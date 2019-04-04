Facebook, yeni kayıt olan kullanıcılardan e-posta şifrelerini istedi

Genellikle yeni bir çevrimiçi servise üye olduğumuzda, hesabımızı etkinleştirmek için e-posta adresimize tıklamamız için bir bağlantı gönderilir. Ancak ortaya çıkan yeni bir habere göre, Facebook yeni kullanıcıların sisteme kaydolabilmeleri için e-posta şifrelerini girmelerini istedi.

Facebook net bir açıklama yapmadı

Skandal olarak nitelendirilebilecek bu durum, e-sushi adındaki bir Twitter kullanıcısının sisteme kayıt olurken aldığı bir ekran görüntüsünü paylaşmasıyla ortaya çıktı. Görselde de gördüğünüz gibi Facebook, kullanıcıdan sisteme kayıt olabilmesi için e-posta adresinin şifresini girmesini istiyor.

https://twitter.com/originalesushi/status/1112496649891430401

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The Daily Beast yayınına konuşan güvenlik danışmanı, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve Facebook'a kayıt olmak içinverilmesi isteniyorsa, Facebook dadaha iyi olacağını ifade ediyor. Facebook ise bu"Parola doğrulama seçeneğinin, bunun için en iyi yol olmadığını anlıyoruz. Bu yüzden bu işlemi devre dışı bırakacağız." yanıtını verdi ve bu uygulamayı durdurdu.. Şirket ayrıca e-posta adreslerininaçıklarken, bunu neden istedikleri konusunda ise net bir şey söylemiyor.