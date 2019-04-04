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Facebook, yeni kayıt olan kullanıcılardan e-posta şifrelerini istedi

Son aylarda gizlilik ve güvenlik zaaflarıyla gündeme gelen Facebook, enteresan bir haberle gündemde. Ortaya çıkan duruma göre şirket, yeni kayıt olan kullanıcılardan e-posta şifrelerini istedi.
1 ay
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6
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Genellikle yeni bir çevrimiçi servise üye olduğumuzda, hesabımızı etkinleştirmek için e-posta adresimize tıklamamız için bir bağlantı gönderilir. Ancak ortaya çıkan yeni bir habere göre, Facebook yeni kullanıcıların sisteme kaydolabilmeleri için e-posta şifrelerini girmelerini istedi.

Facebook net bir açıklama yapmadı

Skandal olarak nitelendirilebilecek bu durum, e-sushi adındaki bir Twitter kullanıcısının sisteme kayıt olurken aldığı bir ekran görüntüsünü paylaşmasıyla ortaya çıktı. Görselde de gördüğünüz gibi Facebook, kullanıcıdan sisteme kayıt olabilmesi için e-posta adresinin şifresini girmesini istiyor. 

The Daily Beast yayınına konuşan güvenlik danışmanı Jake Williams, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve Facebook'a kayıt olmak için kişisel e-posta şifresinin verilmesi isteniyorsa, Facebook da bulunmamanın daha iyi olacağını ifade ediyor. Facebook ise bu duruma "Parola doğrulama seçeneğinin, bunun için en iyi yol olmadığını anlıyoruz. Bu yüzden bu işlemi devre dışı bırakacağız." yanıtını verdi ve bu uygulamayı durdurdu.. Şirket ayrıca e-posta adreslerinin kayıt altına alınmadığını açıklarken, bunu neden istedikleri konusunda ise net bir şey söylemiyor.

https://twitter.com/originalesushi/status/1112496649891430401 Yorum Yaz
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labtek38 1 ay en beğenilen
Evin anahtarını istememişler ya ona dua edin 😉
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dark_prince60 1 ay
#Hirsizvar
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OverClocK1ng 1 ay
Facebook. Adres ver de evin anahtarını yaptırıp kargoyla yollayayım.
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ymhaslaman 1 ay
Facebook senin mail adresine girmek isterse girer zaten. Şifreye gerek yok.
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The.Mafia 1 ay
E posta şifresi zorunlu değil diye biliyorum
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crazywinner3 1 ay
Zorunlu değil ki bu. Sadece senin için giriş yapayım diyor. İstemezseniz mail'e gelen bağlantıya tıklayarak hiç mail şifrenizi yazmadan da onaylayabilirsiniz. Yeni bir özellik sadece bu. Facebook'u sevmem ama sanki zorla şifreyi istiyormuş gibi bir algı yaratılmış haberde.
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labtek38 1 ay en beğenilen
Evin anahtarını istememişler ya ona dua edin 😉
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