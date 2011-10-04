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Facebook ve Websense işbirliği kullanıcıları zararlı yazılımlardan koruyacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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800 milyonu aşan kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı haline gelen Facebook en büyük problemi olan spam mesajları ve zararlı yazılımları bir türlü engelleyemiyor. Firmanın son atağı önemli bir işbirliğini kullanıcılara sunacak. 

Facebook kullanıcılarını zararlı yazılım barındıran linklerden korumak için güvenlik duvarı yazılımları firması Websense ile işbirliği yapıyor. Kullanıcılar Facebook üzerinde bir linke tıkladığında Websense ilk olarak linki kontrol ediyor ardından zararlıysa bir mesajıyla kullanıcıyı uyarıyor.
Mesajda kullanıcının geldiği sayfaya dönmesini sağlayacak bir buton bulunuyor. Ancak yine de linke gitmek isteyen olursa uyarıyı es geçecek bir buton da bulunuyor. Ayrıca mesajda linkin neden zararlı olduğu da belirtiliyor. 

Websense bu teknolojiye tehdit arama bulutu adını veriyor. Teknoloji, gelişmiş sınıflandırma motoru ile gerçek zamanlı analiz yaparak bilinen zararlı yazılımların yanında bilinmeyenleri de anında tespit edebiliyor. Websense, bit.ly uzantı hizmeti veren firmayla 2009 yılında işbirliği yaptığı için bu uzantıya sahip linkleri de analiz edebiliyor. 

Facebook aynı amaca yönelik olarak Web of Trust firmasıyla da Mayıs ayında işbirliği yapmıştı. Ancak bu firma kendi topluluğu tarafından oluşturulan veri havuzu içerisinden analiz işlemini gerçekleştiriyor. Bu nedenle Websense daha gelişmiş bir koruma sunuyor. 

Facebook elinde bulunan zararlı yazılım veri tabanını Websense ile paylaşacak. Websense firmasının ayrıca Facebook sayfa sahiplerinin duvara gönderilen linkleri kontrol edebildikleri ve zararlı kategorilerden gelen linkleri önleyebildikleri Defensio adlı bir uygulaması da bulunuyor. 

Facebook bugünden itibaren yeni güvenlik sistemini kullanıcılara sunmaya başlayacak. 

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Batuist 8 yıl
bir çok sosyolog ve psikoloğa göre facebookun kendisi zararlı zaten!!
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