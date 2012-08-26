Facebook'un messenger uygulaması, Android ve iOS platformları için güncellendi

Haber Editörü
Facebook'un mobil platformda sohbet olanağı sağlayan uygulaması Facebook Messenger iOS ve Android için güncellenerek yeni özellikleriyle birlikte kullanıcılara sunuldu.
Güncellemeyle birlikte emoji desteğinin eklendiği uygulama, arkadaşlarınız zaman tünellerine tek dokunuşla erişim imkanı sunmaya başladı. Ayrıca, yeni gelen mesaj için uyarı sesi değiştirilirken, arkadaşlarınızın adlarının altına en son Facebook Messenger'da görüntülendikleri zamanı gösteren bir bölümde eklenmiş durumda.
Güncellemeyle birlikte 1.9 versiyon numarasına sahip olan uygulama, Facebook'un ana uygulamasıyla doğrudan entegre sağlayabilen ilk sürüm. Sağladığı entegrasyon sayesinde Facebook Messenger üzerinde herhangi bir arkadaşınızın adına dokunduğunuzda Facebook'un ana uygulamasına yönlendirilerek arkadaşınızın profiline ulaşma imkanı böylece sağlanmış oluyor.
Facebook'taki arkadaşlarınız ile mobil platform üzerinden de mesajlaşmaya devam ettirmek istiyorsanız, yeni özellikleriyle daha da kullanışlı bir hâl alan Facebook Messenger'a Appstore ve Google Play üzerinden ulaşabilirsiniz.
http://itunes.apple.com/tr/app/facebook-messenger/id454638411?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
,
Bildirimlere girdikten sonra Zil sesi yazıyor. Ona tıklayıp zil sesini seçiyorsun bu kadar
iphone için mi söylüyorsun bunları?
@cumur iphone da yok öyle bi özellik, android ayarlarını koymuşsun sen
Hayır değiştiriliyor.
Ayarlara gir ordan bildirimlere gir . Ordan değiştirirsin zaten
nasil degistiriliyor oraya girdikten sonra?
gerisinide anlatsaydın.. girdik tamam, peki nasıl değiştiricez??
değiştirilmiyor bildiğim kadarıyla
gecenin bu saatinde post kasan editör
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4152 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, facebook ve