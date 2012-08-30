Facebook'un Instagram'ı alımı mahkeme tarafından onaylandı

ABD'nin Federal İletişim Komisyonu tarafından da onaylanan Facebook'un Instagramı alma işlemi neredeyse tamamlanmış durumda.

http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443409904577619613307536048.html

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The Wall Street Journal tarafından yayınlanan habere göre, son olarak Kaliforniya Eyaleti Kurumlar Birimi de anlaşmayı ''dürüst, adil, eşit'' olarak tanımlayarak alımın önünü açmış oldu. Bu kararın alınması sırasında duruşmaya katılan Instagram CEO'su Kevin Systrom, 1 milyar dolarlık satış bedelinin Facebook'un halka arzında yaşadığı sıkıntılardan dolayı 750 milyon dolara dürülmesi konusundaki soruları cevapladı.CEO Kevin Systrom, iş hayatından bu tarz iniş çıkışlar olabileceğini, bu yüzden durumun normal karşılanması gerektiğini belirtti. Facebook'un Instagram'ı alımının ilk etabında çıkan 1 Milyar dolarlık rakamın medya tarafından yaratıldığını ifade eden Systrom, nakit paraya ek olarak Facebook hissesi alma durumunun da daima gündemlerinde olduğunu belirtti. Systrom, şu an ki 750 milyon dolarlık satıştan da memnun olduklarını dile getirdi.Facebook'un bu onay sonrasında popüler fotoğraf düzenleme uygulaması ''Instagram'' ile neler yapacağını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.