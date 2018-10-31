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İki ekranlı ZTE Nubia X resmi olarak tanıtıldı

ZTE'nin uzun bir süredir merakla beklenen akıllı telefonu Nubia X bugün tanıtıldı. İki ekranı ve iki parmak izi okuyucusu olan cihazın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
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16
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Lansmanı bugün Çin'de yapılan ZTE Nubia X'in sızıntı haberlerinden de bildiğimiz üzere iki ekranla gelmesi bekleniyordu. İki ekrana ek olarak iki parmak izi sensörü ile gelen cihaz tasarım olarak oldukça farklı bir estetiğe sahip. Şimdi lafı fazla uzatmadan Nubix X'in teknik detaylarına yakından bakalım.

Tasarım ve ekran

İki ekranlı Nubia X, 8.4 mm inceliğinde ve 181 gram ağırlığa sahip. Akıllı telefonun ön ve arka olmak üzere çift parmak izi tarayıcı ile gelmesi ise hayli ilginç. Şirket ekran kilidinin sadece 0.1 saniyede açılacağını iddia ediyor. Telefonun arka kısmı ise kavisli 3D cam panele sahip.
6.26 inç büyüklüğünde çentiksiz bir ekranı olan akıllı telefon 2280 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük sunuyor. Yüzde 93.6'lık bir ekran gövde oranına sahip olan Nubia X, arka panelinde 720 x 1520 piksel HD+ çözünürlüklü ikinci bir OLED ekranla geliyor. Her iki ekranın da 19:9 en boy oranına saihp olduğunu da belirtelim.

Yonga Seti, Depolama ve Pil

İşlemci gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alan Nubia X, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Isı dağıtımı için çok katmanlı grafen soğutma teknolojisi kullanan cihazda, microSD kart yuvası yer almıyor.
18W hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı telefon 3.800 mAh'lık bir pil kapasitesi sunuyor. Ultra düşük güç modunda yüzde 5'lik bir şarjın 3 saate kadar telefonu açık tutabileceği belirtilmiş.

Kamera, Yazılım ve Bağlantı 

Nubia X f/1.8 diyafram 16 MP çözünürlük + f/1.7 diyafram 24 MP çözünürlük sunan çift kamera modülüne sahip. Bu çift kamera HDR, yapay zeka, sahne tanıma, ağır çekim video kaydı, çift tonlu led flaş ve parlak selfie çekimleri yapabilme özellikleri sunuyor. Cihazın arka panelinde de ekran olduğu için selfie kamerasının olmadığını belirtelim. Çentiği ortadan kaldıran bu tasarımla, arka kameranın kalitesini kullanarak daha etkileyici selfie fotoğraflar çekmek mümkün.
Android 8.1 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan cihaz, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS ve USB-C gibi bağlantı özelliklerine sahip. Koyu gri, deniz mavisi, siyah altın ve mavi altın olmak üzere dört renk seçeneği sunacak olan cihazın fiyatlandırması ise şu şekilde olacak:

ZTE Nubia X satış fiyatları:

6 GB RAM + 64 GB depolama
Koyu Gri, Siyah Altın - 473 dolar
Deniz Mavisi 487 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama
Koyu Gri, Siyah Altın 530 dolar
Deniz Mavisi 545 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama
Siyah Altın - 602 dolar
Mavi Altın - 616 dolar

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Lova 6 ay
Zte telefon hiç kullanmadım ama konsept olarak mantıklı ve güzel geldi. Tabi kamerası nasıldır, zte’nin android skini nasıldır o kısmını bilmiyorum. Alınabilirlik de aslında bunlara bağlı.
Zte telefon hiç kullanmadım ama konsept olarak mantıklı ve güzel geldi. Tabi kamerası nasıldır, zte’nin android skini nasıldır o kısmını bilmiyorum. Alınabilir...
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Emin KOÇ 6 ay en beğenilen
Kılıfsız kullanan neredeyse yok. o işi nasıl çözecekler.
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1 Avatar
murat8361 2 ay
Bu tasarım s10 ada basar iphoneyede
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frkayd 5 ay
Almayı düşündüğüm cihaz. Nubia Türkiye yıl başından sonra resmi olarak Türkiye pazarına gireceğini duyurdu. İnşaallah uygun fiyatlı olur da alırız.
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astralll 6 ay
Alınabilir cihaz olmuş, ses konusunda da iyidir umarım.
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talia253 6 ay
2 ekran olması güzel lakin önde kamera olmaması bazı soru işaretlerini getiriyor. 2. ekran ne kadar işlevsel ? Görüntü kalitesi ne kadar iyi ? Görüntülü görüşme yapıldığında ne kadar efektif olabilecek. Ve bittabi 2 ekran ile birlikte gidecek olan pil.
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fuckulteli 6 ay
Kılıf sadece çerçeveyi koruyacak şekilde olur, ekran yüzeyler koruma camıyla kullanılır.
İki ekranı aynı anda kullanmak gerekmeyeceği için iki ekran aynı anda güç tüketmeyecek.
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hadjimurat 6 ay
Acayip bir telefon olmus kilif kolay is oraya takilmayin incelemeleri gormek lazim ama pil dusunduruyor sadece
Cok hosuma gitti ama iki ekraninda kirilma riski var ama almak isterdim
Bu arada fiyat gercekten guzel
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P2edatoR 6 ay
Ben sunu merak ediyorum bu telefona amerikada 600 dolar odeyince 600 tl hissiyati mi veriyor gercekten ? Yani bu telefon tr de uretilse bizde 600 tl mi vericektik ? Hadi abi
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--Z-- 6 ay P2edatoR
Kendin kıyasla
Türkiye yaşam kalitesi
numbeo.com/...
Amerika yaşam kalitesi
numbeo.com/...
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Tommy Shelby 6 ay P2edatoR
Ya ne hissiyatı verecekti
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cngzmls 6 ay
Cihaz çok güzel de iki sorun var gibi:Biri kılıf öbürü pil ömrü. Kılıf nasıl takılacak, çift ekran pil ömrünü ne kadar etkileyecek?
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deniz_sea 6 ay cngzmls
Kılıf kolay arkaya pencereli yaparlar olur biter,
Pil için bence bir günü çıkaracaktır, hatta arka ekran önden çok kullanılırsa belki normallerden daha uzun bile gidebilir.
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esmerbuyucu 6 ay
Mekanizmalı ön kameralardan daha mantıklı bir tasarım.
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Kayrabey 6 ay
1 günü rahat çıkarabilirse bence tasarım gayet mantıklı
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