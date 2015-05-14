Facebook ücretsiz internet servisini genişletiyor

Facebook'un geçtiğimiz aylarda ücretsiz internet servisi internet.org'u Hindistan'da hizmete soktuğunu bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Servisin içerisinde Facebook,Facebook messenger dışında bazı gazeteler, iş bulma siteleri, çeviri siteleri ve wikipedia gibi bazı dijital ansiklopediler yer alıyordu. Ancak son dönemlerde bu servislerden bazılarının internet ortamı tarafsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle bu uygulamadan çıkmak istedikleri belirtiliyordu.

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Buna rağmen bazı servisle uygulamada kalmayı tercih ederken Facebook'da platformu yaygınlaştırmak için yeni bir adım attı. Internet.org projesi bugünden itibaren 16 Milyondan fazla nüfusu bulunan ve Afrika kıtasında yer alan Malavi ülkesinde de hizmet vermeye başladı. Nokia, Samsung ve Qualcomm gibi dev şirketleri de arkasına alan proje özellikle internetin pahalı olduğu üçüncü dünya ülkelerinde ücretsiz erişim sunmayı amaçlıyor. Mark Zuckerberg'de daha önce yaptığı bir açıklamada projenin amacını 1 Milyar insanın ücretsiz internet kullanması olarak açıklamıştı.