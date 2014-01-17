Facebook, trend başlıklarını görüntülemeye başladı

Haber Editörü
Facebook'un uzun süredir üzerinde çalıştığı Twitter benzeri trend konular özelliği nihayet resmi olarak kullanıcılara gösterilmeye başlandı.
Sağ taraftaki akışların hemen üzerine konumlanan trend konular kolonu, sosyal ağda yoğun bir şekilde konuşulmakta olan konuları kullanıcıya sunuyor. Kolon içerisinde trend konunun başlığı yanında kısa bir özeti de veriliyor. Böylece kullanıcı konunun neden trend olduğunu görebiliyor.
Bu başlıklardan birisine tıklandığında ise ilgili gönderiye veya sponsor sayfasına yönlendiriliyor. Trend başlıkları kullanıcıların ilgi alanları ve arkadaşlarına göre hazırlanıyor. Trend başlıkları şimdilik sadece web uygulamasında ve bölge bölge dağıtıma başladı. Mobil platformlar için ise testler devam ediyor.
http://newsroom.fb.com/News/782/Finding-Popular-Conversations-on-Facebook Yorum Yaz Paylaş Tweetle
öyle ki milyon tane bir birinden bağımsız kullanıcının beğendiği içerikleri ( ortalama 100 yıldız almış olanları )
trend diye listeliyordu, ve içerikler öyle kaliteliydi ki mutfak işlerinden anlamayan benim gibi erkekler bile A ne güzel kek, ve aynı zamanda bir birinden ilginç güzel olumlu daha doğrusu paylaşılmaya değer bir dünya güzellikten haberim oluyordu ki, şaka maka her gün en az 1 saat bunu kullanıyordum.
uzun lafın kısası en sosyal ve bağımsız medya ara birimi buydu neredeyse internetin ütopyası destek yeridir. ama işte google salağı bu hizmeti kapatı verdi !
şimdi bakalım facebook trend topic olayı ile google salağının yarıda bırakıp piç ettiği "google reader" projesi açısından aynı çizgiyi yakalaya bilecek mi !?
bu arada google ın 2. salaklığı ise youtube ye üye olmadan girince girdiğiniz ülkenin en çok hit alan videolarını göre biliyorsunuz ama hesabınızla girip 1-2 kanal beğenince bu özellik yine hiç oluyor !
google neyin peşinde hala anlamış değilim ! çünkü neredeyse TV yayın akışı gibi akıcı bir şekilde insanların interneti takip edebilecekleri bir çok formatı vermek yerine bunları 2 plana atıyor veya kaldırıyor ! bu kafa ile google bu fikri adam gibi kullanmaya başlayacak firmalar sonrası ciddi izlemci kaybedeceği ortada ! zaten aslında google o kadar fazla açıldı ki artık arama motoru olduğunu ve amacını unuttu gitti gibi ! :(
Iste olay bu, calisan sistemi kopyala...
:)