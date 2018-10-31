İki ekranlı ZTE Nubia X resmi olarak tanıtıldı

Lansmanı bugün Çin'de yapılan ZTE Nubia X'in sızıntı haberlerinden de bildiğimiz üzere iki ekranla gelmesi bekleniyordu. İki ekrana ek olarak iki parmak izi sensörü ile gelen cihaz tasarım olarak oldukça farklı bir estetiğe sahip. Şimdi lafı fazla uzatmadan Nubix X'in teknik detaylarına yakından bakalım.

Tasarım ve ekran

İki ekranlı Nubia X, 8.4 mm inceliğinde ve 181 gram ağırlığa sahip. Akıllı telefonun ön ve arka olmak üzere çift parmak izi tarayıcı ile gelmesi ise hayli ilginç. Şirket ekran kilidinin sadece 0.1 saniyede açılacağını iddia ediyor. Telefonun arka kısmı ise kavisli 3D cam panele sahip.

6.26 inç büyüklüğünde çentiksiz bir ekranı olan akıllı telefon 2280 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük sunuyor. Yüzde 93.6'lık bir ekran gövde oranına sahip olan Nubia X, arka panelinde 720 x 1520 piksel HD+ çözünürlüklü ikinci bir OLED ekranla geliyor. Her iki ekranın da 19:9 en boy oranına saihp olduğunu da belirtelim.

Yonga Seti, Depolama ve Pil

İşlemci gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alan Nubia X, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Isı dağıtımı için çok katmanlı grafen soğutma teknolojisi kullanan cihazda, microSD kart yuvası yer almıyor.

18W hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı telefon 3.800 mAh'lık bir pil kapasitesi sunuyor. Ultra düşük güç modunda yüzde 5'lik bir şarjın 3 saate kadar telefonu açık tutabileceği belirtilmiş.

Kamera, Yazılım ve Bağlantı

Nubia X f/1.8 diyafram 16 MP çözünürlük + f/1.7 diyafram 24 MP çözünürlük sunan çift kamera modülüne sahip. Bu çift kamera HDR, yapay zeka, sahne tanıma, ağır çekim video kaydı, çift tonlu led flaş ve parlak selfie çekimleri yapabilme özellikleri sunuyor. Cihazın arka panelinde de ekran olduğu için selfie kamerasının olmadığını belirtelim. Çentiği ortadan kaldıran bu tasarımla, arka kameranın kalitesini kullanarak daha etkileyici selfie fotoğraflar çekmek mümkün.

Android 8.1 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan cihaz, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS ve USB-C gibi bağlantı özelliklerine sahip. Koyu gri, deniz mavisi, siyah altın ve mavi altın olmak üzere dört renk seçeneği sunacak olan cihazın fiyatlandırması ise şu şekilde olacak:

ZTE Nubia X satış fiyatları:

6 GB RAM + 64 GB depolama

Koyu Gri, Siyah Altın - 473 dolar

Deniz Mavisi 487 dolar



8 GB RAM + 128 GB depolama

Koyu Gri, Siyah Altın 530 dolar

Deniz Mavisi 545 dolar



8 GB RAM + 256 GB depolama

Siyah Altın - 602 dolar

Mavi Altın - 616 dolar