Facebook spam uygulamaları daha sıkı kontrol etmek için önlem alıyor

Google’ın yeni sosyal ağını tanıtmasıyla birlikte Facebook ile bir rekabet başlamış oldu. Taraflar birbirlerinde eksik olan özellikleri kendi uygulamalarına ekleyerek bir adım öne geçmeye çalışıyor.





Son olarak Google+ hizmeti gerçek kişi olmayan kullanıcı hesaplarını işletme sınıfı altında toplayarak Facebok’taki gibi otomatik beğen kodlarını taşıyan hayran sayfalarının önüne geçme konusunda önemli bir adım atmıştı.





Facebook ise en çok eleştirilen konu olan spam uygulamaların önüne geçmek için yeni kontrol sistemlerini entegre etmeye başladı. Bu sistemler geliştiricilerin uygulamalarını yönetmesine yardımcı oluyor ve uygulamaların spam davranışları gösteren parçalarını durdurabiliyor.





Daha önce bu yeni kontrollerin bazı uygulamaları habersiz sildiği ve geliştiricilerini oldukça kızdırdığı haberini sizinle paylaşmıştık. Facebook bu konuda geri adım atma niyetinde değil. Ancak geliştiricileri de karşısına almak istemiyor.





Bu bakımdan geliştiricilerin sayfasına News Feed adında bir geri bildirim kutusu koyan Facebook, uygulama hakkında negatif veya pozitif görüşlerin toplanmasını sağlıyor. Uygulamanın tamamını kaldırmak yerine negatif bildirimler doğrultusunda aksayan parçalarını durdurmak şeklinde müdahale ediyor. Geliştirici de nerede problem olduğunu görüyor.





Bir uygulamanın tamamen kaldırılması için ise farklı kanallardan negatif bildirimler gelmesi gerekiyor. Facebook ileride uygulamalar için seviye sınıflandırmasını getirmeyi planlıyor. Buna göre en yüksek seviyedeki uygulamalar daha çok sistemde görünürken en alt düzeydeki uygulamalar da çok nadir ortaya çıkacak.