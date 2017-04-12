Facebook'tan gazetecilere ''Facebook'u etkin kullanma'' kursu

Günümüzde haber kaynaklarının sosyal medyaya kaymasıyla birlikte pek çok haber ajansı ve gazeteci sıcak gelişmeleri takipçileriyle hemen paylaşmak adına Facebook'u kullanıyor. Bu durumun farkında olan Facebook artık gazetecilerin platformu daha verimli kullanabilmeleri adına onlara 15 dakikalık 3 oturumdan oluşan kurs vermeye başladı.





Kendisini gazeteciliğin okulu olarak nitelendiren , küresel gazeteciliğin lideri Poytner Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen bu eğitim programında gazetecilere işleri nasıl yapmaları gerektiği öğretilmeyecek. Facebook'un bu programdaki esas amacı gazetecilerin; Instagram, Facebook Live ve 360 derecelik görüntü ve videolar gibi araçları nasıl etkin bir şekilde kullanabileceklerini göstermek olacak.





Yalan Haberlerle Mücadele de Öğretilecek

Şirketin programda önem verdiği diğer önemli nokta ise uzun bir süredir şirketin başını ağrıtan yalan haberlerle mücadele. Derslerde kaynakların ve içeriklerin nasıl doğrulanabileceğine dair de ipuçları paylaşılacak. Bu derslerin ardından da gazetecilerin, çevrimiçi gazeteciliğe ve platforma dair sorulardan oluşan testi yanıtlaması bekleniyor.





Tabi şimdilik bu online dersler ve test tamamen ücretsiz ve sadece isteğe bağlı olarak medya mensuplarının faydalanabileceği bir program ancak ilerleyen zamanlarda Facebook'un bu programın kapsamını genişleterek testi başarıyla geçen gazetecilerin hesaplarına, onların güvenilir olduklarına dair bazı ifadeler ekleyebileceği düşünülüyor.

http://www.theverge.com/2017/4/10/15250832/facebook-journalism-certification-class-poynter