçundan Wallace Kaliforniya’da 40 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Sunucuları manipule eden Wallace kullanıcıların arkadaşlarına spam mesaj göndermesini sağlamış, gelen bu mesajları gerçek sanan arkadaşları da linklere tıklayarak arkadaş listesi gibi kişisel bilgilerini kaptırmıştı. Wallace’ın döngüsü bu şekilde 500 000 kullanıcıya ulaşmıştı. 7 Ağustos’ta Wallace 100 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





Wallace kısa süre önce yine bir suçlamayla daha karşı karşıya kaldı. 2009 yılında Facebook sunucularının gizliliğini ihlal ettiği ve kullanıcılara zarar verdiği iddia edilen Wallace, 711 milyon dolarlık tazminat davası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Facebook avukatlarından Chris Sonderby kendilerini zarara uğratanları her platformda takip etmeye devam edeceklerini belirtti.





Hukukçular Wallace’ın aleyhine yapılan suçlamanın kesinlikle doğru olduğu yorumunu yapıyor.