Facebook uydu iletişimini güçlendirmek için 'uzay lazerleri' kuruyor

Facebook şirketinin sadece sosyal medya alanında değil, yüksek hızda internet için dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Gelen haberlere göre şirket alt kuruluşu olan PointView ile Dünya'nın yörüngesinde bulunan uydularla iletişim kurabilecek uzay lazerleri geliştiriyor.

Yüksek hızda internetin önünü açacak

Teoride bu teknoloji bazı önemli güvenlik iyileştirmelerine ek olarak, geneleksel radyo sinyallerinden daha hızlı veri aktarım hızlarının önünü açacaktır. Facebook ve PointView'in çalışmaları hakkında çok fazla detay bilinmese de şirketin kuracağı uzay lazerleri sayesinde ilk etapta, internet erişimi olmayan bazı bölgelerde yüksek hızlı internetin ulaşması mümkün olacak.

Spectrum IEEE tarafından elde edilen inşaat belgeleri PointView'in Kaliforniya'da bir süredir iki müstakil gözlemevi inşa ettiğini ortaya koyuyor ve bu gelişmelerin ise Temmuz 2018 tarihinde başladığı görülüyor. Bu gözlemevlerinin ise iletişim odaklı uzay lazerlerinin geliştirilmesi için kullanıldığı da sızan bilgiler arasında. Yakın bir süreçte de bu projenin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

https://spectrum.ieee.org/tech-talk/aerospace/satellites/facebooks-secret-space-lasers