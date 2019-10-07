Samsung Galaxy S11 spektrometreli kamera sistemi ile gelecek

Güney Kore'den gelen haberlere göre MecaTech Systems, Samsung Galaxy S11'in periskop kamerasında kullanılacak test soketlerinin gönderimine başladı. Bu numuneler, üretici bileşen sevkiyatına başlamadan önce donanımın son kontrolünü yapmak için kullanılıyor.

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Samsung yeni amiral gemisi telefonunda, 108 megapiksel çözünürlüğe sahip ISOCELL Bright HMX görüntü sensörüne yer verecek. Akıllı telefonun dörtlü arka kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 5x optik zoom özelliğine sahip olacak.

Spektrometreli kamera sistemi

Gelen son bilgilere göre Galaxy S11'in kamera sisteminde, kızılötesi ışık kullanarak nesnelerin kimyasal bileşimini, meyvelerdeki şeker oranını ve genel besin değerini tespit edebilecek dahili bir spektrometre (tayfölçer) bulunacak.

Spektrometre ayrıca nabız ve stres seviyesini, deri altı yağ oranını, ciltteki nemi ölçebilecek ve durumu iyileştirmek adına gerçek zamanlı önerilerde bulunabilecek. Samsung Galaxy S11'in 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılması bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2019/10/06/samsung-galaxy-s11-now-testing-its-100mp-camera-module/