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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'un iOS uygulaması 9.0 sürümüne güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'un iOS uygulaması 9.0 sürümüne güncellendi
Soyal medyanın popüler isimlerinden Facebook'un iOS uygulaması yeni özelliklerle 9.0 sürümüne güncellendi.
Sık sık güncellenerek yenilenen uygulama, yeni sürümüyle ise açık olduğu taktirde Pages hikayelerine yapılan yorumlara direkt olarak cevap verme özelliğine kavuştu. Uygulamaya ayrıca grup yöneticilerinin üyelerin bekleyen gönderilerini kolayca gözden geçirip onaylaması ve iPad'e özel olarak haber akışı için mevcut trendlerin vurgulanması özellikleri de eklendi.
Ücretsiz olarak sunulan Facebook'un iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.imore.com/facebook-ios-updated-better-group-management?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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fukox 5 yıl en beğenilen
Facebook güncelleme alınca haber yapılıyor, güzel ama WP8,1 betasının haberi yapılmadı; ben hala ona yanarım.
1 Yanıt Yanıtla +8
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fukox 5 yıl en beğenilen
Facebook güncelleme alınca haber yapılıyor, güzel ama WP8,1 betasının haberi yapılmadı; ben hala ona yanarım.
1 Yanıt Yanıtla +8
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semih4444 5 yıl fukox
fukox
Facebook güncelleme alınca haber yapılıyor, güzel ama WP8,1 betasının haberi yapılmadı; ben hala ona yanarım.

Cunku onu isletim sisiteminden sayan yok simdilik gerci fazla bi gelecegide yok wpnin
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