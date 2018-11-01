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Facebook'un büyüme oranında düşüş devam ediyor

Skandallardan kurtulamayan Facebook üçüncü çeyrek kazanç raporunu yayınladı. Şirketin genel büyümesi devam ederken, bu durumun giderek azalan bir oranda olduğu görüldü.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal medya devi Facebook için 2018 senesi oldukça çalkantılı olaylarla hatırlanacak. Veri ihlalleri ve bir dizi hack olayıyla iyice güvenilirliği sorgulanan şirketin, büyüme oranlarında gözle görülür düşüşler yaşanmaya başladı.

ABD ve Avrupa Facebook'a doydu

Facebook'un kullanıcı başına en fazla parayı kazandığı Kanada ve ABD'de, günlük aktif kullanıcı sayısı 3. çeyrekte 185 milyonda sabit kaldı. Bu ikinci çeyrekte kaydedilen rakamla aynı. Avrupa kullanıcılarında ise günlük aktif kullanıcı sayısı 279'dan 278 milyona düştüğü açıklandı. Bu düşüşün de Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) devreye girmesi sonucu olabileceği belirtiliyor.
Mark Zuckerberg, Facebook'un ABD ve Avrupa'da doyma noktasına ulaşmaya yakın olmasına rağmen, gelişmekte olan ülkelerde “hızla” genişlemenin hala mümkün olduğunu ifade ediyor. Zuckerberg ayrıca, her ay 2.6 milyardan fazla kişinin şirketin uygulama ailesini (WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger) kullandığını da açıkladı.

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2018/Facebook-Reports-Third-Quarter-2018-Results/default.aspx Yorum Yaz
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Witcher3 6 ay en beğenilen
Ülkede facebook insta gibi mecralar ağırlıklı olarak kültürsüz, görgüsüz ve özenti kesimin mekanı oldu. Ben 5 yıldır hiçbirini kullanmıyorum..
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Witcher3 6 ay en beğenilen
Ülkede facebook insta gibi mecralar ağırlıklı olarak kültürsüz, görgüsüz ve özenti kesimin mekanı oldu. Ben 5 yıldır hiçbirini kullanmıyorum..
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Y-ZiyA 6 ay
Amerikan nüfusunun yarısı günlük olarak Facebook kullanıyor. Dünyanın da dörtte biri civarındaki bölümü. Doyma noktasına ulaşması normal :)
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Emin KOÇ 6 ay
Bu yıl çıkan haberlerden sonra hala insanların kullanması anormal zaten.
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