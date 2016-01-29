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Facebook'un canlı yayın özelliği tüm Amerika'da kullanıma açıldı

Sosyal medyanın dev ismi Facebook, kendi canlı yayın hizmetini kitlelere yaymak adına ikinci büyük adımı attı. Canlı yayın özelliği Amerika merkezli herkese açıldı. Sırada tüm dünya var.
3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'un canlı yayın özelliği tüm Amerika'da kullanıma açıldı
Son açıklanana rakamlar ile kendisine hayran bırakan Facebook, canlı yayın özelliği için ikinci büyük adımı attı.
Geçtiğimiz dönemde Periscope ve Meerkat'a rakip canlı yayın özelliğini hayata geçiren ancak bunu başlangıçta sadece ünlü kişilere sunan Facebook, "Live" adını verdiği bu özelliği 2015 Aralık ayında normal üyelerin erişimine de açık hale getirmişti. İlk süreçte sadece belirli bir kullanıcı kitlesini sürece dahil eden sosyal medya devi, bugün yaptığı açıklamayla ise Amerika'da bulunan tüm iPhone (Android yakında) kullanıcıların bu özellikten yararlanabileceğini müjdeledi.
Canlı yayınlar durum bildirim penceresi üzerine eklenen özel bir sekme üzerinde başlatılabiliyor ve cihazların hem ön hem de arka kamerası aktif olarak kullanılabiliyor. Canlı yayın sırasında yayını izleyen, beğenen ya da yorum atan arkadaşlar kolaylıkla görüntülenebilirken, özellikten yararlanmak için Facebook hesabından başka hiçbir şeye ihtiyaç duyulmuyor. Canlı yayınları bittikten sonra video olarak kişisel profiller içerisine kaydeden sosyal medya devi, böylece içeriğin sonradan izlenmesine imkan tanıyor.
Facebook'un bizleri de ilgilendiren bir diğer müjdesi ise canlı yayın desteğinin önümüzdeki haftalarda tüm dünya geneline açılacak olması. Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://newsroom.fb.com/news/2016/01/expanding-live-video/ Yorum Yaz
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kucuker34 3 yıl
Facebook terketme zamanı geldi desene
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arzukoc 3 yıl
Rachsuchtig
Gerçekten türkiyede görmek istemediğim bir özellik çoluk çocuk herkes canlı yayın yapmaya başlayacak

Anne canlı yayındayız der keratalar :)
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9unkarekoku 3 yıl
Saçma sapan hareketlerde bulunanlar bunu kullanmayabilir çünkü profilde kayıt edilecek diyor :-D
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Rachsuchtig 3 yıl
Gerçekten türkiye'de görmek istemediğim bir özellik çoluk çocuk herkes canlı yayın yapmaya başlayacak
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esmerbuyucu 3 yıl Rachsuchtig
Rachsuchtig
Gerçekten türkiye'de görmek istemediğim bir özellik çoluk çocuk herkes canlı yayın yapmaya başlayacak

Facebook getirmese yapamayacaklar mı?
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