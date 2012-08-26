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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'un messenger uygulaması, Android ve iOS platformları için güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
1
16
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook'un mobil platformda sohbet olanağı sağlayan uygulaması Facebook Messenger iOS ve Android için güncellenerek yeni özellikleriyle birlikte kullanıcılara sunuldu.

Güncellemeyle birlikte emoji desteğinin eklendiği uygulama, arkadaşlarınız zaman tünellerine tek dokunuşla erişim imkanı sunmaya başladı. Ayrıca, yeni gelen mesaj için uyarı sesi değiştirilirken, arkadaşlarınızın adlarının altına en son Facebook Messenger'da görüntülendikleri zamanı gösteren bir bölümde eklenmiş durumda. 

Güncellemeyle birlikte 1.9 versiyon numarasına sahip olan uygulama, Facebook'un ana uygulamasıyla doğrudan entegre sağlayabilen ilk sürüm. Sağladığı entegrasyon sayesinde Facebook Messenger üzerinde herhangi bir arkadaşınızın adına dokunduğunuzda Facebook'un ana uygulamasına yönlendirilerek arkadaşınızın profiline ulaşma imkanı böylece sağlanmış oluyor. 

Facebook'taki arkadaşlarınız ile mobil platform üzerinden de mesajlaşmaya devam ettirmek istiyorsanız, yeni özellikleriyle daha da kullanışlı bir hâl alan Facebook Messenger'a Appstore ve Google Play üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://itunes.apple.com/tr/app/facebook-messenger/id454638411?mt=8 Yorum Yaz
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Whole Lotta Rosie 7 yıl en beğenilen
Bazen MAVİT'in otomatik haber ekleyen bir bot oldugunu düşünüyorum.
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H4RuNN 7 yıl
Guncellememe ragmen ne arkadaslarmin zaman tuneline girebiliyorum ne de zil sesini degistirebiliyorum sdce bnde mi bu sorun acaba..?
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des0uza 7 yıl
Biraz sallamışsınız galiba. Oradan zil sesi seçildiği falan yok.
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cumur 7 yıl


,
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DragonLive 7 yıl
HoLY.oNE
DragonLive
bdurmus
des0uza Yeni gelen mesaj için uyarı sesi nereden değiştiriliyor. Ben bulamadım.
değiştirilmiyor bildiğim kadarıyla
Hayır değiştiriliyor.Ayarlara gir ordan bildirimlere gir . Ordan değiştirirsin zaten
nasil degistiriliyor oraya girdikten sonra?

Bildirimlere girdikten sonra Zil sesi yazıyor. Ona tıklayıp zil sesini seçiyorsun bu kadar
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bdurmus 7 yıl DragonLive
DragonLive

HoLY.oNE

DragonLive
bdurmus
des0uza Yeni gelen mesaj için uyarı sesi nereden değiştiriliyor. Ben bulamadım.
değiştirilmiyor bildiğim kadarıyla
Hayır değiştiriliyor.Ayarlara gir ordan bildirimlere gir . Ordan değiştirirsin zaten
nasil degistiriliyor oraya girdikten sonra?


Bildirimlere girdikten sonra Zil sesi yazıyor. Ona tıklayıp zil sesini seçiyorsun bu kadar

iphone için mi söylüyorsun bunları?

@cumur iphone da yok öyle bi özellik, android ayarlarını koymuşsun sen
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DragonLive 7 yıl
bdurmus
des0uza Yeni gelen mesaj için uyarı sesi nereden değiştiriliyor. Ben bulamadım.
değiştirilmiyor bildiğim kadarıyla

Hayır değiştiriliyor.
Ayarlara gir ordan bildirimlere gir . Ordan değiştirirsin zaten
2 Yanıt Yanıtla
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HoLY.oNE 7 yıl DragonLive
DragonLive
bdurmus
Orijinalden alıntı: des0uza Yeni gelen mesaj için uyarı sesi nereden değiştiriliyor. Ben bulamadım.
değiştirilmiyor bildiğim kadarıyla

Hayır değiştiriliyor.
Ayarlara gir ordan bildirimlere gir . Ordan değiştirirsin zaten

nasil degistiriliyor oraya girdikten sonra?
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bdurmus 7 yıl DragonLive
DragonLive

bdurmus

des0uza Yeni gelen mesaj için uyarı sesi nereden değiştiriliyor. Ben bulamadım.
değiştirilmiyor bildiğim kadarıyla


Hayır değiştiriliyor.
Ayarlara gir ordan bildirimlere gir . Ordan değiştirirsin zaten

gerisinide anlatsaydın.. girdik tamam, peki nasıl değiştiricez??
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des0uza 7 yıl
Yeni gelen mesaj için uyarı sesi nereden değiştiriliyor. Ben bulamadım.
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bdurmus 7 yıl des0uza
des0uza

Yeni gelen mesaj için uyarı sesi nereden değiştiriliyor. Ben bulamadım.

değiştirilmiyor bildiğim kadarıyla
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gopgop 7 yıl
Bu uygulamanin ipad versiyonu neden yok anlamadim ipad de mesaj gelince bildirim falan gelmiyor
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Whole Lotta Rosie 7 yıl en beğenilen
Bazen MAVİT'in otomatik haber ekleyen bir bot oldugunu düşünüyorum.
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Emir 7 yıl Whole Lotta Rosie
mert_Allen

Bazen MAVİT'in otomatik haber ekleyen bir bot oldugunu düşünüyorum.

gecenin bu saatinde post kasan editör
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