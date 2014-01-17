Facebook, trend başlıklarını görüntülemeye başladı









Facebook'un uzun süredir üzerinde çalıştığı Twitter benzeri trend konular özelliği nihayet resmi olarak kullanıcılara gösterilmeye başlandı.





Sağ taraftaki akışların hemen üzerine konumlanan trend konular kolonu, sosyal ağda yoğun bir şekilde konuşulmakta olan konuları kullanıcıya sunuyor. Kolon içerisinde trend konunun başlığı yanında kısa bir özeti de veriliyor. Böylece kullanıcı konunun neden trend olduğunu görebiliyor.





Bu başlıklardan birisine tıklandığında ise ilgili gönderiye veya sponsor sayfasına yönlendiriliyor. Trend başlıkları kullanıcıların ilgi alanları ve arkadaşlarına göre hazırlanıyor. Trend başlıkları şimdilik sadece web uygulamasında ve bölge bölge dağıtıma başladı. Mobil platformlar için ise testler devam ediyor.

http://newsroom.fb.com/News/782/Finding-Popular-Conversations-on-Facebook