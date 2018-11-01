Facebook'un büyüme oranında düşüş devam ediyor

Sosyal medya devi Facebook için 2018 senesi oldukça çalkantılı olaylarla hatırlanacak. Veri ihlalleri ve bir dizi hack olayıyla iyice güvenilirliği sorgulanan şirketin, büyüme oranlarında gözle görülür düşüşler yaşanmaya başladı.

ABD ve Avrupa Facebook'a doydu

Facebook'un kullanıcı başına en fazla parayı kazandığı Kanada ve ABD'de, günlük aktif kullanıcı sayısı 3. çeyrekte 185 milyonda sabit kaldı. Bu ikinci çeyrekte kaydedilen rakamla aynı. Avrupa kullanıcılarında ise günlük aktif kullanıcı sayısı 279'dan 278 milyona düştüğü açıklandı. Bu düşüşün de Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) devreye girmesi sonucu olabileceği belirtiliyor.

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2018/Facebook-Reports-Third-Quarter-2018-Results/default.aspx

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Mark Zuckerberg, Facebook'unulaşmaya yakın olmasına rağmen, gelişmekte olan ülkelerde “hızla” genişlemenin halaifade ediyor. Zuckerberg ayrıca, her aykişinin şirketin uygulama ailesini (WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger) kullandığını da açıkladı.