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Facebook zenginleşiyor; Görüntülü Görüşme, Grup Sohbeti özellikleri duyuruldu

7 yıl
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Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Facebook zenginleşiyor; Görüntülü Görüşme, Grup Sohbeti özellikleri duyuruldu
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Google'ın yeni sosyal ağı Google+'ın önemli özelliklerinden biri olan Hangouts yani görüntülü görüşme odaları, servisin dünyanın en popüler sosyal ağlarından Facebook'a üstünlük kurduğu alanlardan biriydi. Fakat, bu üstünlük kısa sürdü ve beklendiği gibi Zuckerberg'in "harika şeyi" Skype destekli görüntülü görüşme özelliği Facebook'a merhaba dedi.

Geçtiğimiz dönemde Mesajlar arayüzünü geliştiren Facebook'un görüşme alanında yaptığı ikinci önemli yeniliği olan “Video Araması” (Video Calling) özelliğine kullanıcılar sohbet penceresinin hemen kendarında yer alan ikon ile rahatça ulaşıp, ilgili arkadaşlarıyla görüntülü görüşme yapabiliyorlar. Skype iş birliği ile hayata geçen bu özelliğin kullanmak için üyelerin tek seferlik olarak applet yüklemesi dışında herhangi ayrı bir program yüklemesi gerekmiyor. Uygulamanın diğer bir önemli özelliği ise karşı taraftan görüntülü aramaya cevap gelmemesi halinde, görüntülü mesaj bırakılabilmesi. Ayrıca kamerası olmayan kullanıcılar ise görüntülü görüşmelere sadece sesli olarak katılabildiğini belirtelim.

Microsoft'un satın aldığı Skype'ın desteğiyle hayata geçen bu özelliği şimdilik bir grup şanslı Facebook kullanıcısı yararlanacak, ancak ilerleyen dönemlerde servisten 750 milyonu geçen Facebook üyelerinin tamamını kullanıp, arkadaşlarıyla görüntülü iletişim kurabilecekler.

Facebook'un bugün duyurduğu ikinci özellik “Grup Sohbeti” (Group Chat) ise, adından da anlaşıldığı gibi, kullanıcıların aynı anda birden fazla arkadaşıyla anlık olarak mesajlaşabilmesine imkan veriyor. Kullanıcılar herhangi bir arkadaşı ile sohbet ederken "Sohbete Arkadaş Ekle" seçeneğiyle diğer arkadaşlarını da sohbete dahil edebiliyor.

Facebook bu iki önemli özelliğinin yanı sıra Sohbet bölümünün arayüzünde de revizyona gitmiş durumda. Bundan böyle sohbet bölmesinde kullanıcıların en çok mesajlaştığı arkadaşları Facebook sayfalarında her an görebilecekleri şekilde konumlandırılmış bir kenar çubuğuna sahip. Bu çubuk üzerinden kullanıcılar, en çok sohbet ettikleri arkadaşlarına ister çevrimiçi olsunlar ister olmasınlar anında erişebiliyor ve mesajlarını iletebiliyorlar.

Adım adım görüntülü görüşme;

Facebook zenginleşiyor; Görüntülü Görüşme, Grup Sohbeti özellikleri duyuruldu
Tam Boyutta Gör
Facebook zenginleşiyor; Görüntülü Görüşme, Grup Sohbeti özellikleri duyuruldu
Tam Boyutta Gör
Facebook zenginleşiyor; Görüntülü Görüşme, Grup Sohbeti özellikleri duyuruldu
Tam Boyutta Gör
Facebook zenginleşiyor; Görüntülü Görüşme, Grup Sohbeti özellikleri duyuruldu
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DH Misafiri 7 yıl
peki bunu nasıl kaldırabılırız kullanmak ıstemıyorsak
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northernlights 7 yıl
Yeni sohbet berbat olmuş ama hiç beğenmedim ayrıca çok sık yavaşlıyor.
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BERK BEY 7 yıl
güzelolmus dün aksam denedık
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efem-35 7 yıl
bence güzel haber
görüntülü görüşmenin yaygınlaşması iyi olur

zaten resimlerimizi face koyuyoruz
birde canlı canlı konuşuruz


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lord3r 7 yıl
Ben Videolu Görüşmeyi Kullanıyorum ve çok güzel :D facebook bütün sosyal ağların 1 numarası oldu artık. google+ biraz daha hızlı gelseydi belki bi şansı olabilirdi.
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ezimuse 7 yıl
bende şimdi denedim harbiden iyiymiş :D
ses fln çok kaliteli msnde seste kesilmeler olabiliyorken bunda öyle bi sorun yaşamadım
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Winster 7 yıl
Google+'ın facebook'u devirmesi çok zor gibi.
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the pimp 7 yıl
geç bile kaldılar..
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ucak965 7 yıl
Rekabet kıyasıya sürüyor, buna birde Microsoft eklenir. :)
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MeT06. 7 yıl
ozerayan
peki her kaydimizi tutan feysbuk webcam goruntulerimizide satacakmiymis

sanmıyorum o kadar yüksek boyutlu verileri bir yerde tutamaz zor iş. Bu video yani
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Setunfayks 7 yıl
google+ K.O facebook
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sadtneverdie 7 yıl
Kulak Misafiri

Yakında ev telefonuna gerek kalmayacak. Bedava konuşma hem de görüntülü...


Zaten kullananda kalmadı. Sabit ücret 15 lira ona vereceğime 40 lira verip 1000 dakika konuşabiliyorum.

bu arada MS facebook un ortağı yakında office 365 desteği gelirse kimse şaşırmasın.
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Glitz 7 yıl
Gene google...
Güzel olmuş...
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moon5 7 yıl
görüntülü görüşme için,ikicil dahili kameraların önemi bir kez daha ispatlanmış oldu...tüm ikinci kameralara selam olsun...
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acmtncy 7 yıl
yahu bir siteden nefret etmek nasıl bir saçmalıktır o siteyi kullanan insanları genelleyip aşağılamak nasıl bir aptallıktır anlamıyorum. sanırım çoğu kişi facebook üyesi olduğu için üye olmamayı kendilerince bi farklılık ve üstünlük sanıyorlar. ergenliğin de bi sınırı var arkadaşım.
görüntülü görüşme olayına gelince iyi olmuş rekabet her zaman güzel sonuçlar doğuruyor google+ ve facebook karşılıklı atak yapıp daha kaliteli hizmet sunsunlar ama bu da facebook'un da ayakta kalmasıyla olur.
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