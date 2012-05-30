Facebook'un Türkiye şampiyonu Avea oldu





Sosyal medya yatırımlarına büyük önem veren Avea, 1 milyara yaklaşan üye sayısı ile dünyanın en büyük platformu olan Facebook'un Türkiye şampiyonu oldu. Socialbakers.com verilerine göre 30 milyonu geçen kullanıcı ile dünya sıralamasında 7. sırada bulunan ülkemizde, 1.8 milyonu aşkın takipçisi ile Avea zirvede yer alıyor.

Son bir yıldır zirvede yer alan Avea, bu dönemde gerçekleştirdiği %35'lik artış ile 1 milyon 811'den fazla takipçiye ulaşarak Facebook'taki tüm markaları geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Her gün 5 bine yakın yeni kişi Avea'nın Facebook sayfasına üye olrken, yine Socialbakers.com verilerine göre günlük 4640, haftalık 63312 ve aylık bazda ise 72728 kişi, Avea'nın Facebook sayfasını beğenip aktif olarak kullanıyor.