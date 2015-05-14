Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook ücretsiz internet servisini genişletiyor

4 yıl
3,7b
1
11
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook ücretsiz internet servisini genişletiyor
 
Facebook'un geçtiğimiz aylarda ücretsiz internet servisi internet.org'u Hindistan'da hizmete soktuğunu bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Servisin içerisinde  Facebook,Facebook messenger dışında bazı gazeteler, iş bulma siteleri, çeviri siteleri ve wikipedia gibi bazı dijital ansiklopediler yer alıyordu. Ancak son dönemlerde bu servislerden bazılarının internet ortamı tarafsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle bu uygulamadan çıkmak istedikleri belirtiliyordu.

Buna rağmen bazı servisle uygulamada kalmayı tercih ederken Facebook'da platformu yaygınlaştırmak için yeni bir adım attı. Internet.org projesi bugünden itibaren 16 Milyondan fazla nüfusu bulunan ve Afrika kıtasında yer alan Malavi ülkesinde de hizmet vermeye başladı. Nokia, Samsung ve Qualcomm gibi dev şirketleri de arkasına alan proje özellikle internetin pahalı olduğu üçüncü dünya ülkelerinde ücretsiz erişim sunmayı amaçlıyor. Mark Zuckerberg'de daha önce yaptığı bir açıklamada projenin amacını 1 Milyar insanın ücretsiz internet kullanması olarak açıklamıştı.
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Morphinz 4 yıl en beğenilen
Bizde 3. dünya ülkesiyiz ve internetimiz çok pahalı. Bizede gelin.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 4 yıl
Ne ucretsiz interneti Ücretsiz Facebook a erişimden başka bişey değil Gören de gerçektende hayır için ücretsiz internet dağıtıyor sanar
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Bizede Gelsinler Çok pahalı doğru diyorsun hep bu araplar yetmiyor petrolleri onlara..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LiteraryN 4 yıl
Be zaamaaaannn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
hani bize
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 4 yıl
Türkiye 1. dünya ülkesidir. Aşağılık sendromu olan arkadaşlar olabilir onlara acil şifalar diliyorum.
Batı bloğu ülkesiyiz biz, Oecd kurucu üyelerinden birisiyiz ve Nato üyesi ülkeyiz.

3. dünya ülkelerine örnek; Hindistan, Mısır, Suudi Arabistan, Arjantin.
2. dünya ülkelerine örnek; Çin, Bulgaristan, Moğolistan, K. Kore.
1. dünya ülkelerine örnek; Türkiye, İtalya, G. Kore, Kanada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adoring 4 yıl
1 koyacak 5 alacak hayırsever gibi davranmayın boşuna.Bilgi her zaman en güçlü silahtır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Bu 0.facebook'un evrim geçirmiş hali, birde bir iki site eklemişler yanına o kadar, yoksa beleş net falan yok yani, gelmese de olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 4 yıl
Türkiye kimin işine gelirse 1. dünya ülkesi ve AB üyesi, işlerine gelmediği yerdede 3. dünya ülkesidir. Ürün ithal edilince AB üyesi, ihraç ederkende 3. dünya ülkesidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 4 yıl
Ne ucretsiz interneti Ücretsiz Facebook a erişimden başka bişey değil Gören de gerçektende hayır için ücretsiz internet dağıtıyor sanar
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 4 yıl
ülkemizede gelmesi dileğiyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 4 yıl en beğenilen
Bizde 3. dünya ülkesiyiz ve internetimiz çok pahalı. Bizede gelin.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grid2 4 yıl Morphinz
Türkiye 3. dünya değil 1. dünya ülkesidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3655 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, ücretsiz ve
2 etiket daha internet facebook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Haftanın iOS oyun ve uygulamaları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim