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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11 spektrometreli kamera sistemi ile gelecek

    Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonunun kamerası ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Galaxy S11'in kamera sisteminde dahili bir spektrometre yer alacak.
    3 gün
    5,6b
    3
    11
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S11 spektrometreli kamera sistemi ile gelecek
    Güney Kore'den gelen haberlere göre MecaTech Systems, Samsung Galaxy S11'in periskop kamerasında kullanılacak test soketlerinin gönderimine başladı. Bu numuneler, üretici bileşen sevkiyatına başlamadan önce donanımın son kontrolünü yapmak için kullanılıyor.
    Ayrıca Bkz. "iPhone 11 kullanıcıları ekran camının kolay çizilmesinden şikayetçi"
    Samsung yeni amiral gemisi telefonunda, 108 megapiksel çözünürlüğe sahip ISOCELL Bright HMX görüntü sensörüne yer verecek. Akıllı telefonun dörtlü arka kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 5x optik zoom özelliğine sahip olacak.
    Samsung Galaxy S11 spektrometreli kamera sistemi ile gelecek

    Spektrometreli kamera sistemi

    Gelen son bilgilere göre Galaxy S11'in kamera sisteminde, kızılötesi ışık kullanarak nesnelerin kimyasal bileşimini, meyvelerdeki şeker oranını ve genel besin değerini tespit edebilecek dahili bir spektrometre (tayfölçer) bulunacak.
    Spektrometre ayrıca nabız ve stres seviyesini, deri altı yağ oranını, ciltteki nemi ölçebilecek ve durumu iyileştirmek adına gerçek zamanlı önerilerde bulunabilecek. Samsung Galaxy S11'in 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılması bekleniyor.


    https://www.gizchina.com/2019/10/06/samsung-galaxy-s11-now-testing-its-100mp-camera-module/ Yorum Yaz
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    strathmorea 3 gün en beğenilen
    Spektrometre laf olsun diye konmayacak düzgün çalışan bir özellik olursa sağlam bir inovasyon. Kamerada 5 değil daha fazla optik yakınlaştırma güzel bir ayrıntı olur.
    Spektrometre laf olsun diye konmayacak düzgün çalışan bir özellik olursa sağlam bir inovasyon. Kamerada 5 değil daha fazla optik yakınlaştırma güzel bir ayrıntı...
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    Yanıtla +13
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    nebulabado 3 gün
    Yavaş yavaş cep telefonu işinin sonuna geliyoruz.
    Yetişenler bilir; Bir dönem dijital saat çılgınlığı vardı.
    Son zamanlarında hesap makileli saat, telefon rehberli saat, lazerli saat, radyolu saat, barometreli saat hatta uzaktan kumandalı saat bile çıkartılar. Kimin işine yaradığını bilmedim bu saatleri çok yüksek fiyatlara sattılar. İnsanlar ortamlarda saatini gösterip ilgi odağı olmak için saçma sapan özelliklere dünya para verdiler.
    Sonunda ne mi oldu?
    İşbortacılar üç kuruşa envayi çeşit saat satar oldu. Sonradan öğrendik ki kendi aralarında saatleri kilo ile alıp satıyorlarmış.
    Sonradan insanlar kollarına takmak için babalarının eski SEIKO-5 saatlerini arar oldu. Çünkü dijital saat çocuklar içindi :)
    Yavaş yavaş cep telefonu işinin sonuna geliyoruz. Yetişenler bilir; Bir dönem dijital saat çılgınlığı vardı. Son zamanlarında hesap makileli saat, telefo...
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    mlhkhy 3 gün _turbo_
    Yarım elma gönül alma logolu arkadaştan manidar bir yorum olmuş. Elma yıllar sonra koyunca vaow! oluyor.
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    _turbo_ 3 gün mlhkhy
    Elma yillar sonra koyuyor ama elma koyduktan sonra standart haline geliyor, hakkiyla calisiyor. Sen logoma bakma ilk üye oldugumdan beri degismedi o logo. Samsung S10 ve Gear Classic S3 saat kullaniyorum hatta Samsung BT kulakligimda var son cikandan. Samsung donanim ve dizayn olarak guzel is cikariyor ne varki yazilimda ayni guzelligi yapamiyor. Saat konusunda verilere takintili biri degilim sirf guzel gorunsun diye aldim ancak eger verilere taksam cogu dogru calismiyor. Eskiden uyku takibini cok iyi yapardi son yazilimla bunuda bozduler. Kulaklik konusunda yalniz cok iyi is cikarmis Galaxy Buds lar harika, Applein asagi sarkan kulakligi bana göre tipsiz. Saat konusundada Applein kare oyuncak saati cok tipsiz, Samsung daha basarili saatler yapiyor.
    Gelelim telefon kismina, yillardir denesemde Samsung beni bir turlu iPhonedan vazgeciremedi. iPhoneda en sevdigim sey olan ozelligin kusursuz calismasi, yani özellik var densin diye koyulmuyor. Örnegin telefonu kaldirinca uyandir özelligi Samsungdada var ancak duzgun calismiyor, dokunmatik tepkimesi ve hissinde iPhone cok daha basarili, elinizle yanlislikla bir yere dokununca Samsungdaki gibi olur olmaz yerlere girmiyor. Uygulama kalitesi bakimindanda iOS cok daha basarili. Samsungun en sevdigim yani genis aci kamerasi, Apple ön kameraya yillar sonra bunu getirdi Selfie cekmeye kalksaniz 4 kisiden fazlasi sigmiyordu. Objektif olarak yorum yapiyorum Apple bagimlisi degilim, hangisi hangi urunun daha iyisini sunuyorsa onu kullanirim.
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    _turbo_ 3 gün
    Samsung her özelligi var demek icin katiyor ve hicbiri duzgun calismiyor. Sorarlarsa var dersin sadece.
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    SeKSandDoRT 3 gün

