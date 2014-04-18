Facebook'un iOS uygulaması 9.0 sürümüne güncellendi

Soyal medyanın popüler isimlerinden Facebook'un iOS uygulaması yeni özelliklerle 9.0 sürümüne güncellendi.

Sık sık güncellenerek yenilenen uygulama, yeni sürümüyle ise açık olduğu taktirde Pages hikayelerine yapılan yorumlara direkt olarak cevap verme özelliğine kavuştu. Uygulamaya ayrıca grup yöneticilerinin üyelerin bekleyen gönderilerini kolayca gözden geçirip onaylaması ve iPad'e özel olarak haber akışı için mevcut trendlerin vurgulanması özellikleri de eklendi.

Ücretsiz olarak sunulan Facebook'un iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.imore.com/facebook-ios-updated-better-group-management?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter