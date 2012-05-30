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Facebook'un Türkiye şampiyonu Avea oldu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sosyal medya yatırımlarına büyük önem veren Avea, 1 milyara yaklaşan üye sayısı ile dünyanın en büyük platformu olan Facebook'un Türkiye şampiyonu oldu. Socialbakers.com verilerine göre 30 milyonu geçen kullanıcı ile dünya sıralamasında 7. sırada bulunan ülkemizde, 1.8 milyonu aşkın takipçisi ile Avea zirvede yer alıyor.
Son bir yıldır zirvede yer alan Avea, bu dönemde gerçekleştirdiği %35'lik artış ile 1 milyon 811'den fazla takipçiye ulaşarak Facebook'taki tüm markaları geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Her gün 5 bine yakın yeni kişi Avea'nın Facebook sayfasına üye olrken, yine Socialbakers.com verilerine göre günlük 4640, haftalık 63312 ve aylık bazda ise 72728 kişi, Avea'nın Facebook sayfasını beğenip aktif olarak kullanıyor. 

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hardcrss 6 yıl
avea kampanyalarinda facebook hesabi sarti kosuyor. herhalde en cok takip edilen marka olacak.
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RevivaL 6 yıl
Bir de heryerde çekse tamam olacak da
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E_Aydin35 6 yıl
Avea için rakiplerine nazaran büyük bir avantaj, tüm bilgilendirmeleri, kampanyaları vb. etkinlikleri duyurabilmek için şu dönemdeki en iyi platform :) Bir söz vardı hep aklıma gelior yine söyliyim ; Turkcell zenginleri, Avea gençlerin, Vodafone( önceden Telsım) fakirlerin hattı diye :))
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utanan ayı 6 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Avea için rakiplerine nazaran büyük bir avantaj, tüm bilgilendirmeleri, kampanyaları vb. etkinlikleri duyurabilmek için şu dönemdeki en iyi platform :) Bir söz vardı hep aklıma gelior yine söyliyim ; Turkcell zenginleri, Avea gençlerin, Vodafone( önceden Telsım) fakirlerin hattı diye :))

Yaşasın fakirlik
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utanan ayı 6 yıl
Gopc@
70 milyon Türkiye nüfusuna karşılık 1 milyar facebook üyesi çok abes birşey olmuş. Sanırım rakamlarda bi karşıklık var....

Sendeee
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utanan ayı 6 yıl
seckin1781
70 milyon ülkede 1 milyar bence az bile benim bile 2 tane hesabım var biri normal hesap digeri ile full oyun oynarım :)

yaa bi git...
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YGA 6 yıl
Avea gercekten saglam kampanya baslatti ki bununla bence cok alakasi var. Kantinde 2000 dk konusmayi sadece ben mi kullandim
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TeKNoYDN 6 yıl YGA
Léo

Avea gercekten saglam kampanya baslatti ki bununla bence cok alakasi var. Kantinde 2000 dk konusmayi sadece ben mi kullandim




sosyal medyaya önem verdiği ortada işte.
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alphekka 6 yıl
mali yönden uygun diye genelde gençlerin kullandığı operatörün, yine genelde gençlerin takıldığı sosyal platformda en çok takip edilen olması olağan. bu arada bende avealıyım.daha sempatik bir firma olarak algılıyorum, herhalde reklamlarının etkisinden :) ama takipçi değilim.
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Statistik 6 yıl
Dhye girip bu haberi okumadan once facebooktaydim, hattim da avea :D
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Nef'i 6 yıl
Demek ki sosyal ağların yansıttığı rakamlar çok da gerçekçi değilmiş.
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seckin1781 6 yıl
70 milyon ülkede 1 milyar bence az bile benim bile 2 tane hesabım var biri normal hesap digeri ile full oyun oynarım :)
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MattPegasus 6 yıl
Ödüllü yarışmalar için bir ara 150 tane fake hesap açtığımı bilirim mynet e-mail'i üzerinden
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Gopc@ 6 yıl
70 milyon Türkiye nüfusuna karşılık 1 milyar facebook üyesi çok abes birşey olmuş. Sanırım rakamlarda bi karşıklık var....
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sakerim1976 6 yıl Gopc@
Gopc@

70 milyon Türkiye nüfusuna karşılık 1 milyar facebook üyesi çok abes birşey olmuş. Sanırım rakamlarda bi karşıklık var....

Rakamlarda hata yok, doğru okursan doğru anlarsın. Bir milyar rakamı Facebook'un dünya genelindeki üye sayısı.
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