    biran 12mp spektrometreli kamera çıkacak diye baya heyecanlandım,

    ZAMsıng bu zamana kadar iyi gagaladı 12 mp i,
    çinliler sayesinde (48mp vs) artık daha kaliteli sensörlü cihazlar görebileceğiz,
    mp in elbette kalite demek olmadığını biliyorum fakat teknoloji demek
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    borukuzen 3 gün
    Yook artık. Bu teknoloji devlerinin elinde ne teknolojiler var demek ki bizim bilmediğimiz. Zamanı geldikçe çıkarıyorlar.
    Daha neler duyacağız.
    Eğer Samsung donanımsal açıdan bu kadar fark oluşturacaksa yazılıma da odaklanmalı. Video çekimindeki jöle etkisini ortadan kaldırması ve benzer sorunların oluşmasına engel olması lazım.
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    mpolat35 3 gün borukuzen
    Aynı şeyi yıllarca İntel için kullanıyorduk sonuç olarak öyle bir teknolojisi olmadığını gördük. Amd kaç nesil geriden gelip kaç nesil öne geçti hala İntel'in devreye sokacağı teknolojileri bekliyoruz :)
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    esmerbuyucu 3 gün
    Sensörler kalkışa hazır
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    nebulabado 3 gün
    Yavaş yavaş cep telefonu işinin sonuna geliyoruz.
    Yetişenler bilir; Bir dönem dijital saat çılgınlığı vardı.
    Son zamanlarında hesap makileli saat, telefon rehberli saat, lazerli saat, radyolu saat, barometreli saat hatta uzaktan kumandalı saat bile çıkartılar. Kimin işine yaradığını bilmedim bu saatleri çok yüksek fiyatlara sattılar. İnsanlar ortamlarda saatini gösterip ilgi odağı olmak için saçma sapan özelliklere dünya para verdiler.
    Sonunda ne mi oldu?
    İşbortacılar üç kuruşa envayi çeşit saat satar oldu. Sonradan öğrendik ki kendi aralarında saatleri kilo ile alıp satıyorlarmış.
    Sonradan insanlar kollarına takmak için babalarının eski SEIKO-5 saatlerini arar oldu. Çünkü dijital saat çocuklar içindi :)
    Yanıtla +9
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    Xloud 3 gün
    2 model sonra kalkacak sensörler...
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    java 3 gün
    Bir aralar çıplak gösteren kameralar vardı, Samsung onlara özenmiş herhalde...

    Şaka bir yana da kızılötesi görüntümüzü de almasın artık telefonlar ya...
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    strathmorea 3 gün en beğenilen
    Spektrometre laf olsun diye konmayacak düzgün çalışan bir özellik olursa sağlam bir inovasyon. Kamerada 5 değil daha fazla optik yakınlaştırma güzel bir ayrıntı olur.
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