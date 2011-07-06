Facebook zenginleşiyor; Görüntülü Görüşme, Grup Sohbeti özellikleri duyuruldu

Google'ın yeni sosyal ağı Google+'ın önemli özelliklerinden biri olan Hangouts yani görüntülü görüşme odaları, servisin dünyanın en popüler sosyal ağlarından Facebook'a üstünlük kurduğu alanlardan biriydi. Fakat, bu üstünlük kısa sürdü ve beklendiği gibi Zuckerberg'in "harika şeyi" Skype destekli görüntülü görüşme özelliği Facebook'a merhaba dedi.

Geçtiğimiz dönemde Mesajlar arayüzünü geliştiren Facebook'un görüşme alanında yaptığı ikinci önemli yeniliği olan “Video Araması” (Video Calling) özelliğine kullanıcılar sohbet penceresinin hemen kendarında yer alan ikon ile rahatça ulaşıp, ilgili arkadaşlarıyla görüntülü görüşme yapabiliyorlar. Skype iş birliği ile hayata geçen bu özelliğin kullanmak için üyelerin tek seferlik olarak applet yüklemesi dışında herhangi ayrı bir program yüklemesi gerekmiyor. Uygulamanın diğer bir önemli özelliği ise karşı taraftan görüntülü aramaya cevap gelmemesi halinde, görüntülü mesaj bırakılabilmesi. Ayrıca kamerası olmayan kullanıcılar ise görüntülü görüşmelere sadece sesli olarak katılabildiğini belirtelim.

Microsoft'un satın aldığı Skype'ın desteğiyle hayata geçen bu özelliği şimdilik bir grup şanslı Facebook kullanıcısı yararlanacak, ancak ilerleyen dönemlerde servisten 750 milyonu geçen Facebook üyelerinin tamamını kullanıp, arkadaşlarıyla görüntülü iletişim kurabilecekler.

Facebook'un bugün duyurduğu ikinci özellik “Grup Sohbeti” (Group Chat) ise, adından da anlaşıldığı gibi, kullanıcıların aynı anda birden fazla arkadaşıyla anlık olarak mesajlaşabilmesine imkan veriyor. Kullanıcılar herhangi bir arkadaşı ile sohbet ederken "Sohbete Arkadaş Ekle" seçeneğiyle diğer arkadaşlarını da sohbete dahil edebiliyor.

Facebook bu iki önemli özelliğinin yanı sıra Sohbet bölümünün arayüzünde de revizyona gitmiş durumda. Bundan böyle sohbet bölmesinde kullanıcıların en çok mesajlaştığı arkadaşları Facebook sayfalarında her an görebilecekleri şekilde konumlandırılmış bir kenar çubuğuna sahip. Bu çubuk üzerinden kullanıcılar, en çok sohbet ettikleri arkadaşlarına ister çevrimiçi olsunlar ister olmasınlar anında erişebiliyor ve mesajlarını iletebiliyorlar.

Adım adım görüntülü görüşme;