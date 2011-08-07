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Facebook spam kralı yeni bir suçlamayla karşı karşıya

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook bu alanda rakip tanımıyor olsa da maruz kaldığı spam istilası bakımından da neredeyse rakipsiz olmaya doğru gidiyor. Facebook’un spam mesajlarla başını en çok ağrıtan kişilerden birisi “Spam Kralı” olarak da bilinen Sanford Wallace. 

İnternetin yaygınlaşmaya başladığı 90’lı yılların ortasından itibaren Wallace da spam mail göndermeye başlamıştı. Cyber Promotions adlı grubuyla spam mailler yollayan Wallace, korumalı bilgisayarlara saldırı, dolandırıcılık, Facebook ve Myspace gibi ağlara girişi yasaklanmasına rağmen girmek gibi 11 farklı suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

Wallace ilk büyük davasını MySpace ağında 10 000 sahte profil ile kullanıcıları üçüncü parti sitelere yönlendirmek suçundan 230 milyon dolar tazminat ödemesi talebiyle görmüştü.

Daha sonra Kasım 2008 - Mart 2009 yılları arasında Facebook sunucuları vasıtasıyla 27 milyon spam mesaj göndererek haksız kazanç elde etmek suçundan Wallace Kaliforniya’da 40 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.
Sunucuları manipule eden Wallace kullanıcıların arkadaşlarına spam mesaj göndermesini sağlamış, gelen bu mesajları gerçek sanan arkadaşları da linklere tıklayarak arkadaş listesi gibi kişisel bilgilerini kaptırmıştı. Wallace’ın döngüsü bu şekilde 500 000 kullanıcıya ulaşmıştı. 7 Ağustos’ta Wallace 100 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Wallace kısa süre önce yine bir suçlamayla daha karşı karşıya kaldı. 2009 yılında Facebook sunucularının gizliliğini ihlal ettiği ve kullanıcılara zarar verdiği iddia edilen Wallace, 711 milyon dolarlık tazminat davası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Facebook avukatlarından Chris Sonderby kendilerini zarara uğratanları her platformda takip etmeye devam edeceklerini belirtti. 

Hukukçular Wallace’ın aleyhine yapılan suçlamanın kesinlikle doğru olduğu yorumunu yapıyor.

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Hell on Wheels 8 yıl
teslim oldu adamı Facebook'da çok iyi gelirli işe aldılar.
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murekkep yalamis 8 yıl
tipe bak çay demle
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alito 8 yıl
o zaman cem yılmaz da sabununu yere düşürmüş
saçmalamayın adam espiri yapmış sadece.
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Besiktask34 8 yıl
kendi teslim oldu fbi'ya
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HAAltuntas 8 yıl
@Rainbow6 yazacağım yorum aşağı yukarı seninki gibiydi :)
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Rainbow6 8 yıl
adamin tipe bakarsak kendisinin hali hazirda spam oldugunu anlariz :) man in black teki uzaylilara benziyo
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DG Chester 8 yıl
hapiste dikkat etmesi gerekir :D sabunu yere düşerse eğilmesin sakın :)
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axiadam 8 yıl DG Chester
Chester57

hapiste dikkat etmesi gerekir :D sabunu yere düşerse eğilmesin sakın :)




Herhalde sizin hapiste sabununuz yere dustu ve egilme hatasinda bulundunuz?
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DH Misafiri 8 yıl
Adam Ne Sapık Nede Psikopat Yaptığı Kötü Olsada Başarılı Bi Korsan ;)
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safe-e 8 yıl
adam hasta arkadaş illa biyerlere zararı dokunacak yani hapsede soksan arlanmaz bu tipe baksana tam piskopat
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OverClocK1ng 8 yıl
Atın şunu içeri bee. Rahat durmayacak.
Tipe baksana zaten. Tam çakal.
Resmen her an 20 milyonu indragandi yapacak gibi bakıyor.
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